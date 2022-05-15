Решаем денежные вопросы — финансовый гороскоп на 16 мая

Все проблемы с финансами сегодня будет легко и быстро решить.

Овен

Успех профессиональной деятельности Овнов целиком и полностью находится в их руках. Это хороший день для тех, кто привык действовать самостоятельно и не боится брать на себя ответственность. Умейте находить полезную информацию и использовать внешние обстоятельства в своих интересах. Активнее расширяйте и укрепляйте свои деловые связи.

Телец

Звезды советуют Тельцам сегодня отказаться от работы по жесткому графику и попробовать решать вопросы по мере их поступления. Чаще полагайтесь на подсказки интуиции – она вас не обманет. Возможно, что для многих из вас доходы от выполнения частных заказов превысят доходы от основной работы. Успешно пойдут дела у тех, кто работает удаленно, на фрилансе.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут возникнуть разногласия при взаимодействии в деловом партнерстве. Поведение партнера может казаться вам легкомысленным и непредсказуемым. Старайтесь, тем не менее, удерживать себя от высказывания критических замечаний. Возможно, вам следует быть более терпимыми к иным мнениям.

Рак

Ракам, занимающим подчиненные должности в трудовом коллективе, рекомендуется ориентироваться на приказы и распоряжения начальства. Воздержитесь от выяснений отношений с коллегами и сосредоточьтесь на выполнении плановых заданий. Не следует искать обходные пути там, где открытые действия не дают результата. Возрастает вероятность проверок и штрафных санкций при обнаружении нарушений.

Лев

Львам звезды советуют сосредоточиться на повышении уровня профессиональной квалификации. Прежде всего, речь идет об учебе и обмене мнениями с более опытными коллегами. Используйте для этого все имеющиеся у вас средства, в том числе общение на специализированных форумах интернета. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке своих проектов.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется принимать оперативные решения в условиях дефицита времени на обдумывание. В выигрыше могут оказаться те, кто не боится идти на риск. Это хороший день для подачи заявления в банк на получение ссуды. Преуспеют работники финансового сектора и риелторы. Также можно заниматься вопросами оформления наследства.

Весы

У Весов хороший день для того, чтобы выслушать мнения деловых партнеров и принять с ними компромиссное решение. Возможно, вам будут поступать противоречивые сведения с разных сторон - в этом случае вам подойдет роль миротворца в деловых спорах между партнерами. Но вы сможете извлечь пользу для себя и своих клиентов из сложившейся ситуации.

Скорпион

Скорпионам сегодня удастся применить техническую новинку или предложить новое техническое решение в каком-то важном вопросе. Обязательно прислушивайтесь к мнению коллег и подчиненных – они могут дать правильное направление вашим мыслям и действиям. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Стрелец

Хорошо может сложиться этот день для Стрельцов, имеющих творческую профессию или работающих в сфере услуг. Несмотря на сложный контингент клиентов, вы сможете найти индивидуальный подход к каждому, и вашей работой в итоге останутся довольны. Кроме того, вы преуспеете в рекламной деятельности и учебе. Можно пробовать себя в новых видах деятельности и в новых профессиях.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут часто возникать ситуации, когда вашу свободу поведения ограничивают какие-то люди или обстоятельства. Возможно, вы почувствуете ухудшение самочувствия, и это отразится на снижении работоспособности. Успешно идут дела у риелторов, строителей и работников коммунальных служб. Офисным служащим рекомендуется сосредоточиться на улучшении условий труда на рабочем месте.

Водолей

Динамичный и творческий стиль общения Водолеев с окружающими людьми позволит расширить деловые связи и получить важные сведения. Многие из вас проявят себя тонкими психологами, что благоприятно отразится на работе консультантов, преподавателей и журналистов. Может ускориться товарно-денежный обмен, что положительно отразится на торговой деятельности.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сосредоточить максимум внимания на решении материальных и финансовых вопросов. Вырастут ваши шансы на рост доходов, удачными будут покупки. Отношения с начальством складываются благополучно, однако это не лучшее время для перемен в карьере. Отдавайте предпочтение традиционной для вас работе, где у вас имеется большой опыт.