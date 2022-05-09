Меркурий спутает все карты — гороскоп на 10 мая

10-11 лунные сутки. Сегодня тон событиям во многом задает взаимодействие Луны в Деве с Меркурием, остановившимся для разворота в ретро-движение.

Есть вероятность цепочки мелких проблем: задержек, опозданий, путаницы, пропаж, недопонимания, выявления скрытых ошибок, искажения данных, программных и логических недочетов. Может не найтись нужного товара в магазине или нужной записи в истории болезни. Потребуется откат в прошлое с целью прояснить детали. На этом фоне легко «не увидеть за деревьями леса» и зациклиться на мелочах. Опору в этот день лучше поискать в дружбе или в нетрадиционном взгляде на ситуацию.

Овен

Сегодня Овнам придется столкнуться с мелкими, но чувствительными помехами в рутинных вопросах. Возможны задержки служебных писем, пропажи документов и черновых записей, недоразумения в общении с коллегами и сервисами. Могут всплыть ошибки в подсчетах. Ожидается путаница в ходе поездок и информационных поисков. Не исключены и неожиданные мелкие находки: небольшие суммы денег, запчасти, лекарства.

Телец

Общий тон этого дня для Тельцов благоприятен, но даже в изначально удачной и знакомой ситуации у них может возникать масса скрытых мелких препятствий. При этом часто задержки и недоразумения будут вызваны их собственной недоработкой - например, пропущенной ранее мелкой информацией или недостаточной проработкой идей. Может временно снизиться обучаемость детей и учеников.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что сегодня у них не самый результативный день. Падает обучаемость, буксует мысль, всюду всплывают тайные недочеты. Возможны трудности с ориентацией в моменте, бытовые проблемы, болтливость, забывчивость, зацикленность на мелочах. Добавят хлопот внешние проблемы: задержки сообщений, сбои связи, минуты непонимания с домочадцами и коллегами, неточности в данных.

Рак

Ракам сегодня стоит приготовиться к разнообразным мелким осечкам в поездках, учебе и повседневном общении. Для них может закончиться ничем командировка, визит в аптеку, договоренность о работе, попытка понять подтекст чужих слов или смысл письма. Возможны опоздания и блуждания в пути. Много вопросов оставит информационный поиск. К маршрутам, темам и контактам этого дня еще придется вернуться.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам стать аккуратнее в своих финансовых делах. Сейчас заслуживают внимания и крупные, и рядовые сделки: любая не отслеженная вовремя мелочь сулит много проблем. Возможны задержки платежей и сообщений, заминки при заказе товаров и услуг. Скрупулезность поможет выявить прежние критичные недоработки и уязвимости: ошибки в расчетах, намеренные сокрытия или случайную путаницу.

Дева

Сегодня Девы всюду сталкиваются с задержками, ошибками или путаницей, при этом надежд быстро получить ответы на все свои вопросы у них может не быть. Сохранить присутствие духа им поможет далекий друг или вера в свои знания, а также правильно выбранный общий вектор, база или концепция. Это не лучший день для собеседований, договоренностей, подписания документов, отдачи и выполнения распоряжений.

Весы

Ситуации этого дня вынуждают Весов обратить внимание на неочевидные мелочи. Не исключена растерянность или растущая нервозность из-за неточности имеющихся данных (особенно идущих издалека). Большой интерес могут вызвать медицинские нюансы и детали техподдержки. Возможно, придется обратиться к другу, умеющему решать финансовые и другие критичные задачи. Не стоит отправляться сейчас в долгий путь.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам больше доверять своему критическому чутью, чем сторонней информации. Это особенно актуально, если речь идет о питании, медицинских и фармацевтических нюансах, работе, услугах или о возможных деталях будущего. Не стоит слушать сплетни о своих друзьях, партнерах и коллегах: скорее всего, вы знаете их куда лучше, чем их давние враги или случайные недоброжелатели.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам увлекаться дискуссиями, появляться перед своей аудиторией, ходить на собеседования или размещать где-либо важную для себя информацию. Также это не лучшее время для любых других начинаний: в них будет много проблем и мало полезного результата. Не стоит обращаться в этот день за консультацией, озвучивать свое мнение руководству, записываться на прием к врачу.

Козерог

Сегодня Козероги на верном пути, но на нем их может подводить связь или источник информации. Также они могут столкнуться с давними пробелами в своих знаниях, о которых уже забыли или на которые не обращали особого внимания. Не исключены проблемы с общением, медицинской и технической поддержкой, особенно в дальней дороге. Пора задавать себе уточняющие вопросы и начинать искать на них ответы.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им стоит искать корень любых проблем в неучтенных мелочах прошлого. Для того, чтобы сложился нужный паззл, может не хватать незаметных, но критичных деталей, с которыми им и предстоит разобраться в ближайшее время. Не исключено, что этот процесс затянется и потребует не пары дней, а нескольких недель кропотливой работы с углублением в неприятные нюансы.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам заводить дискуссии и выяснять отношения, в том числе в собственном доме и близком кругу. Любое слово чревато обострением ситуации, страдать от которого будут они сами. Неприятный им диалог может затянуться и потребовать нескольких стадий, что лишь усугубит проблему. Поддерживать свои дружеские, партнерские и другие полезные отношения желательно без лишних слов.