Пользуемся ситуацией — любовный гороскоп на 15 мая

Сегодня у нас появится шанс признаться в любви или сделать неожиданное предложение.

Овен

Сегодня для Овнов правит бал чувственность и ей могут оказаться подчинены все их помыслы. Также в этот день их может привлечь в любви атмосфера интриги, тайны и экзотики, напоминающая о недавних маневрах и приключениях. Устраивая свидание, им стоит предпочесть не рутинный, а необычный антураж.

Телец

Тельцам стоит учесть, что сегодня сближение затруднено в официальной обстановке, но барьеры легко снять в романтичной и чувственной неформальной атмосфере. Куда больший дискомфорт несут внутренние сомнения, подобные мелкому камешку в ботинке: на результат дела они не влияют, но настроение портят.

Близнецы

Влюбленных Близнецов день склоняет к тайным маневрам с определенной целью. Их может мучить деликатный вопрос с интимным оттенком, который «перезрел» и давно ждет своего разрешения. Не стоит планировать на этот день первое свидание, а также совместные развлечения и параллельные быстрые встречи.

Рак

Сегодня влюбленные Раки удачливы, пока послушно следуют своей интуиции. Это день, когда лучше искать в любви легкие пути и не пытаться взять препятствие. Победа в этом направлении маловероятна и сулит не самые приятные находки: вероятнее всего, вместо воображаемого приза откроется «ящик Пандоры».

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут оказаться перед непростым выбором, который отразится на их текущем положении или на столь важной для них самооценке. Они могут подчиниться внешним требованиям, навязанным партнером или ситуацией - или пойти сомнительным, зато освобождающим их от условностей путем.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не закрываться от близкого человека эмоционально, иначе настоящей близости не получится. Если есть возможность заняться общим делом или посвятить время полноценному интимному общению, стоит бросить все и ею воспользоваться: лучшего источника вдохновения не придумать.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут столкнуться с непонятной скрытностью партнера, который по какой-то причине норовит превратить общение в интригу. Не исключено, что он будет бояться или стыдиться своего прошлого, так как в настоящем у него нет для этого повода. Придется подстраиваться к его желаниям.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам желательно заранее понять, где для них путь свободен, а где закрыт. Это поможет им направить свою энергию туда, где их чувства будут приняты, а инициативы дадут отклик. Важно обойти в отношениях тот пункт, в котором партнер все еще непреклонен и не приемлет возражений.

Стрелец

В ситуациях этого дня Стрельцам трудно открыто выражать эмоции. Обстановка не располагает к искренности, иногда может склонять к неприятным воспоминаниям, к мнительности, критичности или необоснованному недоверию. Не исключено, что им придется подавлять свои нежные чувства или сексуальные импульсы.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит отпустить на волю свои чувства и сексуальные желания. Обстоятельства этого дня гармонируют с их природным темпераментом. Благодаря своей страстности они смогут взять реванш за свои любовные поражения в другой части - например, за неумелые ухаживания или бытовые промахи.

Водолей

В этот день звезды настойчиво подсказывают влюбленным Водолеям путь выхода из кризиса, но они упорно стремятся в делах сердечных на знакомые «грабли». Такой поворот событий особенно вероятен в сложившихся отношениях, где у партнеров достаточно важных точек соприкосновения помимо любви и романтики.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам открыт всего один, зато очень удачный путь. Ступив на него, они могут смело проявлять в любви инициативу и пользоваться неожиданным стечением обстоятельств. Звезды не советуют им оглядываться на всеобщее мнение и принятые стандарты: это может убить их пыл и вдохновение.