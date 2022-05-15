Пытаемся снова и снова — финансовый гороскоп на 16-22 мая

Насыщенная новостями и возможностями в финансовой сфере, эта неделя может показаться слишком утомительной для тех, кто привык к размеренности и предсказуемости.

В понедельник из-за сильного влияния лунного затмения на фоне ретроградности Меркурия может открыться новая возможность достичь задуманного со второй или третьей попытки. Но будьте готовы пойти к старой цели совершенно новым путем.

Среда и влияние Марса в соединении с Нептуном создадут отличный фон для непростого разговора, например, с руководством или ключевыми клиентами. Можно отстаивать свои интересы и четко видеть мотивы собеседника, не позволяя ввести себя в заблуждение.

В четверг и пятницу, благодаря Юпитеру и Плутону, можно успешно разобраться с юридическими тонкостями, подписать или проверить какие-то важные документы, отослать официальные письма или подготовить ответы на официальные запросы. Удачно в это же время будут решаться все вопросы, связанные с рефинансированием кредитов.

Крупные покупки и судьбоносные решения в плане финансов лучше оставить на выходные. В это время вы сможете выгодно стартовать с каким-то новым проектом, если речь идет о собственном бизнесе. Или наметите себе новую цель, а заодно определитесь и с реальными путями ее достижения, исходя из имеющихся у вас ресурсов.

Овен

Типичные Овны в начале недели могут почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Вашу инициативу могут ограничивать. Это особенно вероятно, если у вас нетворческая работа. Это время отмечено неблагоприятными для бизнеса обстоятельствами. Постарайтесь не заключать договоров с непрозрачными экономическими схемами. В середине недели у вас могут вырасти доходы. Старайтесь не лениться и энергичнее браться за дело. Рекомендуется действовать традиционными, многократно проверенными методами и не менять ничего в сложившейся практике. Такой стиль работы принесет вам наибольший результат. Те из вас, кто заинтересован в карьере, могут получить предложение занять более высокую должность. В конце недели постепенно улучшается информационный фон. Вам могут поступать важные сведения, благодаря которым вы сумеете принять верные решения. Удачно проходят поездки и встречи.

Телец

В начале недели дела могут пойти не так, как вы планировали накануне. Ритм вашей деловой активности может быть нарушен новыми обстоятельствами, которые иногда будут приобретать форс-мажорные очертания. Особенно это касается финансовой деятельности. Воздержитесь от отправки денежных переводов за границу и открытия счетов в иностранных банках. В середине и конце недели хорошее время для тех, кто привык действовать самостоятельно и брать ответственность на себя в любом деле. Благодаря оптимистичному настрою вы можете добиться положительных сдвигов практически в любом деле. Направьте острие своих усилий на работу с информацией. Умение правильно и гибко выстроить взаимодействие между разными подразделениями бизнеса и связать их в единую работающую схему – вот ваша сильная сторона, которую следует всячески развивать. Успешно проходят поездки и встречи.

Близнецы

У Близнецов в начале недели могут осложниться деловые партнерские отношения. Внезапно может выясниться, что некоторые важные пункты ваших договоренностей нарушаются, что не способствует укреплению доверия. Если вы накануне вели переговоры, то звезды советуют пока воздержаться от их продолжения. Чтобы добиться продвижения вперед в своих делах в середине недели, звезды советуют уйти в тень. Незаметная для окружающих деятельность, тихая сосредоточенная работа – вот что даст вам наилучший результат. Это хорошее время для дополнительной подработки и погашения долгов. При принятии решений обязательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции. В конце недели рекомендуется принимать активное участие в коллективных проектах. Например, речь идет об инженерно-конструкторских разработках, участии в собраниях акционеров или профсоюзных комитетов. Можно строить планы на будущее и заводить перспективные знакомства.

Рак

Ракам в начале недели звезды настоятельно советуют воздержаться от служебных командировок и подачи исковых заявлений. Будьте предельно внимательны при ведении деловой переписки с дальними партнерами или при составлении юридических документов. Берегите свою деловую репутацию и действуйте строго в рамках закона. Середина недели благоприятствует информационному обмену в деловом партнерстве. Не отказывайтесь от встреч с единомышленниками и обсуждения насущных вопросов. Работа в коллективе позволит вам в наибольшей степени раскрыть свой творческий потенциал. Хорошее время для составления бизнес-плана на длительную перспективу. Успешно развивается деловое партнерское сотрудничество. В конце недели может обозначиться позитивный тренд на карьерное продвижение. Вам может прийти поддержка от некоего покровителя, а также может поступить важная информация из неофициальных источников.

Лев

Львам в начале недели не рекомендуется делать капиталовложения в закупку технического оборудования. Не торопитесь перекладывать деньги на банковских счетах. Старайтесь не ввязываться в финансовые авантюры, даже если вам будут предлагать баснословные прибыли. Вложив деньги в высокодоходные проекты, вы рискуете вообще их потерять. Середина и конец недели благоприятствует для продвижения по карьерной лестнице. Руководители фирм, администраторы, учредители могут рассчитывать на поддержку своим начинаниям со стороны подчиненных сотрудников. Звезды советуют вам действовать строго по заранее составленному плану и не отклоняться от намеченного движения к цели. Ваше трудолюбие и последовательное поведение будет обязательно вознаграждено. Это хорошее время для принятия организаторских решений в бизнесе и общения с представителями власти.

Дева

У Дев в начале недели могут обостриться разногласия с деловым партнером. Причиной могут стать подозрения в нечестности или необязательности партнера. Могут быть нарушены ранее заключенные договоренности. Также может возникнуть непонимание при ведении переговоров. В сфере услуг опасайтесь обмана. В середине недели ситуация может улучшиться. Звезды советуют приложить максимум усилий к тому, чтобы увеличить популярность своих товаров и услуг у потребителей. В этот период бизнесмены могут быть способны на крупные масштабные решения. Экспансия в бизнесе приветствуется и получает мощный импульс к развитию. Можно выходить на новые рынки, заключать договора на поставку продукции с партнерами из других регионов и всячески расширять сферу деятельности. На конец недели хорошо запланировать структурные изменения и меры по оптимизации бюджета.

Весы

Весам в начале недели звезды не советуют относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе. Из-за этого в отношениях с коллегами возможны недоразумения и ссоры. Попытка разобраться, кто какие обязанности должен выполнять может привести к еще большему непониманию. В середине недели звезды ждут от вас смелых поступков и решительных действий. Это особенно актуально для бизнесменов и тех, кто имеет отношение к фискальным властям. Хорошо пойдут дела у работников страховых агентств и кредитно-финансовых организаций. В конце недели открытая позиция, в сочетании с внимательным отношением к заказчикам и партнерам, может привести к росту популярности. Рекомендуется проводить рекламные акции.

Скорпион

Скорпионы творческих профессий в начале недели могут почувствовать усиление интуиции, которая, однако, может увести на ложный путь в творческих исканиях. То же самое относится и к спекулятивному бизнесу. Неудачей могут закончиться попытки привлечь дополнительные инвестиции в ваш бизнес. Вместе с тем с середины недели ситуация может кардинально улучшиться. Отличное время для тех, кто строит бизнес на интенсивном партнерском сотрудничестве. Можно делегировать свои полномочия партнеру, поскольку его деятельность может принести вам удачу. Легко и без бюрократических препятствий удается решить любые вопросы с документами. Можно подготавливать для подписания итоговые варианты договоров. В конце недели усиливается ваша практичность. Возрастает ваше трудолюбие и умение решать практические вопросы. Вы готовы вникать в детали и разбираться с устройством сложных механизмов, что весьма ценно для ремонта.

Стрелец

В начале недели внимание Стрельцов может привлечь срочная работа по устранению неполадок с недвижимостью. Возможна авария в коммунальном хозяйстве или при поведении ремонтно-строительных работ. Непростое время для завершения любых проектов. Работа над отчетной документацией может быть связана с ошибками. В середине недели наиболее преуспевают работники физического труда, выполняющие свои обязанности в промышленности и в ремонтных службах. Это прекрасное время для совершенствования профессиональных навыков в использовании инструментов и технического оборудования. Правильное распределение рабочего времени поможет вам не отвлекаться на посторонние дела и добиться решения главных задач. В конце недели у бизнесменов может повыситься положительный эффект от проведения рекламных акций, увеличится приток клиентов в модные бутики и салоны красоты.

Козерог

В начале недели Козерогам может поступать много разнообразной информации. Обязательно проверяйте её на предмет достоверности. Не рекомендуется проводить деловые встречи, совершать поездки, заниматься урегулированием юридических вопросов. Не отвлекайтесь на разговоры, не имеющие прямого отношения к вашей работе – иначе много времени будет потрачено впустую. В середине недели усиливается ваш творческий потенциал и способность находить нестандартные решения в сложных вопросах. Вам может сопутствовать финансовая удача, и звезды советуют максимально использовать это обстоятельство. Если вы работаете в салоне красоты, то у вас не будет недостатка в клиентах. В конце недели планирование рабочего времени и строгое следование графику работы – обязательное условие для успеха. Не откладывайте в долгий ящик текущие дела.

Водолей

В начале недели в зону риска могут попасть финансовые расходы – они имеют тенденцию к росту, и вы можете почувствовать нехватку оборотных средств. Звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес без крайней на то необходимости. Возможны убытки и потеря денег. Середина недели благоприятствует тем, кто находятся на завершающем этапе в каком-то деле. Звезды советуют непременно доводить до конца те дела, которые вы выполняете. Нельзя откладывать то, что можно закончить в этот период. В конце недели рекомендуется укреплять деловые связи. Ваши интеллектуальные способности могут заметно активизироваться, и вы сможете параллельно вести несколько направлений деятельности. Также это прекрасное время для поездок, деловой переписки и взаимодействия в торговле и на транспорте.

Рыбы

Рыбы в начале недели могут оказаться дезориентированы. Возможно, какие-то события или люди введут вас в заблуждение. При отсутствии ясного понимания не следует предпринимать важных действий, имеющих необратимые последствия. Любые инициативы могут приводить к осложнениям в делах. С середины недели ситуация меняется к лучшему. Звезды советуют прилагать усилия к укреплению и развитию деловых связей. Вы можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем станет вашим надежным компаньоном в бизнесе. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Полезная информация сама идет вам в руки через знакомых, интернет и печатные издания. В конце недели могут вырасти доходы от работы, которая в той или иной степени имеет отношение к недвижимости. Особенно это почувствуют строители, риелторы, коммунальщики и арендаторы.