«Легких» денег ждать не надо — финансовый гороскоп на 18 мая

Не стоит в этот день верить в то, что финансы достанутся легко и просто.

Овен

Типичным Овнам сегодня, возможно, предстоит выдержать сильные эмоциональные нагрузки при взаимоотношениях с вышестоящим руководством. Те, кто не способен контролировать свои эмоции, окажутся в проигрыше. Старайтесь действовать последовательно. При оформлении документов на недвижимость вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Телец

Основную сложность этого дня для Тельцов может представлять работа с информацией. Вы не можете быть уверены в достоверности поступающих сведений, поэтому составить себе правильное представление о происходящих событиях будет проблематично. Ваши деловые связи могут проходить проверку на прочность. Некоторые данные вам обещания могут оказаться невыполненными.

Близнецы

Типичным Близнецам сегодня, возможно, придется решать все вопросы самостоятельно и брать ответственность на себя. Расчеты на помощь друзей и единомышленников могут не оправдаться. Уделите внимание структуре ваших расходов и доходов. Тратить сегодня деньги – во многом равносильно выбрасыванию их на ветер. Для продуктивной работы требуется тщательная подготовка.

Рак

Напряженные взаимоотношения с деловыми партнерами могут негативно отразиться на результатах работы Раков. Отношения с начальством также могут внезапно испортиться. Ваши инициативы и предложения могут быть расценены как самоуправство и выход за пределы компетенции. В целом внешние обстоятельства этого дня складываются неблагоприятно.

Лев

Львам сегодня, возможно, придется решать нелегкие задачи. Прежде всего, вы можете почувствовать, что вашу активность пытаются ограничить. Могут усиливаться противоречия с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете оказаться в изоляции, или чувствовать психологическое давление. Гораздо успешнее пойдет работа без какого-либо жесткого графика.

Дева

Сегодняшний день может быть связан для многих Дев с повышенным риском финансовых потерь. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. Более того, некоторые из инвесторов могут пожелать выйти из совместного бизнеса. Не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями, оптовыми закупками товара с целью перепродажи.

Весы

У Весов сегодняшний день может оказаться достаточно проблемным с точки зрения выполнения взятых на себя обязательств. Если вы работаете в паре с партнером, то могут быть нарушения договорных отношений. Старайтесь со своей стороны не допускать нарушений сроков выполнения работ. При выполнении индивидуальных услуг могут возникнуть трения с клиентами.

Скорпион

Очень хлопотный день ожидает Скорпионов. Возможно, основная нагрузка придется на выполнение текущей работы, объем и трудоемкость которой может существенно вырасти. Возможно, вам сложно будет удержаться в рамках текущего графика работ. В деловых поездках вы можете столкнуться с осложнениями. Не исключены проверки и ревизии с целью поймать вас на нарушениях.

Стрелец

У Стрельцов неблагоприятный день для проведения финансовых операций. Возможно, ваши потребности в расходах намного превысят ваши реальные возможности. Наилучшая тактика в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами – разумная сдержанность в тратах. У бизнесменов могут быть убытки при рискованных инвестициях. Будьте внимательнее при заполнении реквизитов на оплату – ошибка в цифрах может отправить ваши деньги не по назначению.

Козерог

Эмоциональное состояние типичных Козерогов в этот день может испытывать большие перегрузки. Старайтесь не браться за дела, предполагающие необходимость делового партнерского сотрудничества. Вам будет сложно вникать в особенности ситуации у партнеров, поскольку вы будете сосредоточены на своих делах. Именно из-за несогласованности с партнерами вы можете не выполнить запланированный объем работ.

Водолей

Водолеям сегодня не рекомендуется нервничать и перенапрягаться – это может негативно отразиться на вашем самочувствии в целом и на уровне работоспособности в частности. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут перерасти в проблему, если в трудовом коллективе нездоровый психологический климат. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег, дабы не вызвать волну ответной критики в свой адрес.

Рыбы

Рыб сегодня могут попытаться втянуть в некую финансовую авантюру. Вам могут предложить вложить свои деньги в якобы высокодоходный проект, пообещав быструю окупаемость расходов. Звезды настоятельно напоминают вам, что «легких» денег ждать не надо, и что без упорного труда нельзя добиться существенного прогресса. Любой спекулятивный бизнес сегодня чреват убытками.