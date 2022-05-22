Богатство и успех — гороскоп на 23-29 мая

На этой неделе на небе формируются 7 значимых планетных аспектов.

23 мая секстиль Марс-Плутон — аспект энергичной успешной деятельности. Особенно успешно проходят открытые прямолинейные действия. Повышается уровень работоспособности, что положительно отражается на бизнесе и финансах. В поведении людей, которых этот аспект затрагивает, появляется решительность и смелость, которая при этом не становится проявлением безрассудства.

23 мая секстиль Солнце-Юпитер — один из лучших аспектов, связанных с личностным развитием, достижениями, богатством, успехом и процветанием. Перед человеком, гороскоп которого может оказаться затронутым этим аспектом, могут открыться новые перспективы в личной жизни, в карьере и в учебе. Удачное время для старта проектов в бизнесе.

24 мая секстиль Меркурий-Марс — активизируется интеллектуальная активность, любознательность, склонность к учебе и к наукам. Могут быстро приниматься решения. Легкость в сборах на поездку. Любовь к быстрой езде, к гонкам. Много интенсивных контактов, знакомств. Конструктивный подход к общению. Возможна некоторая поспешность в выводах.

24 мая секстиль Венера-Сатурн — аспект отвечает за серьезные зрелые чувства в любви. Ответственность за близких и любимых людей. Экономное, рачительное ведение хозяйственной деятельности. Верность в любви и верность своим идеалам.

25-26 мая трин Меркурий-Плутон — аспект интеллектуальной проницательности. Усиливается острота мышления и критичность суждений. Тонкий сарказм и способность понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Успехи в учебе и в запоминании больших массивов информации. Много контактов.

27 мая квадрат Венера-Плутон — аспект сильных страстей на уровне физического влечения. В любви аспект проявляется как ревность и собственнический инстинкт по отношению к любимому человеку. Также аспект может проявляться в виде алчности, страстного желания обладания материальными и финансовыми ресурсами.

29 мая соединение Марс-Юпитер — аспект бурной деятельности и свершений. Аспект может давать много энергии тем людям, в чьих гороскопах проявляется. Прекрасно проявляется в бизнесе, ориентированном на экономический рост. Дает смелость и широкий размах в поступках.

Овен

Первая половина недели для Овнов может быть отмечена активизацией контактов с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем, и много времени будете проводить в поездках. Это особенно относится к тем, у кого есть личный автомобиль. Возможны загородные поездки с родственниками на природу, на пикники. Также это успешное время для учебы и реализации своего интеллектуального потенциала в какой-либо творческой деятельности. Интенсивное общение с друзьями и знакомыми позволит вам восполнить пробелы в новостной информации, узнать последние свежие новости из жизни людей вашего круга и в целом стать весьма информированными о текущей ситуации. Вторая половина недели может пробудить в вас стремление к самостоятельным поступкам. Однако при этом старайтесь учитывать мнение окружающих людей и не нарушать существующие нормы поведения и правила. Помните, что ваша свобода поведения, столь желанная для вас сейчас, заканчивается там, где начинается свобода других людей. Потенциально наиболее конфликтные темы могут касаться супружеских отношений и взаимоотношений с начальством.

Телец

Тельцы в первой половине недели могут почувствовать усиление энергетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок в тренажерных залах. Благодаря этому вы сможете укрепить свое физическое здоровье, сбросить лишний вес, сделав свою фигуру более стройной и красивой. Успешно проходят духовные практики, медитация позволит восстановить душевное равновесие. Также эти дни могут быть связаны с приятными событиями материального плана. Финансовое положение в эти дни улучшится, и вы сможете позволить себе сделать приятные покупки. Например, вы сможете найти и купить модную одежду, которая вам идеально подходит. Также это хорошее время для покупки ювелирных украшений. Во второй половине недели вы можете оказаться в ситуации, которая ограничивает, так или иначе, вашу свободу поведения. С этим может быть связано ухудшение самочувствия. Звезды советуют больше времени уделять состоянию своего здоровья. Также возрастает вероятность осложнений с представителями закона. Старайтесь не нарушать правила дорожного движения при вождении автомобиля.

Близнецы

Близнецам в начале недели рекомендуется уделить максимум внимания своему физическому развитию. Если вы мечтаете иметь красивую фигуру и хороший мышечный тонус, то следует начать заниматься спортом или физкультурой. Лучше всего делать это по системе, начав посещать тренажерные залы фитнес-клуба. Если в одиночку ходить на фитнес лень или неинтересно, то можно ходить с друзьями и подругами. Также эти дни благоприятствуют смене имиджа и любым формам личностного развития. Рекомендуется посещать парикмахерские, салоны красоты. Здоровый образ жизни может стать нормой вашей жизни. Занимайтесь больше собой, своим развитием - это прекрасное время для здорового эгоизма. Во второй половине недели вам, возможно, предстоит поменять свои планы самым радикальным образом. Внешние обстоятельства могут поменяться и то, к чему вы стремились, может внезапно утратить актуальность. Особенно это может отразиться на отношениях с друзьями и подругами. Вы можете неожиданно поссориться с кем-то из друзей.

Рак

В первой половине недели у Раков может усилиться интерес ко всему таинственному и загадочному. Успешно проходят любого рода расследования. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми событиями, которые до сих пор от вас тщательно скрывались. Хорошее время для выстраивания доверительных отношений с влиятельными людьми. Также у вас может усилиться потребность побыть в тишине и уединении. Хорошо в это время выехать в какой-нибудь удаленный от цивилизации санаторий, на базу отдыха в сосновом бору или у озера. Успешно идут духовные практики, медитация, занятия по системе йоги и цигун. Вторая половина недели благоприятствует теме карьеры и профессиональной деятельности. Возможно, в вашей трудовой организации произойдут перемены, и это может напрямую затронуть ваше служебное положение. С другой стороны, на вас может свалиться много забот и хлопот, связанных с обстановкой в семье и в супружестве. В результате вам придется метаться между работой и домом, едва успевая справляться со срочными делами.

Лев

Львы в первой половине недели могут познакомиться с новыми друзьями и весело провести с ними время. Активизируются ваши контакты в социальных сетях, в сообществах и на форумах интернета. Также вас могут пригласить войти в состав некой группы единомышленников, например, начать посещать клуб по интересам. В любом случае вы можете начать общаться с людьми, которые разделяют ваши идеи, мечтают о том же, что и вы. Также эти дни могут быть связаны с новыми и по большей части приятными впечатлениями. Не исключены приятные сюрпризы, подарки, денежные премии. Вторая половина недели может быть осложнена непростыми отношениями с представителями закона. Воздержитесь от начала юридических разбирательств, подачи исковых заявлений в суд. Будьте осмотрительнее при вождении личного транспорта – нарушения правил дорожного движения могут привести к штрафным санкциям. Это не лучшее время для учебы на курсах повышения квалификации.

Дева

В первой половине недели Девам рекомендуется активнее добиваться поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не время идти на компромиссы. Гораздо эффективнее вам удастся действовать, если вы будете не защищаться, а сами нападать. Также это хорошее время для резких изменений в стратегии поведения. Не бойтесь идти на разумный риск – в этом случае вы будете более успешными. Активная позиция позволит вам добиться позитивных сдвигов в карьере. В это время внешние обстоятельства могут благоприятствовать в достижении поставленных целей. Вам даже не придется прикладывать больших личных усилий – все будет складываться в вашу пользу как бы само собой. Во второй половине недели возрастает вероятность финансовых потерь и всевозможных чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать того, что повышало бы риск получения материального или физического ущерба. Возможно, вы будете склонны к крайним проявлениям в тех вопросах, которые относятся к ограничениям вашей свободы поведения. Например, вы будете склонны резко пресекать любые попытки контролировать ваши поступки.

Весы

В первой половине недели в супружеских отношениях Весов могут произойти положительные перемены. Партнер по браку может брать ответственность за ваши дела и обязанности, чем существенно снизит нагрузку на вас. Кроме того, перед вами могут открыться некие заманчивые перспективы. Например, будет куплена путевка в туристическую поездку, либо сделано нечто такое, о чем вы давно мечтали. Кроме того, это благоприятное время для обучения. Усиливается ваш интерес к знаниям, вы с удовольствием будете учиться, расширять свой кругозор. Вы не будете испытывать трудностей с получением необходимых документов и справок. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в супружеских отношениях. Возможно, вам придется столкнуться с неожиданными изменениями. Если вы привыкли контролировать своего партнера, то на этой неделе он может выйти из-под вашего контроля. Такой бунт не следует воспринимать излишне трагически – в жизни всякое бывает, и этот шторм не будет длиться долго. Проявите мудрость и терпение.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно для борьбы с вредными привычками и наведения порядка в бытовых и хозяйственных вопросах. Это удачное время для приобретения бытовой техники в кредит. Освоив функции этой бытовой техники, вы сможете значительно облегчить себе бытовые условия. Также это удачное время для внесения изменений в режим дня. Складывается благоприятное время для лечебно-профилактических мероприятий. Также вы сможете успешно решить вопросы, связанные с получением кредита или с оформлением наследства. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями. Возможно, вам потребуется затрачивать много энергии на работе, и вашему организму потребуется хорошая энергетическая подпитка. Опасайтесь сквозняков и переохлаждения, поскольку возрастает вероятность развития простудных заболеваний. Все это может выбить вас из колеи, и вы можете не справиться с запланированными на эту неделю делами.

Стрелец

У Стрельцов первая половина недели благоприятна для укрепления и развития партнерских отношений. Причем, не имеет значения, какое именно партнерство имеется в виду: супружеское или деловое. Не отказывайтесь от приглашений посетить в качестве гостей торжественные мероприятия. Это хорошее время для свадебных гуляний, объявления о помолвке. Если вы одиноки и хотели бы серьезных отношений с представителем противоположного пола, то старайтесь чаще посещать увеселительные мероприятия, типа концертных выступлений и дискотек. В легкой непринужденной праздничной обстановке и может состояться желанное знакомство. В супружеских отношениях старайтесь передать инициативу в руки партнера, а сами займите роль ведомого – в этом случае у вас не будет проблем в браке. Во второй половине недели вы можете почувствовать в себе усиление авантюристических наклонностей. Возможно, вам захочется как-то разнообразить свою жизнь, внести в неё элементы неожиданности и творчества. В романтических отношениях возрастает вероятность осложнений из-за ревности.

Козерог

У Козерогов первая половина недели складывается успешно для наведения порядка в делах, решения хозяйственно-бытовых вопросов. Также это исключительно удачное время для начала диеты и курса профилактических мероприятий, направленных на укрепление состояния здоровья. Но в целом вы будете находиться в прекрасной физической форме. Это позволит вам повысить уровень работоспособности, выполнить много дел по дому и на работе. Успешно идут ремонтные работы в доме. По мере наведения порядка в делах вы почувствуете улучшение самочувствия. Вместе с тем во второй половине недели звезды не советуют проводить в доме ремонтные работы, заниматься благоустройством жилищных условий. Возможно, вы почувствуете, что вам не хватает пространства в квартире, и попытаетесь как-то это положение исправить. Однако ни ремонт, ни перестановка мебели не даст должного эффекта, и впоследствии вам придется возвращать все обратно.

Водолей

У Водолеев первая половина недели пройдет с творческим подъемом. Если вы человек, увлеченный какой-то деятельностью, то найдите свободное время, чтобы заняться любимым делом. Могут состояться романтические знакомства в коротких поездках. Это могут быть яркие и волнующие впечатления. Ваши чувства будут взаимными, любовное общение доставит вам много приятных мгновений и сюрпризов. Этот период порадует тех, у кого есть свои дети. Вы можете открыть в себе таланты педагога и останетесь довольны поведением и учебой ребенка. Во второй половине недели у вас могут сложиться импульсивные отношения с окружающими людьми. Возможно, вы будете много времени проводить в поездках, контактах, телефонных разговоров. Однако следует иметь в виду, что новые знакомства могут обернуться неприятностями, если вы поведете себя излишне доверчиво.

Рыбы

Рыбам в первой половине недели рекомендуется активнее заниматься благоустройством своих жилищных условий, а также обустройством дачного садово-огородного участка. Основной акцент при этом следует делать на использовании технических средств, благодаря которым все дела удастся выполнить значительно быстрее и без больших физических усилий. Это благоприятное время для семейной жизни. Отношения в семье могут строиться на взаимной заботе и внимании. Возможно, к вам в гости приедут родственники, и вы прекрасно проведете с ними время. Удачное время для домашней кулинарии, особенно для выпечки. Семейные торжества могут пройти на славу. Однако вторая половина недели может быть связана с напряженной ситуацией в сфере финансов. Возможно, вам предстоит понести большие незапланированные расходы. Подумайте, какие меры вы могли бы применить для экономии и сохранения сбережений. Возможно, каких-то расходов вам не удастся избежать. Тем не менее, режим жесткой экономии поможет вам свести к минимуму материальные издержки.