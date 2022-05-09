Выжимаем все соки из этого выходного — финансовый гороскоп на 10 мая

Сегодня стоит отдыхать на полную катушку.

Овен

Овны сегодня могут ощущать внешние тормозящие влияния, которые не позволят выйти на высокий уровень доходов, несмотря на прилагаемые усилия. Задачами этого дня являются не только увеличение доходов, но и сохранение имеющихся финансовых ресурсов от растрат. Не рекомендуется делать крупные покупки. Старайтесь вести строгий учет всех своих расходов.

Телец

Тельцам звезды советуют сдерживать себя от деловых инициатив в партнерском сотрудничестве. Жажда активной самостоятельной деятельности может наталкиваться на тормозящее влияние со стороны деловых партнеров, которые вряд ли готовы разделить ваши планы. Рекомендуется воздержаться от ведения переговоров и подписания юридически значимых документов.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Возможно, ваши усилия будут наталкиваться на ограничения со стороны коллег по работе. Не исключено, что из-за этих сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень. Воздержитесь от участия в интригах внутри трудового коллектива.

Рак

Ракам сегодня лучше не торопиться с составлением планов на будущее. Возможно, для этого пока не созрели благоприятные условия. Не рекомендуется заниматься вопросами акционирования и участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций. Работа с целью получения результата в отдаленной перспективе может оказаться неэффективной.

Лев

У Львов в этот день могут быть осложнения в отношениях с начальством. Возможно, вам выскажут замечание относительно задержки с выполнением планов и поручений. Старайтесь добиваться высокого качества в своей работе, даже если на это потребуется больше времени. Особое внимание уделите работе на завершающем этапе - именно в это время могут возникать неожиданные осложнения.

Дева

У Дев, проходящих профессиональное обучение, сегодня достаточно сложное время. Во-первых, у вас могут быть затруднения с усвоением учебного материала – в этот день трудно сконцентрировать внимание. Во-вторых, вам будет сложнее установить контакт с преподавателями. Также старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу - возможно, вашей квалификации окажется недостаточно.

Весы

У Весов в этот день могут быть финансовые убытки. Чтобы минимизировать риски старайтесь воздерживаться от дачи денег взаймы и инвестирования финансов в коллективные проекты, где у вас не будет возможность проконтролировать расходование средств. Усилия консультантов по сетевому маркетингу, направленные на привлечение заказчиков и подписчиков, могут оказаться напрасными.

Скорпион

Скорпионы сегодня, возможно, будут склонны с недоверием и осторожностью относиться к поступающим предложениям о сотрудничестве. С одной стороны осмотрительность при ведении дел никогда не помешает. С другой стороны излишний консерватизм может привести к упущенным возможностям. Старайтесь активнее анализировать имеющиеся в вашем распоряжении сведения.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и выстраивать предельно корректные отношения с коллегами и подчиненными. Держитесь подальше от всевозможных слухов и сплетен, не пытайтесь вступать в тайные сговоры – это негативно отразится на вашей профессиональной деятельности. Старайтесь не высказывать критические замечания в адрес коллег и подчиненных.

Козерог

Традиционные виды деятельности являются наиболее успешными для Козерогов на сегодняшний день. Делайте ту работу, в которой вы имеете большой опыт и где все хорошо вам знакомо. Нежелательно заниматься усовершенствованием и реформированием. Если что-то неплохо работает, то не нужно ничего менять с целью усовершенствования.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется пока забыть о своих карьерных амбициях. Отношения с начальством оставляют желать лучшего. Возможны выговоры и замечания в ваш адрес. Поводом для этого может стать отставание от графика ведения плановых работ. Поэтому вашего первостепенного внимания требует четкое планирование своей работы с целью своевременного выполнения плановых заданий.

Рыбы

Запланированные на этот день Рыбами деловые встречи могут не состояться или пойдут по невыгодному для вас сценарию по независящим от вас причинам. Также у вас могут сложиться напряженные отношения с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете и оказываете взаимные услуги. Недостаточная информированность может привести к упущенным возможностям.