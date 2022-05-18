Шутим больше — любовный гороскоп на 19 мая

Сегодня стоит разбавлять отношения юмором и романтикой.

Овен

Сегодня Овны могут с удивлением обнаружить, что их обаяние работает слабее, чем обычно, а все их благие намерения приносят до обидного скромные плоды. Звезды не советуют планировать на этот день свидание, рекомендуют не ждать многого от неожиданных знакомств. Стоит воздержаться от выбора подарка.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы пытаются найти компромисс, который устроил бы их хотя бы на время, но им все время что-то не нравится. Новые отношения, завязанные в этот день, не обещают желаемого уровня гармонии: и вы, и партнер будете склонны носить маски и можете не относиться к роману серьезно.

Близнецы

Сегодня Близнецам не повредит немного скепсиса и недоверчивости в любовных делах — прежде всего, в едва завязанном романе или в ситуации выбора. В любых отношениях при этом могут обнаружиться не самые приятные подробности (что неудивительно, ведь у каждого имеется своя пара «скелетов в шкафу»).

Рак

Сегодня Ракам предстоит быть в любви дипломатами и идти на компромиссы, порой не слишком для них приятные и желанные. Не исключено двойственное поведение партнера. В отношениях с долгой сложной историей может вновь почувствоваться привкус прежних психологических проблем. Важно оставаться друзьями.

Лев

Этот день делает Львов критичными и придирчивыми — что отразится на их взгляде на любовь и объект симпатий, может помешать разглядеть свою судьбу и заставить упустить свое счастье. Даже в идеальном партнере они сегодня способны отыскать недостаток, а в идеальном романе повод для разочарования.

Дева

В этот день влюбленных Дев поджидают различные неувязки. Спектр проблем может оказаться широким, от мелкого недоразумения до тотального разочарования на грани ценностного кризиса. Звезды намекают, что выход лучше поискать в своем прошлом: возможно, через подобный лабиринт проблем вы уже проходили.

Весы

Этот день мешает Весам наслаждаться гармонией и единством с близким человеком. Он может приглушить достоинства романа и обострить его недостатки, навеять не самые приятные и конструктивные аналогии с прошлым. Попытка замять возникший дискомфорт путем интимной близости сегодня может не сработать.

Скорпион

Сегодня звезды подстраивают Скорпионам любовные недоразумения, рассчитывая на их сообразительность и чувство юмора, а также в качестве полезного житейского урока или напоминания о прошлом. Возрастает вероятность оказаться в смешном или нестандартном положении из-за симпатии к коллеге или помощнику.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут допустить в делах сердечных оплошность, которая грозит подпортить развитие их романа. Отдав должное смешной стороне ситуации, им стоит попробовать отыграть назад и сделать вид, что ничего не было. Это не лучший момент для экспериментов и для выбора подарка в знак любви.

Козерог

Сегодня в личной жизни Козерогов сложится неоднозначная ситуация, которая вряд ли им понравится. Даже если они решат продемонстрировать свое легкое отношение к ней, это выйдет у них не очень естественно и гармонично. Возможен эстетический или поведенческий промах. Свидание сегодня не рекомендуется.

Водолей

Сегодня любовь не освобождает Водолеев от некоторой настороженности. Флиртуя или развивая отношения, они инстинктивно предпочитают подстраховаться, чтобы не выглядеть глупо или наивно. Звезды считают, что сейчас это оправдано, но все же не советуют переходить в подозрительности грань разумного.

Рыбы

В этот день Рыбы способны сделать любовь и отношения «разменной монетой» на пути к другим своим целям. Возможно, они попробуют стать в любви циниками или хладнокровными игроками, чтобы получить в этой сфере новый опыт или оградить себя от душевной боли. Скорее всего, такой настрой будет временным.