Общаемся и флиртуем — любовный гороскоп на 10 мая

Сегодня нам нужно быть активнее и больше кокетничать.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня не лучший момент для их романтических устремлений. Внимание может быть отдано не важным событиям в личной жизни, а рутинным мелочам, далеким от романтики. Надежду терять не стоит, но свидание или другое мероприятие желательно отложить хотя бы на пару дней.

Телец

Сегодня Тельцам может быть сложно поддерживать связь с любимым человеком или договариваться с ним о рутинных вопросах. Мелочи, на которые обычно уходят считанные минуты, сейчас могут занять неожиданно много времени, порой превращаясь в настоящий квест. К счастью, любовь победит все недоразумения.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит вступать в любовную переписку, а также приглашать куда-то любимого человека или о чем-то уславливаться с ним: проблемы со связью или собственная манера выражать мысли приведут к путанице. Давние отношения пострадают от такого положения дел сильнее, чем завязанные вновь.

Рак

Влюбленные Раки в этот день могут стать жертвой дезинформации или собственной рассеянности. Наиболее внушаемым и впечатлительным Ракам стоит помнить, что информация этого дня не обязательно является чистой правдой, она может быть значительно искажена или вовсе оказаться чьим-то злостным домыслом.

Лев

События этого дня вынуждают Львов стать предельно практичными и даже меркантильными. Вместо того, чтобы мечтать о любви или работать над отношениями, они будут думать о материальной базе, подсчитывать прибыли и убытки. Звезды намекают, что это не самый подходящий момент для романтического свидания.

Дева

В этот день к эмоциональным проблемам влюбленных Дев добавляются проблемы коммуникационные. Многим Девам придется попрощаться с надеждой разрешить все недоразумения быстро и без лишних энергетических затрат. Не стоит торопиться с выяснением отношений, письмом, предложением, ответом на вопрос.

Весы

Сегодня романтика не является для Весов главной темой, но некоторые подробности отношений с представителями другого пола их чрезвычайно интересуют. Если они захотят разобраться в истинном смысле поступивших новостей, им придется набраться терпения, так как ответ или озарение придет к ним не сразу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут спокойно пропускать мимо ушей чужие мнения о своей пассии и о собственной персоне, так как не нуждаются в подсказках и советах. Внушаемых Скорпионов могут ненадолго сбить с толку чьи-то шутки, сплетни или непроверенные новости, но интуиция вскоре выведет их на верную дорогу.

Стрелец

Стрельцам стоит временно отложить любовные встречи и личное общение, так как обстановка для них пока неподходящая. Затрудняется вербальное взаимопонимание, вместо романтичного пылкого настроя может внезапно появиться придирчивость или чрезмерная зацикленность на отдельных практических деталях.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги не сомневаются в общем характере своего романа, но у них возникает много вопросов к его деталям. В своей любознательности они могут зайти так далеко, что зациклятся на якобы полезных и нужных мелочах в ущерб общей картине. Им не стоит слушать служебные и другие сплетни.

Водолей

Сегодня Водолеи не склонны демонстрировать в личных отношениях теплоту и снисходительность. Напротив, они неожиданно могут стать критичными и начать придираться к любой мелочи, в том числе в интимные минуты и в быту. Свободным Водолеям лучше отказаться на время от поиска знакомств и переписки.

Рыбы

Сегодня слабое звено в любовной стратегии Рыб - общение. Звезды советуют им отказаться на время от активного обсуждения любых тем с постоянным партнером или от попытки завязать новое знакомство посредством переписки. Для выражения любви и симпатии стоит поискать оригинальные невербальные средства.