Любовный гороскоп на 13 мая 2022 года для каждого знака

12 мая 2022 ГороскопыМарианна Басс

Любовный гороскоп на 13 мая 2022 года Овен ‌‌ Овнам звезды подсказывают, что сегодня ключевыми ценностями в их любовных отношениях остаются гармония и баланс. Предлагая свои решения, стоит подумать о вкусах партнера и способах нейтрализации возможного недовольства. Не помешает сопроводить свои слова комплиментом, подарком или красивым жестом. Телец Тельцы вплоть до ночи останутся в личных отношениях заложниками обстоятельств - но звезды подсказывают, что у них все же будет свой тайный ключ к управлению событиями. Часто это будет искусство уступок или мирного компромисса, которое позволит им не оказываться в неудобных для себя ситуациях. Близнецы Близнецам стоит поспешить, если они не успели сообщить любимому человеку свои предварительные умозаключения. Близнецам, еще не сделавшим свой выбор в личной жизни, звезды рекомендуют поддержать контакт с несколькими кандидатами на свое внимание, намекая, что сегодня это у них отлично получится. Рак ‌‌ Этот день помогает Ракам находить эмоционально безопасные пути для общения с любимым человеком, но у этого преимущества будет и обратная сторона - многие Раки будут вынуждены сдерживать свои эмоции и контролировать свои речи. Однако в сложных и неоднозначных отношениях это окажется для них благом. Лев ‌‌ Сегодня звезды советуют влюбленным Львам оставаться на связи и держать наготове все доступные им мессенджеры: по какому именно из них придет весть от объекта симпатий, заранее сказать трудно. Не исключено, что в этот день придется общаться параллельно по нескольким каналам или на нескольких языках. Дева ‌‌ Девам звезды напоминают о необходимости быть сдержаннее в общении с любимым человеком. Если свои мысли по этому поводу кажутся неудачными, ориентируйтесь на стандартный шаблон общения и поведения: сегодня он окажется практически беспроигрышным и выручит вас в любой ситуации, даже критической. Весы ‌‌ Сегодня звезды дают Весам шанс упрочить свои позиции в любовном союзе. Часто для этого им будет достаточно мягко и красиво «отзеркалить» чужое поведение. При этом важно не задеть растущие амбиции партнера и простить ему некоторые слабости - например, страсть к престижным вещам или к самолюбованию. Скорпион Скорпионам звезды намекают, что сегодня в любой ситуации лучше договориться или уступить. Идя на ту или иную уступку любимому человеку, желательно делать это с легким сердцем: если вы не сумеете или не захотите нейтрализовать закипающее внутри вас недовольство, впереди ждут драмы из-за пустяков. Стрелец В этот день Стрельцы могут рассчитывать на взаимопонимание с объектом симпатий лишь в стандартных рамках, но жаждут большего. Звезды успокаивают их и обещают, что лучшее у них сейчас впереди. Если вы пребываете в активном поиске или стоите перед выбором, не спешите останавливаться или определяться. Козерог Сегодня, как и в предшествующие сутки, влюбленным Козерогам желательно быть начеку, но этого не показывать. Звезды советуют им выверять каждое свое слово, не допуская в общении с пассией рискованной двойственности. Насколько вы преуспели в балансировании между противоречиями, станет видно завтра. Водолей Сегодня Водолеи контролируют свою любовную историю и не позволяют ей выйти за пределы своих планов. Возможно и другое объяснение: планы судьбы попросту совпали в данный момент с их предпочтениями. В любом случае, ничто не мешает им подстраивать нужные ситуации и хладнокровно оценивать варианты. Рыбы ‌‌ В этот день звезды советуют Рыбам держать чувства под контролем, имея в виду не только всплески страсти как таковые. Стоит воздержаться и от порывов выразить свою любовь в материальной форме - например, сделать любимому человеку щедрый нестандартный подарок или предоставить ему допуск в свой дом.

Фото: vacancy-husband.ru

Любовный гороскоп на 13 мая 2022 года Овен Овнам звезды подсказывают, что сегодня ключевыми ценностями в их любовных отношениях остаются гармония и баланс. Предлагая свои решения, стоит подумать о вкусах партнера и способах нейтрализации возможного недовольства. Не помешает сопроводить свои слова комплиментом, подарком или красивым жестом. Телец Тельцы вплоть до ночи останутся в личных отношениях заложниками обстоятельств - но звезды подсказывают, что у них все же будет свой тайный ключ к управлению событиями. Часто это будет искусство уступок или мирного компромисса, которое позволит им не оказываться в неудобных для себя ситуациях. Близнецы Близнецам стоит поспешить, если они не успели сообщить любимому человеку свои предварительные умозаключения. Близнецам, еще не сделавшим свой выбор в личной жизни, звезды рекомендуют поддержать контакт с несколькими кандидатами на свое внимание, намекая, что сегодня это у них отлично получится. Рак Этот день помогает Ракам находить эмоционально безопасные пути для общения с любимым человеком, но у этого преимущества будет и обратная сторона - многие Раки будут вынуждены сдерживать свои эмоции и контролировать свои речи. Однако в сложных и неоднозначных отношениях это окажется для них благом. Лев Сегодня звезды советуют влюбленным Львам оставаться на связи и держать наготове все доступные им мессенджеры: по какому именно из них придет весть от объекта симпатий, заранее сказать трудно. Не исключено, что в этот день придется общаться параллельно по нескольким каналам или на нескольких языках. Дева Девам звезды напоминают о необходимости быть сдержаннее в общении с любимым человеком. Если свои мысли по этому поводу кажутся неудачными, ориентируйтесь на стандартный шаблон общения и поведения: сегодня он окажется практически беспроигрышным и выручит вас в любой ситуации, даже критической. Весы Сегодня звезды дают Весам шанс упрочить свои позиции в любовном союзе. Часто для этого им будет достаточно мягко и красиво «отзеркалить» чужое поведение. При этом важно не задеть растущие амбиции партнера и простить ему некоторые слабости - например, страсть к престижным вещам или к самолюбованию. Скорпион Скорпионам звезды намекают, что сегодня в любой ситуации лучше договориться или уступить. Идя на ту или иную уступку любимому человеку, желательно делать это с легким сердцем: если вы не сумеете или не захотите нейтрализовать закипающее внутри вас недовольство, впереди ждут драмы из-за пустяков. Стрелец В этот день Стрельцы могут рассчитывать на взаимопонимание с объектом симпатий лишь в стандартных рамках, но жаждут большего. Звезды успокаивают их и обещают, что лучшее у них сейчас впереди. Если вы пребываете в активном поиске или стоите перед выбором, не спешите останавливаться или определяться. Козерог Сегодня, как и в предшествующие сутки, влюбленным Козерогам желательно быть начеку, но этого не показывать. Звезды советуют им выверять каждое свое слово, не допуская в общении с пассией рискованной двойственности. Насколько вы преуспели в балансировании между противоречиями, станет видно завтра. Водолей Сегодня Водолеи контролируют свою любовную историю и не позволяют ей выйти за пределы своих планов. Возможно и другое объяснение: планы судьбы попросту совпали в данный момент с их предпочтениями. В любом случае, ничто не мешает им подстраивать нужные ситуации и хладнокровно оценивать варианты. Рыбы В этот день звезды советуют Рыбам держать чувства под контролем, имея в виду не только всплески страсти как таковые. Стоит воздержаться и от порывов выразить свою любовь в материальной форме - например, сделать любимому человеку щедрый нестандартный подарок или предоставить ему допуск в свой дом.