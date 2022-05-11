Болтаем и тут, и там — гороскоп на 12 мая

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах ставит на первое место темы коммуникаций, посредничества и гармонии в партнерстве - например, браке или деловом союзе.

Приятные надежды на расширение возможностей сопровождаются новой расстановкой приоритетов, которую не стоит игнорировать ни в деловой, ни в личной сфере. Предложения будут приятными, но не всегда однозначными, их уточнение займет время. Тому, кто авторитетнее и ресурснее, предстоит проявить больше благородства и великодушия при согласовании интересов. Новые перспективы станут главной темой сегодняшних дискуссий, вызвав волну писем, лайков и комментариев.

Овен

День открывает Овнам новые богатые возможности в общении и отношениях. Многие Овны становятся в чужих глазах более привлекательными партнерами и выгодными клиентами. Возрастает их притягательность и платежеспособность. Это подходящий момент для вступления в диалог с целью восстановления контактов. Звезды советуют откликаться на все предложения, включая повторные, рассматривая их с новых позиций.

Телец

Сегодня Тельцам стоит поддержать полезные для себя социальные связи, близкие и дальние: возможно, в ближайшее время удастся извлечь из них новую пользу. Это могут быть служебные контакты, знакомства в профессиональной, творческой сфере или сфере услуг (особенно связанных с медициной, фармацией, правом, эстетикой). При этом желательно заботиться о взаимной гармонии интересов и соблюдать этикет.

Близнецы

Сегодня природная коммуникабельность Близнецов крайне востребована и общение для них - родная стихия. В зависимости от обстоятельств они окажутся отличными посредниками, комментаторами, распространителями популярных идей или свежих новостей. В ходе общения с другими людьми они смогут преследовать и собственные интересы, например, начать расширять или восстанавливать свой круг общения на будущее.

Рак

Ракам пора начинать обдумывать новые интересные возможности в сфере карьеры, целевого партнерства, отстаивания своих интересов на правовом или семейном поле. Первым шагом на этом пути звезды советуют сделать сбор информации и попытку оценить старые вводные данные в новом ключе, который подскажут идущие вокруг перемены. Например, сейчас может наметиться смена руководства или расширение планов.

Лев

Львам события этого дня приоткрывают новые каналы общения, обмена симпатиями или получения знаний. Чаще всего это будут дополнительные возможности, которые удачно расширят уже имеющуюся у них сеть контактов и пополнят их информационный багаж. Пора подумать о восстановлении или дальнейшем развитии связей на отдаленных территориях и в авторитетных организациях, вскоре они наверняка пригодятся.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам выбирать нейтральный тон общения, избегая в нем чрезмерной драматизации и пристрастности. В разговорах имеет смысл проявить терпение. Лишь в этом случае профессиональные и прочие контакты окажутся конструктивными и помогут сохранять равновесие на фоне растущих рисков. Особого внимания потребуют финансовые договоренности, платежные, обменные и возвратные операции.

Весы

Весам звезды намекают, что им пора включить на полную мощность свой природный дипломатический талант - иначе даже в равноправных с виду отношениях перевес начнет быстро смещаться в сторону их собеседника или растущей аудитории. Не стоит отказываться от диалога, великодушно предложенного вам вашим спутником жизни, посредником или важным клиентом. Возможны вести от далеких иногородних партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит держать в любой ситуации вербальный и эмоциональный нейтралитет. Нежелательны открытые инициативы или чрезмерные всплески чувств. Тайные сомнения лучше озвучивать в предельно корректном тоне, а противоречия улаживать полюбовно. Разговоры и новости этого дня, включая служебные, могут касаться правовой стороны дел, роста объема работ, обмена функциями и временных замещений.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам держать фокус внимания на своих социальных контактах, естественная часть которых - профессиональные и творческие связи. Не стоит забывать и о личных симпатиях, их можно развивать параллельно с деловыми интересами. Это подходящий момент для диалога - особенно если вы хотите рассмотреть старые темы или задействовать старые связи в новом многообещающем ключе.

Козерог

От Козерогов день требует общительности и целеустремленности, а также чувства меры, знания тонкостей права и этикета. Он подходит для возобновления диалогов, консультаций и поддержки связей, если четко обозначить список тем и держаться регламента. Повод к общению могут дать новые веяния в семье, быту, на родине, в жилищных делах, профессиональном партнерстве, схеме дистанционной работы из дома.

Водолей

Водолеям этот день дает отличный шанс на восстановление необходимых им связей, близких и дальних. Он несет им неплохие новости. Темой для общения может стать путешествие, учебный процесс или расширение каналов обмена информацией. Стоит помнить, что все новые благоприятные тенденции сочетаются с временной заминкой, она нужна для обновления вводных данных или пересмотра фундаментального вопроса.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отложить несрочные дела и попробовать сориентироваться в новых условиях. Важным качеством станет готовность общаться в эмоционально нейтральном ключе и объективно воспринимать свежую информацию. В этом случае вас минуют и лишние страхи, и напрасные надежды, вам будет проще сохранить равновесие перед лицом перемен и отделить реальные шансы (включая финансовые) от воображаемых.