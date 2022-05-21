Держим себя в руках — гороскоп на 22 мая

21-22 лунные сутки. Утром положение транзитной Луны склоняет к ограничению желаний ради будущего.

Приветствуется самодисциплина, подчинение коллективным нормам и правилам, контроль над эмоциями. Наиболее коварен вечер: в это время сложные отношения Солнца, Луны и Меркурия затруднят ровное общение и связь, усилят риск дезинформации, рассеянности, болтливости. Возрастет опасность обмана, слухов, сплетен, опозданий, ложных заявлений, путаницы в договоренностях, ошибок в расчетах и документах. Стоит на время отказаться от поездок, собеседований, консультаций, публикаций, уроков, комментариев и восстановления связей.

Овен

День помогает Овнам уточнить картину будущего, но этот процесс вряд ли будет доведен до конца: останутся под вопросом те или иные практические нюансы. Вечером стоит удвоить осмотрительность и контроль над эмоциями, иначе будет соблазн пойти по уже не актуальному пути — например, по пути тайных маневров. В это время важно проверять чужие слова и любую информацию, не стоит отправляться в поездку.

Телец

Основная часть этого дня вряд станет для Тельцов продуктивной. Многие Тельцы проведут ее под контролем, давлением обязательств или своего профессионального долга. Вечером начнет яснее ощущаться неопределенность мнений или недостаток точных данных. Возрастет риск нечаянной или намеренной дезинформации, ошибок в платежах, поисках или расчетах. В это время нежелательно утверждать планы на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецам нежелательно откладывать свои дела на вечер. В дневные часы им будет проще держаться правил и сложнее сбиться с пути, особенно духовного и профессионального. Вечер снизит организованность и увеличит риск стратегической ошибки. Не стоит отправляться в путь, посещать собеседования и делать заявления от своего лица, подписывать контракт, поспешно выполнять просьбу или поручение.

Рак

Ракам на протяжении всего дня будут полезны такие качества, как осторожность, умеренность и здоровый скепсис. Утром они помогут им держаться в безопасных рамках, оставаться в лоне коллектива и беречь свое профессиональное лицо. Вечером высок риск дезинформации, в том числе идущей от людей издалека. Может обмануть чутье. В это время желательно отложить все контакты, начинания и путешествия.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не затягивать до вечера дискуссии, а также все иные дела, связанным с общением и обменом информацией. В дневные часы можно рассчитывать на стабильность и предсказуемость поведения друзей и партнеров, на честность или на твердый регламент. Вечером даже лучший друг может нечаянно ввести в заблуждение или искушение. Запутаться или невольно солгать рискуют и сами Львы.

Дева

Первую половину дня Девам стоит посвятить поддержке порядка в своих делах. Это может быть коррекция текущих мелких планов, наведение чистоты в доме или офисе, профилактика недомоганий или прояснение отношений. Вечером будет трудно рассчитывать на честность в общении с нужными людьми и на ясность собственного мышления. Рекомендуется отложить собеседования, совещания, оформление деловых контрактов.

Весы

Пока не настал вечер, Весы могут рассчитывать на соответствие текущих событий своим основным планам. Будут укреплены взаимные симпатии с нужными людьми. Если имели место волнения и нештатные обстоятельства, ситуацию удастся стабилизировать. В конце дня есть риск утратить контроль, стать жертвой слухов, путаницы, чужой небрежности. В это время лучше не заказывать услуги и не начинать долгий путь.

Скорпион

Основную часть этого дня Скорпионы вынуждены провести в рамках тех или иных правил, поэтому вечером с радостью ухватятся за любую возможность выйти из-под контроля и получить свободу действий. К несчастью, обстоятельства будут мешать эффективности их маневров: их подведет интуиция или другой человек, из-за ложных данных может возникнуть путаница, появиться искушение, наметиться неприятность.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам завершить важные дела до наступления вечера. В частности, стоит закрепить предварительные результаты совещаний. В конце дня наступит полоса недопонимания, а иногда и обмана. Могут быть упущены ключевые детали или сделаны ложные предположения. Не стоит планировать на вечернее время знакомства, собеседования, консультации, публикации, выступления перед аудиторией.

Козерог

Козерогам не стоит откладывать текущие дела на вечер — особенно если они требуют честного общения, хорошей связи и точности. В это время нежелательно совершать покупки, завязывать контакты, заниматься расчетами и оформлением документов, отправляться в поездки, начинать лечение, выходить на новое место работы. В вынужденных занятиях нужна внимательность: возможны слухи, отмены и ложные ориентиры.

Водолей

Сегодня Водолеи сохраняют контроль над ситуацией до наступления вечера — при условии, что их не лишили равновесия вчерашние события, они остались в ладу со своими друзьями, коллегами и близкими. Негативной стороной этого дня может стать страх, недомогание или вредная привычка. Вечером возрастет вероятность путаницы в общении и финансовых делах, не стоит делать покупки и распоряжаться деньгами.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше избрать молчаливую сдержанную политику, так как их попытки обратить на себя внимание дадут нежелательный эффект. Утром сами обстоятельства вынудят их быть скромнее и незаметнее на общем фоне. Наиболее сложен вечер: в это время возрастет их чувствительность и тяга к общению, но им будет нелегко найти слова для выражения своих эмоций и быть верно понятыми даже в близком кругу.