Не игнорируем советы — финансовый гороскоп на 19 мая

Сегодня стоит прислушиваться к других и учиться на их опыте.

Овен

Один из лучших дней для Овнов, возлагающих большие надежды на карьерный рост. Старайтесь работать так, чтобы на вас и на результаты вашего труда обратило внимание вышестоящее начальство. В этом случае ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Руководящие работники смогут проявить свои административные и организационные способности.

Телец

Перед Тельцами сегодня могут открыться новые перспективы в профессии. Это особенно верно для тех, кто активно сотрудничает с иностранными партнерами. Дальняя поездка будет очень продуктивной в плане поиска более выгодных вариантов сотрудничества. Успешно пойдет учебный процесс. Благодаря своим познаниям в профессии вы сможете укрепить свою деловую репутацию.

Близнецы

Чем тише и незаметнее Близнецы будут вести себя сегодня, тем больших результатов удастся добиться. Старайтесь держаться в тени и не заявлять о своих намерениях на публике. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, гостиницах, ресторанах, центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также в этот день хорошее время для работы в удаленном режиме.

Рак

Ракам в этот день хорошо обсуждать с друзьями и единомышленниками дальнейшие планы по развитию бизнеса, и подписывать договора о сотрудничестве. Чем активнее вы будете идти на сотрудничество с другими людьми, тем успешнее сложится этот день. Не отказывайтесь от общественной работы - так вы сможете обзавестись полезными и перспективными деловыми связями.

Лев

Львам рекомендуется с утра составить себе четкий план действий и последовательно реализовывать его. В этом случае положительный результат не замедлит себя долго ждать. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня может появиться приемлемый вариант. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей.

Дева

Девы сегодня смогут добиться успеха в делах во многом за счет укрепления профессиональной репутации. Хорошо заниматься рекламными мероприятиями, публиковать объявления в средствах массовой информации, проводить PR-кампании и т.п. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты.

Весы

У Весов благоприятное время для укрепления бюджета за счет финансовых операций и привлечения внешних инвестиций. Потенциально успешное время для получения банковских ссуд, открытия счетов в банке и инвестиций в недвижимость. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. Можно заниматься оформлением недвижимости в собственность.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут усилиться интеллектуальные способности и коммуникабельность, что положительно отразится на деловой активности в целом. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Удачно проходят консультации, торговые сделки и короткие деловые поездки.

Стрелец

Этот день может сложиться благоприятно для деловой активности Стрельцов. Прекрасных результатов добьются те из вас, кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма. Вы можете получить выгодную работу, заказы. Доброжелательные и конструктивные отношения в трудовом коллективе будут способствовать результативному труду.

Козерог

Козероги сегодня смогут применить свои знания на практике самым наилучшим образом. Очень важно поддерживать в себе оптимистический настрой и уверенность в том, что все у вас получится. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды, отдыха и развлечений. Можно принимать участие в кастингах на занятие престижной вакантной должности.

Водолей

Водолеям звезды советуют сегодня больше полагаться на подсказки интуиции при принятии важных решений. Не следует жестко придерживаться графика. Гораздо эффективнее вы сработаете, если будете принимать оперативные решения исходя из складывающейся обстановки. Решайте вопросы по мере их поступления. Хорошо пойдут дела у фрилансеров.

Рыбы

Рыбам рекомендуется активнее включаться в коллективную и общественную работу. Сегодняшний день благоприятствует сотрудничеству и взаимопомощи между людьми. Это может быть участие в собрании акционеров, совещании, планерке, конференции и семинаре. Также вы преуспеете в работе с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем.