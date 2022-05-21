Даем себе отдохнуть — финансовый гороскоп на 22 мая

В этот день лучше не заниматься работой. Важно и полезно отдохнуть.

Овен

Многие Овны, имеющие отношение к бизнесу, связанному с недвижимостью, смогут существенно увеличить уровень своих доходов. Сделки по продаже или обмену недвижимости, которые долгое время зависали без движения, наконец, могут быть заключены. Также это хорошее время для проведения полной инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Телец

Тельцы смогут проявить себя прекрасными переговорщиками и посредниками. Обращайте внимание на людей старше и опытнее себя – их мнения и советы могут оказаться наиболее полезными для вас в этот период. Это день компромиссных решений на взаимовыгодной основе. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

Близнецы

Методичный и упорный труд Близнецов сегодня может быть щедро вознагражден. Звезды поощрят и наградят тех, кто привык собственным трудом всего добиваться в жизни. Немаловажную положительную роль сыграют коллеги по трудовому коллективу. Используйте это время для совершенствования в профессиональном мастерстве. Также цените имеющееся у вас рабочее время.

Рак

Оптимистический настрой и уверенность в своих силах для многих Раков уже может стать достаточным основанием для успеха в профессиональной деятельности. На быстрый успех в делах рассчитывать не приходится. Однако те небольшие позитивные сдвиги, которые сегодня произойдут, закрепятся надолго и всерьез. Бизнесмены могут давать старт новым перспективным проектам.

Лев

Львам сегодня рекомендуется сосредоточиться на той работе, которая требует усидчивости и внимания к деталям. Возможно, вам предложат дополнительную подработку на полставки, по совместительству или временную работу. Могут повысить свои доходы строители, коммунальщики и риелторы. Успешно пойдет удаленная работа на дому.

Дева

Девам сегодня рекомендуется делать ставку на укрепление и дальнейшее развитие деловых связей. Благодаря содействию старых проверенных друзей вы сможете обзавестись полезными знакомствами и составить план совместных действий. Также это хорошее время для усвоения учебного материала. Торговцы могут открыть для себя новые перспективные рынки для закупок товаров.

Весы

Прекрасный день для деловой активности у Весов, ориентированных на карьерный рост. Многие из вас сумеют значительно повысить профессиональные навыки и мастерство. Рекомендуется ничего не менять в сложившемся стиле работы и действовать согласно ранее утвержденного графика. Сейчас вам важно проявить стабильность и подтвердить свой профессионализм четким выполнением плановых работ.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут действовать эффективно в том случае, если смогут держать под твердым контролем свои дела. Возможно, вы узнаете некие новые обстоятельства, которые позволят вам скорректировать свой стратегический курс, направив себя по более верному пути. Можно заниматься планированием. Успешно идет освоение технических новинок.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не афишировать на публике свои намерения, отсутствие чрезмерной критики позволит вам добиться наибольших результатов. При принятии важных решений полагайтесь на подсказки своей интуиции. Кроме того, это хороший день для тех, кто ищет дополнительные варианты подработки. При финансовых поступлениях хорошо использовать свободные средства для досрочного погашения кредитов.

Козерог

Козероги сегодня смогут добиться серьезных успехов в деле развития партнерского сотрудничества. Также это хорошее время для многосторонних переговоров – вы сможете прийти к компромиссным договоренностям. При планировании собственных действий старайтесь учитывать планы деловых партнеров. Немаловажную положительную роль в этом сыграют ваши друзья и единомышленники.

Водолей

Звезды советуют Водолеям начать этот день с составления детального графика работы. При этом важно согласовывать свои действия с планами коллег и подчиненных. Четкое планирование рабочего времени вместе с упорным и последовательным трудом обязательно приведут к положительным результатам. Руководящие работники могут быть уверены в том, что подчиненные точно исполнять ваши указания.

Рыбы

Удачный день для Рыб, находящихся в процессе обучения. Если вам предстоит изучать очень трудный учебный материал, то попробуйте подойти к этому процессу творчески и сочетайте учебу с игрой – это позволит вам понять ключевые моменты. Также это хороший день для рекламы, публикации и рассылки резюме. Ваша личная популярность может положительно отразиться на результатах работы в сфере услуг.