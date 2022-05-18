Кто-то навешает лапшу на уши — гороскоп на 19 мая

18-19 лунные сутки. Сегодня практичная рациональная Луна в Козероге заставит умерить романтические чувства и снизить избыточные запросы.

Менее теплой и комфортной может стать атмосфера в любви и браке. В эстетическом и бытовом плане может временно возобладать минимализм, а в финансовых делах экономия. Не самым удачным будет итог шоппинга, сделки, свидания, визита в салон красоты. Подозрительность или неприязнь могут появиться в женских коллективах. В любом деле возможна заминка или двойственная ситуация, в которой забавные моменты соседствуют с критичными. Не слишком приятным окажется предложенный компромисс.

Овен

Овнам этот день может принести дискомфорт дома или на работе, неудачные покупки и невыгодные финансовые решения. Может усложниться общение с женской частью окружения. Неожиданные шансы могут быть использованы непрактично. Не стоит устраиваться в эти сутки на работу и вступать в должность. Не рекомендуется шоппинг, свидание, вступление в брачный или иной союз, выбор подарка, визит в салон красоты.

Телец

Этот день оказался бы для многих Тельцов удачным при других обстоятельствах - но в сложившейся ситуации большинство из них не ощущает в себе полной уверенности. Вариантов у них немного и ни один не является идеальным. Возможны правовые, этические, эстетические и другие затруднения. Единственный способ усилить свои позиции - мыслить независимо и оставаться собой, ни под кого не подстраиваясь.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать спешки и доверчивости, рассматривать любое явление с проблемной стороны и всюду искать потенциальные уязвимости: это лучше, чем беспечно любоваться красивым фасадом и однажды столкнуться с неприятной изнанкой. Не помешает собрать сведения о предполагаемой новой команде или том финансовом учреждении, которому вы вскоре собираетесь доверить свои средства.

Рак

Сегодня многие Раки ощутят психологический дискомфорт в общении с нужными им людьми. Не стоит выбирать этот день, если вы хотите с кем-то поладить, надеетесь на однозначный исход или окончательный компромисс. Не лучший момент для подачи заявки в суд, юридической или иной целевой консультации: вероятна пауза из-за нехватки данных или переоформления документов. Возможна помощь от сообщества друзей.

Лев

Сегодня Львам предстоит заняться малоприятной рутиной. Вероятно повышенное внимание к черновой и скрытой части работ, лечению, ремонту. Возможна заминка на последнем этапе долгого сложного пути. Вместо однозначных решений часто придется прибегать к полумерам или компромиссам. Львам-руководителям стоит проявить небрезгливость и дотошность, вникнуть в детали идущих процессов и в нужды подчиненных.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с творческим кризисом, материальной проблемой, любовным разочарованием или другим неприятным моментом. У Дев-родителей не исключены сложности и переживания в связи с воспитанием или содержанием детей. Чтобы уладить противоречия, придется мыслить нестандартно, так как типовое решение для возникшей задачи вряд ли предусмотрено. Возможно, пригодится опыт прошлого.

Весы

Сегодня Весы склонны ощущать негативные ноты своих отношений с людьми острее, чем позитивные. Это верно как для общения с близкими - например, с брачным партнером или родителями - так и для взаимодействия с внешним миром. Поддержку судьба даст скорее на духовном, чем на материальном уровне. Не стоит выбирать этот день для вступления в новый союз, для дискуссий, сделок и решения жилищных проблем.

Скорпион

Скорпионам не стоит теряться перед лицом сегодняшних противоречий и заминок: рано или поздно они их преодолеют и задача будет решена. Не исключено, что это случится завтра, а сегодня придется потратить время на оценку обстоятельств или на адаптацию к ним. Возможно, придется подождать помощи от друга. День может принести недоразумения в пути, на работе, в общении с коллегами, соседями или родней.

Стрелец

Стрельцам этот день может принести недоразумения в материально-имущественной сфере. Возрастает вероятность неоднозначных решений, сомнительных приобретений и неаккуратных платежей, влекущих за собой переоценку, обмен или возврат. Возможны заминки при оплате детских и других насущных нужд, а также проблемы при финансировании развлечений, планов на отпуск, творческих и романтических мероприятий.

Козерог

Сегодня главная задача Козерогов - сохранить свое душевное равновесие и лад в доме на фоне неоднозначных событий. Не все Козероги будут готовы оценить юмор момента, многих из них начнет нервировать его двойственность или настораживать аналогия с неприятным прошлым. В этот день нежелательны покупки, свидания, выбор. Решение всех несрочных проблем лучше отложить по принципу «утро вечера мудренее».

Водолей

Сегодня Водолеи вынуждены держаться в тени или отслеживать события, идущие «за кулисами». Даже если нет формальных причин для беспокойства, многие Водолеи будут относиться к происходящему с подозрением и невольно реагировать на то, что происходит у них за спиной, в том числе в профессиональной сфере, в семье и близком кругу. В забавных с виду сюжетах этого дня может иметься интрига или подвох.

Рыбы

Сегодня Рыбам нужна бдительность в финансовых делах и в ходе шоппинга. Нежелательны покупки и платежи без веской причины. Особого внимания требуют операции со старыми вещами, обмены и возвраты. Чтобы сориентироваться в новых реалиях и изучить в них «карту подводных рифов», можно рискнуть мелкой суммой или не очень ценной вещью, но даже в учебной сделке нужна страховка: возможна потеря или ущерб.