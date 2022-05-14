Подключаем изобретательность — гороскоп на 15 мая

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе поддерживает на высоком уровне сенситивность и чувства «просятся наружу», но в силу обстоятельств некоторые порывы и желания блокированы.

В чем-то важном не хватает искренности и доверия. Возможно недопонимание или холодная неприязнь с нужными людьми. К счастью, в этот день также доступны пути и приемы, помогающие обойти часть преград, снять блоки и разморозить чувства. В некоторых сферах официальным шаблонам и рамкам можно противопоставить неформальный ход и гибкую интуитивную тактику. В канун затмения желательно избегать начинаний, лучше избавляться от ненужного.

Овен

Сегодня Овны имеют все шансы преуспеть, если будут действовать гибко и ловко, а также тщательно оберегать свои и чужие секреты. Вероятность удач возрастет для Овнов, наделенных проницательностью и способных на время отказаться от личного комфорта ради торжества своего дела. Это поможет им обойти ловушку, снизить риск, извлечь выгоду из необычной ситуации и даже обернуть себе на пользу «злой рок».

Телец

Сегодня Тельцам нужен баланс между своими потребностями и чужими нуждами. Возможно искушение поставить свои амбиции на первый план и попытаться блеснуть на фоне других людей, видя в них статистов или ассистентов. Этот день подчеркивает социальную или эмоциональную дистанцию в официальном общении - зато хорош для продолжения дружеского неформального сотрудничества, основанного на общих идеалах.

Близнецы

Обстоятельства этого дня вынуждают Близнецов заняться полезными, но не самыми приятными процедурами - в которых, к тому же, будут определенные ограничения или внешний контроль. Темой номер один может стать уборка, утилизация, ремонт, лечение застарелой или хронической болезни, получение или оказание дружеских либо профессиональных частных услуг. Важен эмоциональный настрой на выполняемое дело.

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам, что их вдохновенные усилия не останутся без должного результата - но предупреждают, что в любом занятии и любом направлении им встретится «закрытая зона». Нарушение запрета может вести к разочарованию или ненужной личной ссоре. Не стоит тратить свою деловую или творческую энергию на преодолению такого барьера, гораздо лучше пустить ее в свободное и доступное русло.

Лев

Сегодня Львы чувствуют себя неуютно, могут потерять почву под ногами. Возможно недопонимание с друзьями или коллегами. Часть Львов столкнется с разновидностью ограничений, контроля или формальностей у себя дома. Не исключается социальная или психологическая дистанция, заданная их личным статусом или необычностью момента. Звезды подсказывают, что обойти барьер можно, но такой маневр рискован.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня у них есть ценный источник поддержки, с которым им не стоит терять связь. Благодаря ему станет легче путешествие, удастся извлечь из ситуации ту или иную неочевидную выгоду. Это может быть помощь от родни, от партнера или далекого друга. Попытка найти понимание в официальной инстанции может дать обратный эффект - например, удлинить и усложнить путь.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам заниматься бизнесом или хозяйственными делами. Стоит учесть, что этот день не располагает к публичности: она невозможна или несет дискомфорт. Нежелательно чрезмерно эмоионально афишировать симпатию. Если вы нуждаетесь в помощнике, друге или посреднике, ищите бывалых людей, разбирающихся в неординарных житейских вопросах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам легко удаются определенные действия - чаще всего те, что согласуются с их природным темпераментом, являются частью их хобби и отвечают их идеалам. Но есть роковой барьер, который им так и не удается преодолеть. Возможно недопонимание с другом или значимым лицом в принципиальном вопросе. Придется следовать правилам или соблюдать дистанцию там, где этого требуют чужие интересы.

Стрелец

Обстоятельства этого дня вынуждают Стрельцов действовать нестандартно, особенно если вы окажетесь в ситуации цейтнота. Звезды, однако, советуют не увлекаться и использовать этот стиль действий лишь для решения отдельных насущных проблем - например, домашних.

Козерог

В этот день Козероги смогут разобраться с каким-то аспектом своего прошлого и тем самым поработать на свое будущее. При этом не все Козероги будут эгоистами, преследующими исключительно свои интересы. Многие представители знака сочтут нужным помочь единомышленникам. Некоторые Козероги сами получат помощь от друга. Звезды советуют избегать чисто материальной мотивации и новых денежных вложений.

Водолей

Сегодня Водолеям нелегко разглядеть продуктивный путь, а разглядев его, они могут не понимать, как его использовать. Их может подвести негибкость или слабое чутье в некоторых делах - например, финансовых и налоговых. Многие Водолеи станут жертвой своего упрямства или принципиальности. Не исключается противостояние, непонимание или дистанция с персоной, играющей важную роль в их доме или карьере.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно знают, где их ждет удача, а где им лучше остановиться во избежание проблем. Даже склонные к пассивности Рыбы ловко используют свой шанс, если действуют самостоятельно и повинуются своему чутью. Серьезные препятствия к активности вероятны у Рыб, испытывающих мощное влияние друзей или своего профессионального сообщества, а также сильно зависимых от настроения.