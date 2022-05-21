Будет сложно найти общий язык — любовный гороскоп на 22 мая

Сегодня нелегко общаться со второй половинкой. Лучше подождать до завтра с важными темами.

Овен

Овнов звезды предупреждают, что в течение суток положительные стороны ситуации могут плавно сойти на нет. Если сегодня в планах романтическое свидание, не стоит откладывать его на вечер. Еще более нежелательными являются в этот день попытки знакомства. Поздно вечером не стоит отвечать на сообщения.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы сталкиваются либо с информационным туманом, либо с внешним барьером. Чтобы сохранить право на личную жизнь, им придется подстроить ее под обстоятельства — например, под свое расписание. Вечер усилит сомнения и побудит подробнее разобраться в том, что остается неясным.

Близнецы

В эти сутки любовным делам Близнецов благоволит только утро. Оно позволит им законсервировать отношения на гармоничной ноте и не допустить тех промахов, к которым они в данный момент очень склонны. Вечером вероятность просчетов, иллюзий и неудач резко возрастет, любовную активность лучше свернуть.

Рак

Сегодня романтичный настрой посетит Раков ближе к ночи. Может разыграться их фантазия или усилиться тяга к общению с любимым человеком. Многие Раки будут рассчитывать на привычный успех и душевный подъем, но получат его лишь частично. Они могут стать жертвой ложной информации или своих иллюзий.

Лев

Львов звезды предупреждают, что сегодня вечером в их любовных делах наступит время неясности, обмана или ненужных искушений, которое имеет смысл переждать. Свободным Львам, заинтересованным в честном союзе с взаимными прозрачными намерениями, не стоит увлекаться в конце дня знакомствами и флиртом.

Дева

Утром влюбленным Девам ничего не стоит оставаться в рамках формальностей, но вечером они захотят доверительного общения и взаимопонимания. К сожалению, судьба в это время предложит им ровно обратное: взаимные или односторонние иллюзии, недомолвки или обман. Им стоит остерегаться своей болтливости.

Весы

Сегодня утром любовная ситуация радует Весов стабильностью и управляемостью. Даже если произойдет нечто неординарное, равновесие будет сохранено. Но вечером в их отношениях что-то изменится, даже случайная мелочь будет способна посеять в их душе сомнения или внести в общение с партнером путаницу.

Скорпион

Скорпионам стоит ценить те правила, которые им будут навязаны в любви утром: сегодня это их страховка от неприятностей. Получив вечером свободу маневра, они рискуют направить ее в ложное русло и запутаться в паутине своих же действий. Их может временно покинуть чутье или посетить коварный соблазн.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит поберечь сложившиеся отношения, на какой бы стадии они ни находились. Звезды советуют не развивать роман, проявляя инициативу, а пока лишь поддерживать гармонию и взаимность симпатий. С приходом вечера возрастет недопонимание, наступит неудачное время для новых знакомств.

Козерог

Сегодня у влюбленных Козерогов не лучший день. Утром они могут пасть жертвой своей сдержанности, скепсиса или тайного страха поражения, хорошие возможности могут быть ими не использованы. Вечер привнесет в любой романтический замысел путаницу, свидание и даже простое общение желательно отложить.

Водолей

Влюбленным Водолеям сегодня необходимо принимать себя такими, каковы они есть — но еще важнее, чтобы их не пытались переделывать и «воспитывать» их партнеры. Гармонию отношений желательно поддерживать днем, так как вечером между влюбленными участятся моменты нечестности, путаницы или недопонимания.

Рыбы

Рыбам звезды говорят, что сегодня не лучший день для знакомств, свиданий и развития отношений. Утром что-то будет блокировать либо свободу действий, либо саму романтику любви. Вечером станет проблемой и словесное, и невербальное взаимопонимание, в это время лучше не общаться ни устно, ни письменно.