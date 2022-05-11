Астролог назвала самые нервные знаки зодиака

Представители шести знаков зодиакального круга отличаются наибольшей эмоциональной нестабильностью.

Об этом сообщила астролог, таронумеролог, преподаватель Евразийского астрологического института Анастасия Широкова.

Она отметила, что характеристики каждого знака зодиака складываются из функций их планет-управителей.

Так, импульсивность Овна объясняется наличием в управителях планеты Марс.

— Эта планета огненная, быстрая, воинственная. Это и придает, собственно, Овнам ту самую вспыльчивость, импульсивность. А планеты-управители по изгнанию и падению в знаке Овна — это Венера и Сатурн. Они здесь слабые, а меж тем это земные стабильные планеты, которые как раз отвечают за стрессоустойчивость, — отметила астролог.

Эксперт отметила, что энергия знака Близнецы нестабильна из-за управителя Меркурия. Из-за него представители данного знака быстро теряют внимание и усидчивость, распыляясь на все, что их заинтересовало. Если с этим не бороться, человек может впасть в состояние ментального невроза.

Управителем Рака является Луна. Это объясняет нервозность и чувствительность представителей данного знака зодиака. Астролог отметила, что Луна является самой нестабильной, изменчивой и капризной планетой. А стабильный Сатурн здесь находится в изгнании.

Весы страдают нерешительностью и муками выбора, из-за чего у них встречаются неврозы на почве противоречий. Широкова объясняет это тем, что управителем знака является астероид Хирон.

В управителях Скорпиона числятся Марс, термоядерный Плутон, отвечающий за разрушение, и радиоактивный Уран, который управляет этим знаком в рамках экзальтации, уточнила эксперт.

Представители знака Рыбы наиболее чувствительны к внешним вибрациям. Эти люди настроены одновременно и на ближнее окружение, и на дальнее, в том числе мировые и космические ритмы. Они все пропускают через себя, констатировала астролог.

— А главный управитель этого знака по обители — Нептун. Он как раз за все это и отвечает, за суперчувствительность. А Прозерпина — земная планета, которая изгоняется в этом знаке, дает недостаток спокойствия и заземления, — цитирует Широкову Пятый канал.