Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 20 мая

Сегодня мы можем заработать больше — нам предложат новый проект или подработку.

Овен

Звезды советуют Овнам, прежде всего, полагаться на себя и стараться действовать самостоятельно. Возможно, вам будет полезно выслушать советы друзей и единомышленников, однако итоговое решение следует принимать самостоятельно. Хорошо заниматься перспективным планированием. Также будет полезным принять участие в собраниях, совещаниях, конференциях, планерках.

Телец

У Тельцов сегодня хорошие шансы к тому, чтобы сделать отношения с вышестоящим руководством более гармоничными и доверительными. Деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат – вот что характеризует этот день. Возможно, вас попросят поработать во внеурочное время, выйти на подмену заболевшего коллеги.

Близнецы

Сегодня у Близнецов благоприятный день для повышения уровня профессиональных знаний. Не замыкайтесь на индивидуальном труде, старайтесь работать в плотном контакте с коллегами. Планы, составленные сейчас, имеют высокую силу реализации. Используйте этот день для наращивания потенциала в профессиональных познаниях — это может привести к укреплению вашей репутации.

Рак

Очень важный и ответственный день для Раков, занимающих руководящие должности и планирующие проведение управленческих реформ. Можно не только пересматривать структуру управления, но и делать кадровые перестановки. Любые перемены сегодня пойдут во благо и позволят повысить эффективность вашей работы. Для вас может открыться окно возможностей для карьерного продвижения.

Лев

Звезды советуют Львам сосредоточиться на расширении и укреплении делового партнерства. Если вы находились в переговорном процессе, то настал момент приходить к окончательным договоренностям и ставить свои подписи под договором. Контакты с иностранцами будут вам полезны и выгодны. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия по продвижению на рынке своих проектов.

Дева

У Дев удачный день для работы с техникой и механизмами. Вы сможете разобраться в сложных устройствах, найти причину поломки механизмов и исправить их. Инженеры, изобретатели и рационализаторы преуспеют в техническом творчестве, предложив новые, более эффективные методы работы. Отношения с коллегами в трудовом коллективе складываются вполне конструктивные.

Весы

Весам, занимающимся индивидуальным обслуживанием клиентов, сегодня потребуются принципиально новые нестандартные решения для того, чтобы преуспеть в работе. Ориентируйте себя на максимально возможный учет пожеланий клиентов. Постарайтесь по ходу работы творчески переосмыслить её и поискать скрытые резервы. Можно усовершенствовать методы работы.

Скорпион

Скорпионы сегодня имеют неплохие шансы для повышения производительности труда. Основной резерв роста состоит в том, чтобы более полно использовать имеющиеся у вас технические возможности. Сотрудничество с коллегами пойдет в конструктивном ключе. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень профессионального мастерства и сделать свой труд более производительным.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут преуспеть в профессиональном обучении и торгово-закупочной деятельности. Не исключено знакомство с человеком, который предложит вам вариант для одноразового заработка. Если будете действовать быстро, то ваши доходы повысятся. Не помешает и некоторая доля здорового авантюризма в делах. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара.

Козерог

Козероги сегодня могут притягивать к себе деньги как магнитом. Вся наиболее выгодная работа и заказы, которые возможны при вашей профессиональной деятельности, могут сегодня прийти к вам. Старайтесь рациональнее использовать имеющееся у вас рабочее время. Не следует растрачивать время на посторонние разговоры и пытаться получить информацию, которая на данный момент не является актуальной.

Водолей

Водолеи сегодня будут легко вступать в контакты и знакомиться с самыми разными людьми. Используйте этот день для того, чтобы познакомиться с важным и полезным для вас человеком. Также это хорошее время для деловой переписки и урегулирования самых разных нестандартных вопросов. В торговой деятельности может обозначиться тренд на ускорение товарно-денежного оборота.

Рыбы

Ключ к успеху типичных Рыб сегодня заключается в умении сочетать личную инициативу с чисто практическим материальным подходом. Все ваши усилия должны быть направлены на конкретный результат, выраженный в заработанных деньгах. Важно уметь просчитывать материальные и финансовые последствия от своих инициатив. Уровень доходов на сегодня является основным критерием вашего успеха.