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Знаки зодиака, которые останутся без денег к началу лета

15 мая 2022ГороскопыPassion.ru

Астрологи предупреждают, что к концу представители некоторых знаков зодиака могут остаться без накоплений.

Знаки зодиака, которые останутся без денег к началу лета

Чтобы не потерять свои кровно заработанные, нужно не ввязываться в сомнительные схемы и не доверять подозрительным личностям.

Весы

К сожалению, долгожданная прибыль, полученная представителями данного знака зодиака в мае, принесет им не счастье, а лишь разочарования. Они рискуют взять на себя дополнительные обязательства, влезть в долги и очень долго ожидать новых поступлений.

Стрелец

Свободолюбивые и креативные представители данного знака зодиака зачастую не думают о последствиях, когда принимают то или иное решение. Из-за этой своей привычки в начале лета они рискуют оказаться в неприятной ситуации, для решения которой придется выложить круглую сумму. Чтобы этого не произошло, им следует тщательно все взвешивать и планировать.

Водолей

Независимые и любопытные представители данного знака зодиака очень редко теряют финансы, но если уж такое случается, то это надолго выбивает их из колеи. К началу лета они рискуют принять несколько неверных решений и совершить необдуманные поступки, в результате чего лишатся солидной суммы денег.

Рыбы

Мечтательные и чувствительные Рыбы рискуют нарваться на мошенников, которые оставят их без копейки. Чтобы не оказаться в долговой яме, представителям данного знака зодиака придется держать финансы под контролем и не вестись на провокации. Если подвернется возможность подработки, то звезды рекомендуют также не отказываться.

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