Астролог: «В ближайшие 12 лет нас ждет море возможностей»

Какие новые шансы принесет нам Юпитер в знаке Овна?

Сегодня нас ждет крупное астрологическое событие – ингрессия Юпитера в знак Овна. Юпитер в астрологии – планета «большого счастья», планета новых возможностей, удачи и расширения. А знак Овна – первый в зодиаке, он символизирует все новое: идеи, начинания, новый жизненный виток. К тому же, в Овне любая планета начинает новый астрологический цикл, это своеобразная «перезагрузка» и мощный импульс для перемен. Цикл Юпитера – 12 лет, то есть, он приходит в Овен каждые 12 лет.

И, безусловно, это время новых больших возможностей. Почему больших? Потому что Юпитер – самая большая планета Солнечной системы, и он символизирует все большое: если бизнес – то международный, если животное – то лошадь или слон, если доход – то крупный. Юпитер все расширяет и увеличивает, рушит границы и препятствия. Тем более в Овне – ведь этой самый горячий и активный знак зодиака.

Овен связан с личной активностью и инициативой, с бизнесом, спортом, металлургией, силовыми структурами. Поэтому, если ваша деятельность связана с этими сферами – вас точно ждет рост и расширение. А если вы долго мечтали или планировали начать свой бизнес или проект, то сейчас – лучший момент для этого. Юпитер будет в этом знаке с 11 мая по 27 октября 2022 года, планируйте старт на этот период. Однако, есть несколько нюансов.

Во-первых, лучше не начинать новое дело на ретроградном Меркурии, а он будет в петле уже с 10 мая и по 3 июня. К тому же, до 17-18 мая мы находимся в коридоре затмений, когда тоже не стоит предпринимать резких движений. Высока вероятность, что что-то пойдет не так.

Во-вторых, 29 июля Юпитер развернется в попятное движение до ноября, и это тоже неблагоприятный фактор. Поэтому, по возможности, планируйте все самое важное на период с 4 июня по 27 июля.

Ну а кому же повезет в первую очередь? Конечно же, Овнам. Когда Юпитер заходит в какой-то знак, то непременно приносит подарочки ему. Пока что счастливчики – это ранние Овны, рожденные в марте. Остальные получат удачу и шансы от Юпитера уже в следующем, 2023 году.

Что конкретно может принести Юпитер? В сущности – что угодно. Это может быть и рождение ребенка, и покупка жилья, и новая должность, и брак, и переезд. Все зависит от того, в каком секторе находится Юпитер в вашем личном гороскопе рождения (он строится на полную дату и время рождения). И даже, если вы вовсе не Овен – у вас могут находится другие важные точки в этом знаке, например, Асцендент, Луна или Венера.

Чтобы понять, чего ожидать – можно «отмотать» свою жизнь на 12 лет назад и вспомнить, какие были перемены или события в период с июня по сентябрь 2010 года. Сейчас могут произойти события с той же сфере жизни. Ну и другой способ – прийти на личную консультацию к астрологу, который подробно спрогнозирует вероятное развитие событий на основе вашей натальной карты.