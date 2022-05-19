Настраиваемся на хорошее — гороскоп на 20 мая

19-20 лунные сутки. Утром Луна в Козероге предлагает заняться приватным делом или неприятной, но нужной работой: уборкой, ликвидацией уязвимостей.

Можно сделать шаг к закрытию отжившего свое сюжета, скрыть неблаговидные детали прошлого. Заглянуть в будущее поможет вечерняя ингрессия Луны в знак Водолея. Это время осторожного оптимизма и преобладания теорий над практикой. Аспект к Меркурию поможет восстановить связи с друзьями или вернуться к какой-то важной дискуссии. Чтобы реализовать задуманное, потребуется время для предварительных или дополнительных встреч, переоценки данных или ретроспективного анализа.

Овен

День вынуждает Овнов быть целеустремленнее. Утром и вечером их внимание будет направлено на разные цели. В начале дня звезды советуют заняться незавершенными неприятными делами и быть осмотрительнее: напомнит о себе негатив прошлого. В конце дня вероятны вести от друзей или предварительные интересные предложения, самое время обсудить старые данные в свете новых ожиданий, надежд или амбиций.

Телец

Для Тельцов может стать неожиданно удачным начало этого дня. Прогресс в новом направлении маловероятен, зато упорство или вдохновение помогут продвинуться в старом деле. Вечером очень желательно владеть надежными и актуальными данными, помогающими увидеть ситуацию в новом свете. Не спешите списывать в утиль свои или коллективные идеи: звезды подсказывают, что у них еще есть скрытый потенциал.

Близнецы

Первую половину этого дня Близнецам стоит потратить на сложные или неприятные дела, требующие секретности. Возможно, придется столкнуться с еще не закрытым проектом недавнего прошлого, который принес немало беспокойства и все еще несет в себе остаточный негативный потенциал. Вечер поможет мыслить оптимистичнее и конструктивнее, это хорошее время для общения, учебы, исследований и прогнозов.

Рак

В начале дня Раки удачно сотрудничают со старыми знакомыми: былые разногласия и доля неприязни уступают место дружбе, привычке или духовному родству. Вечер хорошо посвятить оценке оставшихся проблем и новым оригинальным поворотам событий: отдельные недостатки превращаются в достоинства, а «набитые шишки» опыта - в гарантии. Важно сверяться не только со своим чутьем, но и с мнением коллектива.

Лев

Первую половину этого дня Львам стоит посвятить неприятным, но нужным делам, идущим к своему медленному, но верному завершению. Это время скрытности или углубления в наиболее критичные нюансы выполняемой работы. Вечер подходит для восстановления партнерского диалога, расширения круга общения, предварительных предложений. Особый интерес представят контакты с иностранцами и влиятельными людьми.

Дева

Сегодня утром Девы найдут решение волнующей их задачи, но оно может быть временным и не самым выгодным. Возможно, кто-то окажет им поддержку с тайной мыслью, не имеющей ничего общего с их планами. Вечер даст надежду, но также напомнит о переходном моменте в карьере или поиске цели. Заявки, собеседования, назначения на посты будут пока иметь предварительный характер, что даст время для раздумий.

Весы

Утром Весам стоит найти себе какое-то полезное занятие, не связанное с активной коммуникацией и публичностью: это лучший способ разрядить эмоциональную атмосферу в близком кругу и избежать в ней лишнего напряжения. Вечерние новости напомнят о позитивных гранях ситуации - например, об опоре в виде системных знаний или законных прав, о дополнительной моральной поддержке от ваших партнеров.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы способны искусно уладить любое недоразумение благодаря своей ловкости, талантам или чутью. Скорпионам, которые не смогли этого сделать, придут на помощь обстоятельства. Вечером их личная инициатива и везение начнут убывать. Возрастет их зависимость от семейных планов, ситуации в группе или социуме. Может наметиться продолжение старого разговора на критичную тему.

Стрелец

Утром Стрельцам придется стать проницательнее, чтобы уладить деловое, бытовое или иное критичное недоразумение. Возможно, им придется вновь решать старый вопрос, связанный с деньгами или услугами. Наибольший позитив внушит вечер: в это время появятся предпосылки для взаимопонимания или расширения аудитории. Диалоги пойдут небыстро, но будут перспективными. Кто-то готов сделать вам предложение.

Козерог

Утром Козероги инстинктивно найдут решение беспокоящей их задачи. Многие Козероги предпочтут действовать под покровом секретности - особенно если речь идет об их прошлом или о личной потребности, которую они не хотят афишировать. Вечер поможет им отрешиться от эмоций и привычек, мыслить более конструктивно и объективно. В новой картине событий особого внимания и переосмысления потребуют мелочи.

Водолей

Сегодня не в интересах Водолеев открывать свои карты утром. В это время лучше избегать начинаний и заниматься лишь вынужденными насущными делами, пусть даже они окажутся не слишком приятными. Вечер поможет обрести точку опоры, найти слова для выражения своих мыслей или сделать важные предварительные заявления. Многие Водолеи окажутся отличными прогнозистами в своей сфере. Ожидаются добрые вести.

Рыбы

Утром у Рыб остается возможность действовать, причем в удобном им стиле. Звезды советуют им не упускать этот момент, если они мечтают сделать шаг к окончательному закрытию исчерпавшего себя сюжета. В это время возможна помощь от старого друга. С приближением вечера собственные нужды и привычки могут отойти на второй план, а на первое место выйдут коллективные интересы и темы - например, семейные.