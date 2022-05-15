Победим во всем — гороскоп на 16-22 мая

На этой неделе на небе формируются 4 значимых планетных аспекта.

18 мая соединение Марс-Нептун. Проявления данного аспекта неоднозначны, однако имеют преимущественно негативный характер. Этот аспект может приводить к иллюзиям, ложным мнениям. В личной жизни аспект может проявляться как мнительность, ревность, подозрительность, повышенная внушаемость. Поэтому могут быть не вполне адекватные поступки под влиянием ложных мыслей и идей.

19 мая трин Солнце-Плутон - аспект связан с энергичной продуктивной деятельностью. Способствует усилению энергетического потенциала и повышению уровня работоспособности у тех людей, гороскопы которых затрагиваются этим аспектом. Прекрасное время для деловой активности и спортивных достижений. Также успешно могут проходить выступления на публике.

20 мая секстиль Меркурий-Юпитер - аспект стимулирует контакты и интеллектуальную активность. Может усилиться любознательность, тяга к знаниям, к учебе. Под влиянием этого аспекта могут совершаться поездки, путешествия с целью расширения кругозора и приобретения обширных знаний. У некоторых людей может возникнуть потребность писать тексты, статьи, фиксировать свои мысли на бумагу и на аудио.

21-22 мая соединение Солнце-Меркурий. Учитывая то, что Меркурий в этом соединении движется ретроградно, может усилиться рефлексия, интерес к психологии и к своим внутренним переживаниям. В общении происходят постоянные накладки, люди могут неверно истолковывать информацию, искажают или утаивают ее. Могут появиться контакты из прошлого, могут восстановиться ранее прерванные отношения. Характерно чувство ностальгии по прошлому, и это может влиять на поведение, поступки.

Овен

Первая половина недели благоприятствует духовным практикам Овнов. Молитвы и мантры, прочитанные в это время, скорее будут достигать цели и приносить нужный вам результат. Можно заниматься аутогенной тренировкой и медитацией – это поможет вам обрести гармонию души и тела. Полезны для физического и психического здоровья водные процедуры. Хорошо купить абонемент на посещение бассейна. Однако следует воздерживаться от употребления алкоголя и не злоупотреблять лекарственными препаратами. Во второй половине недели вам, вероятно, удастся улучшить свое финансовое положение, поэтому звезды советуют направить максимум энергии на решение материальных вопросов. С работой и карьерой все сложится стабильно. Обязательно находите себе время для того, чтобы побыть в уединении, вдали от суеты и спокойно расслабиться, отдохнуть – это нужно для поддержания вашего душевного равновесия.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может быть связана со странными и запутанными ситуациями при общении с друзьями. Возможно, ваши слова и поступки будут неправильно расценены. Могут возникнуть недоразумения. Также это хорошее время для общения с единомышленниками, людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Можно посещать клубы по интересам, общаться в социальных сетях и на форумах интернета. Вторая половина недели благоприятствует изменению имиджа. Это особенно актуально для женщин в преддверии скорого наступления лета. Если вы давно задумываетесь, как улучшить свою внешность и образ, то сейчас звезды благоволят визиту в салон красоты или в парикмахерскую. Другой позитивной темой может стать учеба. Вы можете почувствовать тягу к знаниям и преуспеете в учебе. Хорошо начинать изучать иностранный язык.

Близнецы

Первая половина недели благоприятствует Близнецам для контактов с влиятельными и авторитетными людьми. Например, вы можете познакомиться со знаменитым известным человеком. Вы сможете интуитивно уловить основные тенденции и подстроиться под них. Хорошо посещать массовые мероприятия и делать публичные заявления. Можно принимать участие в творческом конкурсе – у вас есть шанс занять призовое место. Во второй половине недели вы можете познакомиться с человеком, который может оказывать вам покровительство и поддержку. Многие важные вопросы удастся успешно урегулировать, если искать помощи у других людей, особенно если они хорошо разбираются в ситуации. Хорошо заниматься погашением долгов. Это хорошее время для духовных практик, проработки и преодоления внутренних психологических комплексов. Вас могут интересовать таинственные и загадочные явления, усилится интерес к чтению детективов и эзотерической литературы.

Рак

Первая половина недели у Раков складывается успешно для контактов с целью обучения и поднятия своего духовного уровня. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит, станет вашим духовным учителем, гуру. Также это хорошее время для поездок в качестве паломников по святым местам, посещения храмов, культовых сооружений. Успешно проходят туристические поездки с целью знакомства с иными культурными и религиозными традициями. Вторая половина недели благоприятствует для обретения стабильности в партнерских отношениях. Если у вас были непростые отношения с партнером, то теперь удастся внести ясность и договориться по наиболее спорным вопросам. Немаловажную позитивную роль в этом сыграют ваши друзья и подруги – прислушайтесь к их советам. Это хорошее время для составления планов на отдаленную перспективу.

Лев

Первая половина недели у Львов может быть связана с возросшим риском финансовых потерь. В это время могут возникнуть запутанные ситуации с финансами, и вам будет трудно правильно сориентироваться. Держите в надежном месте пароли от платежных систем и пин-коды от банковских карт. Не следует делать покупки по кредитной карте, в том числе в интернет-магазинах – все это повышает риск утраты денег. В быту будьте осмотрительнее при обращении с предметами бытовой химии. Во второй половине недели рекомендуется действовать целеустремленно и практично. Главное условие для успеха – иметь перед собой четкую и конкретно сформулированную цель. Если перед вами стоит крупная и сложная задача, то разбейте свой путь к ней на несколько маленьких этапов и решайте их, последовательно переходя от одного к другому. Несмотря на усиление амбиций в этот период действовать требуется трезво и расчетливо. Иначе вам будет сложнее реализовать задуманное. Это хорошее время для наведения порядка в окружающем вас пространстве.

Дева

Первая половина недели у Дев может сложиться весьма неоднозначно для супружеских отношений. Вам может показаться, что партнер по браку что-то от вас скрывает. Однако попытки вывести партнера на откровенный открытый разговор вряд ли увенчаются успехом. В партнерских отношениях могут быть проявления ревности. В контактах с другими людьми не следует быть излишне доверчивыми. Помните, что любые ваши слова могут использовать против вас – будьте сдержаннее и терпимее. Вторая половина недели благоприятствует учебе и творческим увлечениям. Вам удастся скорректировать свои супружеские отношения в сторону их гармонизации. Фактором, скрепляющим и стабилизирующим ваши отношения, являются дети. Договорившись между собой о едином подходе к воспитанию детей, вы тем самым улучшите и свои супружеские отношения. Успешно проходят совместные поездки. Старайтесь действовать открыто, избегайте тайной или незаконной деятельности, берегите свою репутацию.

Весы

Первая половина недели может потребовать от Весов особого внимания к здоровью. Ваш иммунитет может ослабнуть, и это может сделать вас уязвимыми к вирусным инфекциям и простудам. Будьте внимательнее при использовании лекарственных средств, возрастает риск перепутать лекарства или неправильно дозировать. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Некоторый хаос в делах может возникнуть из-за недостаточной собранности, организованности. Вторая половина недели благоприятствует семейной жизни. Можно обсуждать вопросы наследства и оформлять соответствующие документы. Возможны крупные удачные покупки для дома. Если вы задумываетесь над получением ипотеки под покупку жилья или земельного участка, то сейчас шансы на позитивное решение в вашу пользу выше. Также важно соблюдать режим дня и бороться с вредными привычками. Если до сих пор вы жили не по строгому режиму, но давно мечтали перейти на такой образ жизни, то самое время это сделать. Дело в том, что на этой неделе у вас будут хорошо закрепляться новые привычки взамен старых. А новый режим жизни как раз во многом и состоит из системы новых привычек.

Скорпион

Первая половина недели может запомниться тем Скорпионам, которые переживают пору влюбленности. Ваши чувства могут невероятно усилиться, вы будете склонны идеализировать свою пассию. Вместе с тем не исключено усиление чувства ревности и собственнических инстинктов, и при этом вам будет сложно контролировать свои поступки. Если у вас есть ребенок, то следует внимательнее присмотреться к его поведению. Возможно, ребенок пытается что-то скрыть от вас. Вторая половина недели может быть связана с оживлением партнерских и романтических отношений. Те, кто давно встречается с любимым человеком, могут почувствовать усиление потребности оформить эти отношения законным браком. Это хорошее время для объявления о помолвке, а также проведения торжественной свадебной церемонии. Одинокие Скорпионы имеют неплохие шансы повстречать любимого человека. Старайтесь вести себя активнее, ходите на увеселительные мероприятия, в кинотеатры, на концерты, на дискотеки и в клубы, не отказывайтесь от дружеских поездок на пикники.

Стрелец

Первая половина недели, возможно, позволит Стрельцам восстановить отношения с родственниками, если они до этого были негармоничными. Особенно это относится к отношениям с представителями старшего поколения в семье. В эти дни вам будет вполне комфортно находиться дома. Семейный очаг может притягивать к себе уютной обстановкой и теплым психологическим климатом. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию материальных и финансовых вопросов. Для вас будет очень важно навести порядок в своем жизненном пространстве. Речь идет о благоустройстве жилищных условий с целью сделать свою жизнь более уютной и комфортной. Существует определенная связь между чистотой в доме и состоянием здоровья. Чем больше все вокруг вас приведено в порядок, тем лучше будет ваше самочувствие. Также это хорошее время для изменения отношений внутри семьи.

Козерог

Первая половина недели у Козерогов складывается неоднозначно с точки зрения общения с окружающими людьми. В поле вашего зрения могут появиться несколько странные люди, близкие к маргинальным кругам. Опасайтесь обманов или мошенничества. Особенно это характерно во время коротких поездок. Не следует вести доверительные беседы с попутчиками в поездах дальнего следования – мир тесен и ваши слова могут обернуться против вас. С другой стороны, это удачное время для поездок на любовные свидания. Вторая половина недели благоприятствует творческим увлечениям и романтическим отношениям. Одинокие Козероги могут повстречать свою новую любовь, и это станет началом стремительно развивающихся романтических отношений. Не исключено, что на этой неделе вам удастся возобновить ранее прерванные отношения – это вполне вероятно в том случае, если вы сохранили свои чувства и хотели бы вернуть любимого человека. Не отказывайтесь от приглашений принять участие в загородных поездках на пикники с друзьями и родственниками.

Водолей

Первая половина недели у Водолеев может сложиться неоднозначно с точки зрения финансов. Попытка решить некоторые материальные вопросы может столкнуться с осложнениями. Вам могут задержать выплату. Также вы рискуете утратить деньги в результате потери или обмана, кражи, мошенничества. Вместе с тем это удачное время для покупки осветительных приборов, предметов искусства, всевозможных экзотических украшений для дома. Однако помните, что в эти дни вы можете слабо ориентироваться в финансовых вопросах и можете проявить рассеянность, забывчивость. Держите наличные деньги в надежном месте. Вторая половина недели может быть связана с переоценкой семейных ценностей. Семейная обстановка может притягивать вас своим уютом, комфортом. Это прекрасное время для улучшения отношений. Также это хорошее время для возвращения к решению тех вопросов, которые были вам ранее недоступны по материальным соображениям.

Рыбы

В первой половине недели Рыбы могут почувствовать усиление личной творческой активности, стремление к искусству, музыке, живописи. Хорошо в это время посещать музеи, картинные галереи, концертные залы и всячески приобщать себя к миру искусства. Не исключено, что вам захочется взять в руки кисти и попробовать рисовать. У женщин может возникнуть желание поменять свой имидж, начав с перекраски волос. Во второй половине недели вы можете быть настроены на активное общение с окружающими людьми. У вас может усилиться потребность узнать последние новости о тех людях, которые входят в круг вашего общения. Поэтому вы много времени будет проводить в беседах по телефону и в кафе за разговорами. Тяга к новым впечатлениям может позвать вас в дорогу. Не отказывайтесь от увлекательных поездок с целью праздничного времяпрепровождения. Также звезды советуют использовать это время для учебы и личностного развития.