Просим повышения — финансовый гороскоп на 17 мая

Сегодня можно поговорить с боссом о своей зарплате.

Овен

У Овнов хороший день для инициативного поведения. Благодаря обострившейся интуиции и интеллекту вы сможете с легкость просчитать последствия от своей деятельности и принять единственно верные решения. Ваши контакты с людьми обязательно будут полезными. Направьте свои усилия на приобретение новых деловых связей.

Телец

У Тельцов хороший день для индивидуальной трудовой деятельности. Особенно это касается тех, кто кроме основной своей работы имеет возможность для дополнительной подработки. Могут вырасти доходы у работников ресторанов, гостиниц, санаторно-курортных и медицинских учреждений. Также могут успешно поработать фрилансеры и все, кто работает удаленно.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут проявить свои лучшие деловые и предпринимательские качества. При возникновении сложных задач, с которыми раньше вам не приходилось сталкиваться, вы сможете быстро сориентироваться и принять правильные решения. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.

Рак

У Раков, занимающих руководящие должности, этот день складывается благополучно. Звезды советуют сосредоточить внимание на изучении наиболее волнующих вас вопросов и заниматься сбором информации. Вам могут поступить ценные сведения, благодаря которым вы сможете составить правильное представление о реальном положении дел.

Лев

У Львов хорошее время для развития наиболее перспективных направлений. Старайтесь смотреть в будущее и выполнять действия, направленные на отдачу в перспективе. Хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки. Можно повышать уровень профессиональных знаний, сдавать экзамены и зачеты. Успешно проходят служебные командировки.

Дева

Для Дев, выполняющих управленческие и менеджерские функции, этот день сложится достаточно продуктивно. Особенно это касается реформирования структуры управления, оптимизации расходных статей бюджета и кадровых перестановок. Смелый и решительный стиль поведения сегодня будет эффективнее. Бизнесмены могут получить выгодный госзаказ.

Весы

У Весов удачное время для публичной деятельности и рекламных мероприятий. Можно успешно вести переговоры и подписывать договора, в том числе с иностранными гражданами. Хороших результатов добьются юристы, водители-дальнобойщики, работники дизайнерских студий и издательских домов. При работе в сфере услуг ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов.

Скорпион

У Скорпионов этот день складывается благоприятно для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Успешно идет процесс овладения тонкостями работы с новыми техническими средствами. Усиливается ваша способность докапываться до сути вещей, разбираться в сложных механизмах, до деталей и исправлять неисправности. Это может положительно отразиться на работе мастеров сервисных центров.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков может значительно вырасти. Деньги, вложенные в проведение рекламной компании, могут повысить популярность фирмы. Хорошее время для тестирования новых видов услуг и совершенствования методов в работе.

Козерог

Козерогам рекомендуется внимательнее относиться к условиям труда на рабочем месте и делать все возможное для их улучшения. Тема эргономики, удобства и комфорта на рабочем месте будет актуальной. От этого во многом будет зависеть ваша производительность труда. Можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий труда — ваши запросы не останутся без внимания.

Водолей

Водолеям, работающим в сфере торгово-закупочной деятельности, рекомендуется выполнять операции с оптовыми партиями товара. Это хорошее время для проведения выгодных спекулятивных сделок. Также это прекрасное время для поездок, деловой переписки, телефонных переговоров, согласования оперативных вопросов. Хороших результатов могут добиться консультанты сетевого маркетинга.

Рыбы

Одним из наиболее успешных направлений деятельности для Рыб на сегодняшний день является работа с недвижимостью. Прежде всего, сюда относятся все строительные профессии, агентства по сделкам с недвижимостью, коммунальные службы. Также это хороший день для приобретения строительных материалов под предстоящее строительство.