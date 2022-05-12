Астролог рассказал, почему ближайшие пять месяцев будут очень важными для России в 2022 году
Транзит Юпитера по Овну принесет нам немало проблем.
Транзит становится важнейшим по двум важным характеристикам. В первом знаке зодиака Юпитер начинает свой новый цикл и обязательно даст какие-то новые ростки будущих перспектив и трендов. Во-вторых, учитывая крайне беспокойную обстановку в мире, Юпитер в воинственном Овне повышает дух соперничества и общий уровень милитаристских настроений на планете.
Именно об этом в первую очередь сигнализирует переход экспансивного Юпитера в первый огненный знак зодиака, где хозяйничает Марс. В ситуации, когда по линии противостояния условного Запада (в лице стран Евросоюза и США) и России «сброшены маски» и сбиты настройки в большинстве глобальных бизнес-коммуникаций и взаимовыгодного сотрудничества – Юпитер в Овне может взрастить ещё более захватнические и попирающие права действия на всех уровнях отношений. Хотя, казалось бы, куда же более .
От этого транзита, кроме подъёма общего энтузиазма, можно ожидать роста идеологической борьбы и открытого влияния пропаганды, но более бескомпромиссной (ультимативной) динамики в сферах дипломатии.
В практических условиях полезно помнить, что конфигурация Юпитера и Марса в Овне, например, в бизнесе и закладке новых (в том числе партнёрских) проектов может лучше работать на коротких дистанциях и программах, которые при благоприятном развитии лучше продлевать, чем рассчитывать сразу на долгосрочные и стабильные результаты. В этом плане можно учитывать и тот факт, что Юпитер развернётся на ретроградное движение уже с 28 июля, именно поэтому лучше работать с оперативными задачами, которые можно быстро претворить в жизнь.
Одна из неуправляемых стихий Юпитера в Овне – повышенная пожарная и взрывоопасность. Два таких локальных и потенциально вредоносных периода проецируются и на май – в канун ауры лунного затмения, с 16 по 18 мая, и особенно концовка мая вокруг новолуния (период с 28 по 31 мая), когда Марс будет проходить соединение с Юпитером.
В целом надо сказать, роль влияния Юпитера в ближайшие месяцы будет воистину важной и событийной, что хорошо показывают фиксированные карты новолуний. Учитывая, с одной стороны, линейную, а с другой стороны, контрастную природу транзита Юпитера в Овне, можно рассчитывать и на собственные силы, и на помощь сильных мира сего.