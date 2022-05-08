День денег — финансовый гороскоп на 9 мая

Сегодня нам будет круто везти с деньгами.

Овен

Сегодня Овнам удастся многого добиться в решении сугубо практических вопросов. У вас все может получаться наилучшим образом при оптимистичном настрое. Старайтесь не перенапрягаться физически, экономнее расходовать свои силы – это в первую очередь относится к работникам физического труда. Отношения с коллегами и подчиненными складываются вполне конструктивно.

Телец

У Тельцов сегодня усиливается творческий потенциал. Это лучше всего проявится при работе в новых условиях над теми делами, в которых у вас мало опыта. Вы сможете быстро осваивать новые технологии и легко ориентироваться в нестандартных ситуациях. Можно пробовать свои силы в новых профессиях. Успешно поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что ему делать.

Близнецы

У Близнецов в этот день может улучшиться финансовая ситуация. Это может быть связано с поступлением денежных переводов на ваши банковские счета. Можно открывать депозитные счета в банках, заниматься решением вопросов совместных финансов, акционирования, налогов и пошлин, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Можно обращаться в банк с заявлением на получение ипотечного кредита.

Рак

У Раков могут активизироваться деловые контакты. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. Можно планировать поездки, знакомства с целью развития партнерских отношений. Удачно пойдут дела у таксистов, консультантов, секретарей, курьеров, работников социальных служб, транспорта и связи. Может ускориться товарно-денежный обмен в торговле.

Лев

У Львов сегодня может усилиться «чутье» на деньги, поэтому вы сможете безошибочно определять наиболее выгодные варианты работы. Это идеальный день для индивидуальных предпринимателей и работников по найму, занимающих подчиненное положение. Используйте это время для совершенствования профессионального мастерства с целью повышения производительности труда.

Дева

Уверенность в себе и оптимистический эмоциональный настрой помогут Девам добиваться успеха в делах. Сейчас именно то время, когда вы будете в состоянии сами формировать события и оказывать прямое влияние на происходящее. Это хорошее время для проведения рекламных мероприятий, участия в конкурсах, соревнованиях и любых конкурентных видах деятельности.

Весы

У Весов благоприятный день для дополнительной подработки и выполнения частных заказов. Неплохо развивается семейный бизнес и удаленная работа на дому по фрилансу. Хорошо проводить ремонтные и строительные работы. Обязательно завершайте начатые дела, даже если для этого потребуется задержаться подольше на рабочем месте. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя, предпочитающего оставаться в тени.

Скорпион

У Скорпионов сегодня работа в составе группы может пойти гораздо успешнее, чем индивидуальная трудовая деятельность. Ваши интеллектуальные способности могут находиться в превосходной форме, и вы сможете найти выход из любого затруднительного положения. Ускоряется товарно-денежный оборот, можно заключать торговые сделки. Также хорошо работать с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Старайтесь прислушиваться к своей интуиции при принятии управленческих решений. Сотрудничество с женщинами будет для вас очень полезным и экономически выгодным. Уровень доходов может вырасти, особенно если у вас имеется высокий профессиональный статус.

Козерог

У Козерогов в этот день могут усилиться интеллектуальные способности, и это благоприятно отразится на профессиональном обучении. Можно ставить перед собой крупные масштабные задачи и смелее приступать к их реализации. Немаловажную роль в ваших делах может сыграть использование возможностей Интернета. Успешно пройдет день у тех, кто находится в служебных командировках или контактирует с иностранцами.

Водолей

Этот день подойдет для тех Водолеев, которые любят рисковать и имеют определенное финансовое чутье. Если вы планируете финансовые операции, открывать банковские счета, размещать депозитные вклады, то сейчас потенциал успеха выше. Можно на короткое время брать и давать деньги взаймы – потенциально это имеет шансы принести вам неплохой доход. Возможно, вам доверят управление чужими деньгами, и вы сможете использовать эту ситуацию с выгодой для себя.

Рыбы

У Раков прекрасный день для развития долгосрочных партнерских отношений. Благодаря внимательному и тактичному обращению с клиентами, вы будете обеспечены наиболее выгодными заказами. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей. Благодаря их советам у вас появятся новые заказы. Улучшаются дела у тех, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные клиентские заказы.