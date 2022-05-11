Работаем на полную катушку — финансовый гороскоп на 12 мая

Сегодня стоит брать на себя больше ответственности и работы.

Овен

Сила Овнов сегодня в умении завязывать деловые знакомства и извлекать из них практическую пользу. Лучше решать вопросы не в одиночку, а при взаимодействии с другими людьми. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Также это прекрасное время для учебы и аналитической обработки информации. Успешно проходят консультации и деловые поездки.

Телец

Тельцы сегодня будут находиться в прекрасной физической форме, что позволит справиться с большими нагрузками. Приложите максимум усилий для совершенствования навыков в работе с инструментами и повышения уровня профессионального мастерства. Отношения с коллегами складываются конструктивно. Благодаря деловому взаимодействию с коллегами результативность вашего труда может повыситься.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам, занятым творческим и интеллектуальным трудом, наращивать усилия в работе. В вашей предприимчивой и инициативной позиции – залог успеха всего дня. Отдавайте предпочтение новым делам и видам деятельности с элементами конкурентной борьбы. Например, можно принимать участие в конкурсах и кастингах на получение престижной вакантной должности.

Рак

Типичные Раки смогут значительно укрепить свои позиции в карьере благодаря тайной дипломатии и умению действовать незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. Особенно это уместно при кулуарных, тайных переговорах с влиятельными людьми, которые готовы будут оказать вам протекцию. Также в этот день вам могут предложить вариант для дополнительной подработки.

Лев

Львы преуспеют в установлении выгодных контактов и в деловых поездках. Особенно это относится к коллективным видам деятельности, таким как кооперация, акционирование, развитию совместных перспективных проектов. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы хорошо проявите себя в учебе. Старайтесь больше думать и заботиться не о сиюминутных выгодах, а о том, какие выгоды вы сможете получить в перспективе.

Дева

Удачное время для тех Дев, которые намерены делать карьеру и всячески стараются проявить себя. Решительные и смелые действия в этом принесут успех. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с представителями власти.

Весы

Звезды советуют Весам не выпускать инициативу из рук и прилагать максимум усилий для продвижения и расширения своего бизнеса. Выгоднее всего сейчас заниматься рекламной деятельностью и предпринимать любые иные шаги, для укрепления своей деловой репутации. Успешно поработают те, кто выехал на вахту. Контакты с новыми партнерами будут потенциально выгодны для вас.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для кредитно-финансовой деятельности и оплаты покупок по безналичному расчету. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Также вам может представиться возможность для досрочного погашения кредита. Успешно поработают ученые, исследователи, криминалисты и все те, кому требуется глубокое сосредоточение на работе.

Стрелец

Сегодня типичные Стрельцы смогут убедиться, что у них есть надежные друзья, помощники и партнеры. Очень хорош день для консультантов, спортсменов, дизайнеров, преподавателей всевозможных курсов, школ, актеров театра и шоу-бизнеса, публичных деятелей. Чем активнее будет ваша личная деятельность, тем больше людей будут готовы оказывать вам поддержку.

Козерог

Чтобы Козерогам преуспеть в работе, потребуется проявить сноровку и изобретательский талант. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства при работе с техникой и механизмами. Успешно идут ремонтные и жилищно-коммунальные работы, строительство и отделка зданий, подведение коммуникаций. Также офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте.

Водолей

У Водолеев сегодня хороший день для популяризации своих товаров и услуг, проведения рекламных акций, начиная с объявлений в средствах массовой информации и заканчивая проведением презентации. Звезды сулят удачу в смелых и, возможно, авантюрных предприятиях. Допустимо делать оптовые покупки товара с целью перепродажи. Также могут быть удачными операции по обмену валюты.

Рыбы

У Рыб успешно пойдут дела в семейном бизнесе, особенно связанном с сельским хозяйством, фермерством. В любом деле старайтесь опираться на близких родственников и членов семьи – они вам всегда помогут. Благоприятное время для урегулирования вопросов с недвижимостью, строительных и ремонтных работ. Хорошее время для подготовки отчетной документации и проведения инвентаризации недвижимой собственности.