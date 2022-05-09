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Выжимаем все соки из этого выходного — финансовый гороскоп на 10 мая

9 мая 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит отдыхать на полную катушку.

Выжимаем все соки из этого выходного — финансовый гороскоп на 10 мая
Фото: medassist.ru

Овен

Овны сегодня могут ощущать внешние тормозящие влияния, которые не позволят выйти на высокий уровень доходов, несмотря на прилагаемые усилия. Задачами этого дня являются не только увеличение доходов, но и сохранение имеющихся финансовых ресурсов от растрат. Не рекомендуется делать крупные покупки. Старайтесь вести строгий учет всех своих расходов.

Телец

Тельцам звезды советуют сдерживать себя от деловых инициатив в партнерском сотрудничестве. Жажда активной самостоятельной деятельности может наталкиваться на тормозящее влияние со стороны деловых партнеров, которые вряд ли готовы разделить ваши планы. Рекомендуется воздержаться от ведения переговоров и подписания юридически значимых документов.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Возможно, ваши усилия будут наталкиваться на ограничения со стороны коллег по работе. Не исключено, что из-за этих сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень. Воздержитесь от участия в интригах внутри трудового коллектива.

Рак

Ракам сегодня лучше не торопиться с составлением планов на будущее. Возможно, для этого пока не созрели благоприятные условия. Не рекомендуется заниматься вопросами акционирования и участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций. Работа с целью получения результата в отдаленной перспективе может оказаться неэффективной.

Лев

У Львов в этот день могут быть осложнения в отношениях с начальством. Возможно, вам выскажут замечание относительно задержки с выполнением планов и поручений. Старайтесь добиваться высокого качества в своей работе, даже если на это потребуется больше времени. Особое внимание уделите работе на завершающем этапе - именно в это время могут возникать неожиданные осложнения.

Дева

У Дев, проходящих профессиональное обучение, сегодня достаточно сложное время. Во-первых, у вас могут быть затруднения с усвоением учебного материала – в этот день трудно сконцентрировать внимание. Во-вторых, вам будет сложнее установить контакт с преподавателями. Также старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу - возможно, вашей квалификации окажется недостаточно.

Весы

У Весов в этот день могут быть финансовые убытки. Чтобы минимизировать риски старайтесь воздерживаться от дачи денег взаймы и инвестирования финансов в коллективные проекты, где у вас не будет возможность проконтролировать расходование средств. Усилия консультантов по сетевому маркетингу, направленные на привлечение заказчиков и подписчиков, могут оказаться напрасными.

Скорпион

Скорпионы сегодня, возможно, будут склонны с недоверием и осторожностью относиться к поступающим предложениям о сотрудничестве. С одной стороны осмотрительность при ведении дел никогда не помешает. С другой стороны излишний консерватизм может привести к упущенным возможностям. Старайтесь активнее анализировать имеющиеся в вашем распоряжении сведения.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и выстраивать предельно корректные отношения с коллегами и подчиненными. Держитесь подальше от всевозможных слухов и сплетен, не пытайтесь вступать в тайные сговоры – это негативно отразится на вашей профессиональной деятельности. Старайтесь не высказывать критические замечания в адрес коллег и подчиненных.

Козерог

Традиционные виды деятельности являются наиболее успешными для Козерогов на сегодняшний день. Делайте ту работу, в которой вы имеете большой опыт и где все хорошо вам знакомо. Нежелательно заниматься усовершенствованием и реформированием. Если что-то неплохо работает, то не нужно ничего менять с целью усовершенствования.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется пока забыть о своих карьерных амбициях. Отношения с начальством оставляют желать лучшего. Возможны выговоры и замечания в ваш адрес. Поводом для этого может стать отставание от графика ведения плановых работ. Поэтому вашего первостепенного внимания требует четкое планирование своей работы с целью своевременного выполнения плановых заданий.

Рыбы

Запланированные на этот день Рыбами деловые встречи могут не состояться или пойдут по невыгодному для вас сценарию по независящим от вас причинам. Также у вас могут сложиться напряженные отношения с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете и оказываете взаимные услуги. Недостаточная информированность может привести к упущенным возможностям.

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