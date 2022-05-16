Рискуем навредить отношениям — любовный гороскоп на 17 мая

Не лучшее время для свиданий и встреч. Пока нужно взять короткую паузу.

Овен

В этот день влюбленные Овны настоящие романтики и немного авантюристы. Также у них отличное чувство юмора, благодаря ему они видят не только романтичные, но и смешные стороны ситуации. Их позиции в делах сердечных улучшаются, они могут рассчитывать на взаимность. Возможно увлечение вдали от дома.

Телец

Сегодня Тельцы опровергают свою репутацию медлительных практичных людей. Обстановка этих суток делает их предприимчивыми и игривыми, неравнодушными к романтическим приключениям или сексуальным экспериментам. Расстояние между их тайными любовными желаниями и реальностью окажется неожиданно коротким.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не отказываться от романтических свиданий: в них много приятного. Встречи этого дня дают надежду на будущее, даже если сейчас вы в сомнениях. Желательно следовать стандартным проверенным ритуалам общения, избегать болтливости и отвергать сомнительные предложения.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня главным секретом любовного успеха станет умение наслаждаться моментом. Желательно подмечать в каждой ситуации не только возвышенно-романтичные, но и смешные грани. Будут легко восприниматься мелкие разногласия. Лучшая форма ухаживания — ненавязчивая помощь.

Лев

Львам не стоит пропускать этот день, если они стремятся к гармонии в любви. Он подарит им немало приятных минут — и еще больше приятных надежд, которые имеют все шансы сбыться. Звезды советуют не форсировать события, искусственно распаляя страсти или добавляя «охотничьего азарта»: всему свое время.

Дева

В этот день Девы легко поддаются романтическим настроениям, могут быстрее и легче обычного включаться в рискованные приключения или флирт «на грани». В своей погоне за любовным успехом они могут не замечать, как перешли опасную черту. Им важно до мелочей соблюдать все общепринятые любовные ритуалы.

Весы

Весы сегодня могут рассчитывать на удачное совпадение текущих событий со своими любовными планами. Сопутствующие приятным моментам этого дня помехи и приключения не смогут ничего отменить: все случится так, как было задумано, в соответствии с договоренностями, ритуалами или выбранными стандартами.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня любовное свидание окажется для них очень приятным, если они будут следовать не своим вкусам, а диктуемым ситуацией настроениям. В этот день приветствуются искренность, чувство юмора, легкость на подъем, психологическая гибкость и событийное разнообразие.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы относятся к группе счастливчиков и любимцев фортуны. Не счесть тех моментов, когда благосклонная судьба мягко исправляет их промахи и направляет их в делах сердечных на верный путь. Это подходящий день для полноценного свидания, устроенного по всем правилам ухаживаний.

Козерог

Сегодня жизнь предлагает Козерогам простые и остроумные решения в их личной жизни — к которым они относятся скептически, но насчет которых все же втайне питают надежды. Отправляясь на свидание, им лучше заранее убедиться, что его программа не будет для них чересчур утомительной или накладной.

Водолей

Сегодня Водолеям настолько нравится картина их близкого любовного будущего, что они готовы закрыть глаза на его отдельные сомнительные детали. Этот день радует их возможностью устроить свидание по своему плану и вкусу, добавляя в сценарий, по необходимости, те или иные приятные или забавные детали.

Рыбы

Сегодня страстные порывы Рыб способны сыграть с ними злую шутку. Их желания могут быть сильными, но непостоянными, а действия смелыми и вдохновенными, но непоследовательными. Многие Рыбы в этот день рискуют навредить сами себе. Это не лучший момент для первого свидания и для выяснения отношений.