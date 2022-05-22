Деньги потянутся к оптимистам — финансовый гороскоп на 23 мая

Сегодня стоит настраиваться на лучшее — так мы приманим к себе деньги.

Овен

В первой половине дня звезды советуют Овнам критически отнестись к тем людям, которые появляются в поле вашего зрения. Не следует доверять обещаниям других людей, равно как и давать им свои обещания. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию вопросов с оформлением наследства. Также можно обращаться в банк с заявлением на получение ипотечного кредита.

Телец

С утра Тельцам не рекомендуется заниматься планированием. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Также это неблагоприятное время для принятия инвестиционных решений по участию в совместном бизнесе. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимается торговлей или выполняет посреднические услуги.

Близнецы

Чем меньше Близнецы будут проявлять инициатив в первой половине дня, тем лучше. Будьте готовы к несколько эмоциональному поведению начальства, не исключено, что вам придется выслушать несправедливые замечания в свой адрес. Наиболее важные и ответственные дела лучше запланировать на вторую половину дня. В это время вам может поступить выгодный заказ.

Рак

С утра у Раков могут возникнуть сложности с теми людьми, которые занимаются проверками и контролем. Старайтесь не нарушать служебных инструкций и не давать поймать себя на нарушениях. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто привык действовать самостоятельно. Решайте важные вопросы самостоятельно — это позволит вам избежать ошибок.

Лев

У Львов первая половина дня может пойти совсем не так, как планировалось. Возможны технические сбои и неожиданные изменения обстоятельств, что не позволит вам работать в нормальном ритме. Во второй половине дня ситуация постепенно стабилизируется. Вам удастся добиться определенного успеха в том случае, если вы будете действовать незаметно, не привлекая постороннего внимания.

Дева

На утренние часы Девам не рекомендуется планировать встречи с влиятельными людьми. Также это не лучшее время для ведения переговорного процесса и выполнения клиентских заказов. Все эти дела лучше отложить на вторую половину дня, которая складывается более благоприятно для деловой активности. В это время вы сможете получить доступ к важной информации.

Весы

Весы в первой половине дня могут получить дисциплинарные взыскания. Это возможно в том случае, если вы опоздаете на работу или будете долго отсутствовать на рабочем месте. Старайтесь не давать начальству поводов для нареканий. Вторая половина дня пройдет намного успешнее. Ваши отношения с начальством могут укрепиться. Чем выше ваш профессиональный статус, тем выше уровень доходов.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня важно удерживать себя от финансовых авантюр. В это время могут произойти сбои в работе банковских систем, например, могут зависнуть банковские переводы. Вторая половина дня благоприятна для учебы и служебных командировок. Выгодными будут торговые сделки. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня может быть неблагоприятное время для поисков помещения для ведения бизнеса и подписания договора аренды. То, что будет сегодня зафиксировано в договоре, вскоре может быть нарушено. Во второй половине дня вы сможете добиться лучших результатов, если планируете исполнение каких-то обязательств. К примеру, можно использовать это время для погашения долгов.

Козерог

Неблагоприятно пойдут дела в начале дня у тех Козерогов, чья работа связана с частыми поездками и контактами со многими людьми. В дороге вы будете часто сталкиваться с множеством мелких препятствий и терять время на их преодоление. Будьте внимательнее при обращении с документами — возрастает риск утери важного документа. Вторая половина дня благоприятствует сотрудничеству.

Водолей

Чем меньше Водолеи будут рисковать своими личными деньгами в первой половине дня, тем лучше для их сохранности. Игроки на фондовом рынке могут ошибиться в расчетах и потерять деньги на неблагоприятной конъюнктуре цен. Вторая половина дня складывается удачно для тех, кто упорно работает над плановыми заданиями. Успешно пойдет работа в составе группы единомышленников.

Рыбы

Эмоциональное состояние типичных Рыб в первой половине дня может быть весьма нестабильным. Вы можете быть склонны к частой смене настроения, а ваше поведение может оказаться непоследовательным. И это может неблагоприятно отразиться на деловом партнерстве. Поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня, когда ваше состояние стабилизируется.