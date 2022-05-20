Ищем тайного недоброжелателя — финансовый гороскоп на 21 мая

Сегодня мы можем найти того, кто ставит палки в колеса наших проектов.

Овен

В первой половине дня Овны смогут заручиться поддержкой деловых партнеров. Также это хорошее время для ведения переговоров и обслуживания клиентов. Можно проводить рекламные мероприятия. Во второй половине дня вам может поступить ложная информация, и это может привести вас к ошибочным решениям. Поэтому будьте осмотрительнее и перепроверяйте информацию на предмет достоверности.

Телец

Наиболее сложные и трудоемкие вопросы Тельцам лучше выполнять в первой половине дня. В это время успешно выстраивается деловое взаимодействие с коллегами и начальством. При необходимости вы можете заручиться поддержкой начальства. После полудня вам будет сложнее справляться с делами из-за неожиданных изменений обстоятельств и технических сбоев.

Близнецы

Близнецам, проходящим профессиональное обучение, рекомендуется погружаться в учебный материал с утра и до полудня. В это время ваша интеллектуальная активность будет находиться на высоком уровне, и вам не составит труда разобраться и усвоить сложные темы. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для карьеры и взаимодействия с людьми, наделенными властными полномочиями.

Рак

У Раков в первой половине дня может быть удачное время для урегулирования каких-то финансовых вопросов. Рассчитываться по долгам и давать взаймы лучше с утра. Также в это время можно делать покупки онлайн в интернет-магазинах, поскольку возможны удачные приобретения. Во второй половине дня вы можете ощутить упадок сил.

Лев

Утренние часы лучше всего подходят для Львов, ведущих переговоры о деловом партнерском сотрудничестве. Ваши контрагенты будут настроены на принятие компромиссных решений. Старайтесь успеть договориться по ключевым моментам до полудня – позже договориться может быть уже нереально. Вторая половина дня чревата финансовыми потерями и убытками.

Дева

У Дев в начале дня могут быть определенные финансовые успехи. Например, вы сможете быстро справиться со сложным заказом, чем повысите свои доходы. Во второй половине дня вы можете столкнуться с осложнениями в делах. Наиболее вероятная причина проблем связана с нарушением договорных обязательств. Бизнесменам в это время лучше воздержаться от подписания юридически значимых документов и договоров.

Весы

Звезды советуют Весам в первой половине дня вести себя открыто и стараться реализовать свой творческий потенциал. В это время вы можете быть способны к новым перспективным идеям. Вторая половина дня складывается напряженно для студентов, проходящих производственную практику, стажировку в рамках обучения. Возможно непонимание некоторых процессов, по которым у вас были теоретические знания.

Скорпион

Скорпионам с утра рекомендуется доделывать те дела, которые оставались незавершенными с предыдущего времени. Такая работа пойдет у вас гораздо быстрее, чем вы могли предполагать. Хорошее время для подготовки отчетной документации. Вторая половина дня не располагает к финансовым и техническим рискам. Воздержитесь от экспериментов.

Стрелец

Если у Стрельцов на повестке дня предстоит деловая поездка или встреча, то лучше это делать в первой половине дня. В это время вам будет легче договориться по актуальным вопросам. Также могут быть заключены важные договоренности о сотрудничестве. Вторая половина дня может пройти с осложнениями для строителей, риелторов и коммунальщиков.

Козерог

Козерогам звезды советуют наиболее важные и сложные дела запланировать на первую половину дня. В это время у вас будет более высокая производительность труда, а также это хорошее время для того, чтобы урегулировать текущие вопросы с начальством. Вторая половина дня может быть связана с напряженными ситуациями с коллегами. Воздержитесь от критических высказываний в адрес коллег.

Водолей

Утренние часы – прекрасное время для профессионального обучения Водолеев. Хорошо вести деловую переписку, урегулировать юридические вопросы, проводить дистанционную консультацию. За счет этого вы сможете повысить свою квалификацию. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений. Покупки могут оказаться неудачными.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня удастся провести расследования и вскрыть причины неудач в последнее время. Возможно, вы поймете, кто является вашим тайным недоброжелателем. Также это хорошее время для контактов и договоренностей с влиятельным покровителем. Вторая половина дня не подходит для завершения работы над проектами.