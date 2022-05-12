Ищем новые варианты — гороскоп на 13 мая

13-14 лунные сутки. Сегодня особенности положения Луны в знаке Весов склоняют следовать старым правилам, регламентам и стандартам, дисциплине и знакомым формальностям.

Ничто не мешает рассматривать новые пути, но рано встраивать «сырые» альтернативные идеи в проверенные надежные схемы. Дискуссии в данный момент имеют предварительный характер и требуют уточнения многих деталей - прежде всего, связанных с финансами и ресурсами. Старайтесь вести себя сдержанно и дружелюбно, даже если в отношениях с собеседником накопились какие-то противоречия. Лучшим решением окажется временный компромисс.

Овен

Сегодня в интересах Овнов продемонстрировать широту души и договариваться, не допуская того, чтобы в отношениях с людьми усилились отзвуки каких-то давних противоречий. К проверенным временем долгосрочным соглашениям этот день позволяет добавить новые пункты в личных интересах. Не стоит злоупотреблять своим обаянием и навязывать свои желания прямо, лучше соблюдать все принятые ритуалы общения.

Телец

Сегодня главным ориентиром Тельцов остается равновесие интересов, которое будет важно для них даже в самых мелких совместных делах. Звезды советуют искать пути совмещения своих вкусов с чужими планами или стандартными канонами в рамках общих официальных правил, тогда никто не останется в обиде. Иногда стоит сознательно пойти на уступки не в свою пользу, чтобы минимизировать возможные проблемы.

Близнецы

Сегодня сама судьба направляет Близнецов правильным курсом и задает им те границы, которые не следует переступать. Не стоит откладывать на завтра ответственные визиты и приятные личные встречи. Важно помнить, что договоренности пока носят предварительный характер.

Рак

Сегодня Ракам не стоит бояться потенциально конфликтного общения или уходить от него. Этот день позволяет им «вынести за скобки» старинные разногласия и вызванные ими эмоции, оставив в центре внимания самую суть вопроса. Ситуации, которые обычно чреваты взаимным недовольством - включая партнерские, брачные и семейные - в эти сутки пройдут гладко и приведут к неплохим предварительным соглашениям.

Лев

Сегодня у Львов нет внешних барьеров для развития нужных им связей - в том числе для восстановления забытых приятельских или официальных контактов. Условным препятствием на этом пути для них может стать их текущий статус, но при желании они легко преодолеют несущественные преграды. Звезды советуют распределить свое внимание между близким и далеким окружением поровну: сейчас ценно и то, и другое.

Дева

Сегодня Девам имеет смысл продолжить вчерашний разговор: не исключено, что в ходе дальнейшего обсуждения темы обнаружатся дополнительные критичные детали. Звезды не советуют пока заключать договор, вкладывать средства или приходить к однозначному выводу, но рекомендуют наметить возможные варианты: сузив круг решений, вы сэкономите свое время и ресурсы, а также, вероятно, сбережете свое здоровье.

Весы

Сегодня Весы могут быть спокойны за свои права и дома, и вдали от него, а также за свои интересы в отношениях с другими людьми, включая зарубежных партнеров и клиентов. Возможные негативные тенденции успешно сдержит грамотный план или ранее составленный договор. Чтобы обеспечить себе больше комфорта в брачном или деловом союзе, можно воззвать к авторитету своего партнера или к его благородству.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам решать все возникающие недоразумения без ссор. Можно опираться при этом на законы или на общие для всех правила - например, на совместно составленный план работ. Если правил нет, можно и нужно найти временный компромисс. Свое недовольство той или иной переменой лучше оставить при себе, иначе оно заложит почву для споров по мелочам или скрытой неприязни.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам успех в плановых встречах, но напоминают про их предварительный характер. Не стоит переживать, если вы не успеете высказаться, с кем-то встретиться или где-то блеснуть: в ближайший месяц у вас еще будет возможность убедительно изложить свои яркие идеи. В настоящий момент ваши креативные замыслы недостаточно обдуманы, а позиция нужных вам людей не до конца ясна.

Козерог

Козерогам не стоит откладывать дискуссии и встречи: сегодня все пойдет по плану и согласно нормам, а вот завтра не исключена та или иная неприятность. Лучше не надеяться на чужую лояльность, а подстраховать себя профессионализмом, аккуратностью и знанием своих прав. Небезопасны поспешные решения насчет карьеры, партнерства и недвижимости, особенно зарубежной, сейчас лучше лишь изучать варианты.

Водолей

Сегодня Водолеям легко держаться в предложенных рамках, так как в главном они соответствуют их планам и принципам. Этот день подходит скорее для укрепления, чем для расширения связей - но стоит учитывать, что такое расширение очень скоро станет возможным. Самое время изучать варианты маршрутов и учебных программ, схемы информационного обмена и посредничества, новые возможности для коммуникации.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам опираться исключительно на известные им схемы и все еще действующие стандарты, а появившиеся возможности пока рассматривать только как гипотетические. Это особенно важно в сфере личных финансов, где уже наметились варианты поправки положения, а также в связи с плановым крупным приобретением или инвестицией, налоговой тактикой, партнерским или семейным бюджетом.