Опираемся на прошлое — гороскоп на 23 мая

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах повышает проницательность.

Но также усиливает эмоции и порой побуждает действовать не очень мудро: вызывает ложные или запоздалые импульсы, направляет уже не актуальным путем. Активным действиям желательно предпочесть общение и работу с информацией. Положение Меркурия предполагает временный возврат к старым контактам, темам, исследованиям или каналам связи. Но не стоит полностью игнорировать тонкую чувствительность и игру воображения, к которым располагает день. Желательно найти время для мечтаний, доверительной беседы, погружения в мир музыки или виртуальной реальности.

Овен

День склоняет Овнов к повышенной эмоциональности и скрытности. Звезды напоминают, что подобная тактика уже устарела и в данный момент скорее затягивает в прошлое, чем сулит прогресс. Возможно, она оправдана, если нужно довести до конца старое дело или проверить свои уязвимые места. Пригодится доля изобретательности в бизнесе и финансовых вопросах.

Телец

Сегодня мысли Тельцов вновь обращаются к недавним темам и событиям. В центр их внимания может попасть оригинальный коллективный проект, требующий доработки. Эмоциональный фон дня могут задать дружеские привязанности. Одновременно многим Тельцам придется заново подумать о ряде формальностей. Возможно, им предстоит вернуться к некоторым контактам, исправить что-то в своих текстах или документах.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют оказаться во власти иллюзий, ставя себе большие или малые цели. Звезды советуют быть внимательнее в текущих делах и воздержаться от утверждения долгосрочных планов. Задача момента - уйти в тень или обратить свой взгляд назад (возможно, то и другое вместе). В уединении и тишине лучше пойдут раздумья, не привлекут внимания действия, будут в безопасности данные и ценности.

Рак

Сегодня Раки получат возможность привести к единому знаменателю собственные смутные догадки, накопленную информацию и мнение друзей. У них появится шанс пересмотреть свои планы на будущее или ненадолго повернуть время вспять, чтобы вернуться к незавершенной злободневной дискуссии на практическую тему. Также у них может появиться желание, повод или насущная необходимость посетить забытый маршрут.

Лев

Этот день способен сделать Львов более впечатлительными и сентиментальными. На них могут нахлынуть эмоции и даже чувство ностальгии. Расчувствовавшись, они рискуют ощутить соблазн вернуть отношения или ситуации, которые себя уже исчерпали, удержать от чего могут лишь новые надежды и ценности. Ситуация тормозит перспективные проекты, требует возврата к старым темам, контактам и документам.

Дева

События дня подсказывают Девам, где они смогут найти ответы на свои вопросы и духовную опору. Для многих Дев представит интерес откат к прежней учебной программе, возврат к незавершенному исследованию или повторное путешествие. Это подходящее время для оживления дружеских контактов за рубежом. Самой прочной дружбой окажется та, что уже прошла испытание деловой конкуренцией или разницей взглядов.

Весы

Сегодня внимания Весов начнет требовать здоровье или повседневная рутина. День может спровоцировать рассеянность или излишнюю сентиментальность, мешающую делу. Не помешает скрытность. Полезно обратить внимание на нюансы, упущенные в прошлом, но в меру. Не стоит раздражаться из-за пустяков, уже теряющих важность, пытаться наверстать чересчур большой объем работ или удерживать уходящих помощников.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов хорошо работает интуиция - особенно когда дело касается отношений или прошлого. Благодаря ей, а также удачному стечению обстоятельств им будет нетрудно найти нужных людей и восстановить с ними доверительный дружеский диалог. Может появиться повод для возобновления давней сложной беседы, потребность в повторной частной консультации или в продолжении откровенного разговора.

Стрелец

Стрельцов ситуации этого дня вынуждают вернуться к незавершенным хлопотам. Звезды советуют обращать особое внимание на практические мелочи, без которых проблематично гладкое течение дел, здоровье или налаженный быт. В центр внимания могут попасть дела домашние. Важно не допустить ошибку в самом конце трудного для себя периода - например, не поссориться с близкими, не нанести вред своим владениям.

Козерог

Сегодня в контактах с внешним миром Козерогам не обойтись без проницательности и тонкой настройки на окружающий их эмоциональный фон, а во внутренней жизни - без воспоминаний или уступок своим нечаянным настроениям. День помогает припомнить нужные пути и связи, вернуться к невысказанным чувствам и нереализованным творческим планам, дает шанс на переосмысление своих желаний, надежд или проектов.

Водолей

Сегодня Водолеи зависимы от своих или чужих эмоций - и порой больше, чем им хочется. Именно от эмоционального статуса будет зависеть их мироощущение и успех в текущих делах. День может принести непредвиденные расходы, но также и возврат мелких денежных сумм, небольшую помощь или подсказку от родни. Возможны повторные напоминания о долгах или о хозяйственных нуждах. Нежелательно заключать новые сделки.

Рыбы

Сегодня Рыбы зависимы от своих минутных настроений и текущего самочувствия. Часто они склонны действовать по инерции, не замечая, что недавний образ действий больше не приносит былой отдачи. Положительная сторона дня заключается в возможности вернуть удобный стиль общения или восстановить выгодные контакты. Может прийти весть от друзей или родственников, извещение из банка, сервиса или магазина.