Не стоит спешить — любовный гороскоп на 16 мая

Сегодня нужно замереть и не двигаться никуда в отношениях. Наслаждаемся тем, что имеем.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отложить все мероприятия и контакты личного характера на вечернее время. В конце дня для них наступит период удачи, возрастет их общительность и авторитет в чужих глазах, останутся позади разочарования и страхи. Если любимый человек далеко, от него придут добрые вести.

Телец

Утром влюбленным Тельцам важно поддержать с партнером согласие и ловко обойти знакомый барьер в отношениях. Но это справедливо лишь для того союза, который хочется сохранить. Если критическая масса проблем перевесила взаимную тягу, стоит подумать о закрытии страницы и освобождении от обязательств.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам набраться терпения и отложить личные разговоры на вечер. Велика вероятность того, что в это время объект симпатий объявится сам, лично или дистанционно. Если в поле вашего зрения сейчас две или несколько кандидатур, вы сможете начать с ними диалог одновременно.

Рак

Сегодня судьба может показаться влюбленным Ракам их злейшим врагом, так как закроет им некоторые пути в личной жизни. Однако при ближайшем (обязательно хладнокровном и объективном) рассмотрении окажется, что запрет пошел скорее во благо, чем во зло — например, избавил от риска или разочарования.

Лев

Влюбленным Львам лучше не ждать от судьбы чудес утром. С приближением вечера, наоборот, фортуна вспомнит о них и проявит щедрость, решив дать им одновременно надежду в области любовных отношений и в сфере духа. У них появится реальный шанс на встречу с партнером-учителем или единомышленником.

Дева

Сегодня Девы — собственники и склонны цепляться в любви за прошлое. Идея резко расстаться с пассией может казаться им невыносимой, даже если отношения оставляют желать лучшего и упорно балансируют на грани кризиса. Новых дров в неугасающий костер их чувственных желаний подбросят вечерние новости.

Весы

Сегодня любовные дела Весов пойдут в гору вечером. Если они сгорают от любопытства, надеются на новости или встречу, их желание будет удовлетворено. Не исключено, что им пригодятся забытые маршруты и списки контактов. Общение с пассией поможет им расширить кругозор или вспомнить иностранный язык.

Скорпион

Сегодня Скорпионам пригодится философская позиция в делах сердечных. Им важно ценить удачи, победы и дары судьбы в этой сфере, но если что-то не удалось или пока остается под строгим запретом — значит, так тому и быть, и бунтовать не стоит. Но лучше не зацикливаться на подобных мыслях до вечера.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы воспрянут духом ближе к концу дня. В это время они сбросят с себя утреннюю хандру и начнут смещать фокус своего внимания с прошлого на уже практически наступившее счастливое будущее. Вечером сложатся отличные условия для свиданий и восстановления романтической переписки.

Козерог

Сегодня Козероги склонны сгущать в любви краски. Например, они могут считать настоящей любовью лишь ту, что провела их через долгие испытания и нанесла им множество ран. К легкомысленным новым предложениям и возможным видам на будущее многие Козероги отнесутся с «черным» юмором или скепсисом.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше перенести романтические задумки на вечернее время. Утром их ждут препятствия или осечки, которые способны сделать их пессимистами, причем совершенно необоснованно. Вечер покажет, что для них медленно, но верно наступают лучшие времена. Стоит откликнуться на письмо или звонок.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно не становиться в делах сердечных рабами чужого мнения и действующих шаблонов. Если на пути любви возникают препятствия, не стоит винить в этом себя или партнера: сейчас в силе роковое стечение обстоятельств. Не стоит спешить с новым знакомством, ответом на вопрос или на письмо.