Не сидим на месте — гороскоп на 24 мая

23-24 лунные сутки. Эмоционально заряженные порывы этого дня чреваты напрасной суетой и ложным стартом.

Все новые начинания имеет смысл отложить до завтра, а сегодня заняться неоконченными делами или другим наследием прошлого. День подходит для мелких доработок и исправлений, дает повод поддержать старые связи, часто требует неочевидных действий. Полная пассивность нежелательна - в этом случае текущее расположение Луны и Марса может «взбодрить» раздражительностью, всплеском неприятных воспоминаний или даже мелкой травмой. Игнорируя ошибки или проявляя небрежность, стоит помнить, что в будущем это будет обнаружено.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отложить новые масштабные начинания и заняться следами прошлого, которые все еще присутствуют в их жизни в виде неоконченных проектов, автоматических реакций или навязчивых воспоминаний. Приоритетом в эти сутки лучше сделать избавление от всего ложного и сомнительного. Также важно помнить, что красноречивый след сегодняшних маневров еще напомнит о себе в будущем.

Телец

Сегодня у Тельцов может появиться искушение включиться в новый партнерский или коллективный проект. Также у них не исключена иллюзия бесконечного продолжения недавнего удачного сотрудничества. Им важно понять, что ситуация меняется и лучше не питать иллюзий насчет ее стабильности: роли и акценты в ней заметно меняются. Стоит следить, чтобы друзья и покровители не превращались в тайную обузу.

Близнецы

В этот день Близнецам важно не погнаться за уходящими ценностями и не сделать ставку на прежний стиль действий: для них это сейчас не только минутная ошибка, но и стратегический риск. Последствия такого порыва могут стать очень неприятными и отбросить их в прошлое вместо того, чтобы подтолкнуть вперед. Если приходится участвовать в подобных маневрах не по своей воле, лучше их не афишировать.

Рак

Сегодня верный стиль действий Ракам подсказывает их чутье. Также они могут быть защищены своими убеждениями, которыми глубоко прониклись и которые служат им тайным источником вдохновения. День дает время для завершения дел или для их перевода на новый ответственный уровень. Возможны подвижки за рубежом, в путешествии или в важном деле. Будет полезной однодневная командировка по забытым местам.

Лев

Внимание Львов сегодня будет приковано к увлекательному и рискованному сюжету прошлого. У многих Львов найдется незавершенное дело, требующее внимания, или тайное воспоминание, заставляющее их мысленно краснеть от стыда. Звезды подсказывают, что лучше не браться в таком настроении за новый потенциально успешный проект. День может мешать открытым честным действиям или толкать на сомнительный шаг.

Дева

Сегодня удача ждет Дев на уже знакомых и заранее подготовленных ими путях. Возможна поддержка от партнеров дома или за рубежом. Звезды советуют не обольщаться минутным успехом и думать на шаг вперед, так как ситуация меняется и любое дело в любой момент может принять новый оборот. Возрастает вероятность оказаться в долгах, на пороге рискованной авантюры или в игре с очень высокими ставками.

Весы

Сегодня у Весов не исключены срочные хлопоты в последний момент. Могут найтись критичные скрытые недостатки в уже проделанной работе, которые нужно исправить в ближайшее время. Стоит отложить новые дела, так как инициативы этих суток ведут в тупик. Не помешает внимание к переменам в чужой тактике: может проступить из тени чье-то истинное лицо, недавний помощник способен превратиться в соперника.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют поторопиться, если они хотят воспользоваться плодами своих недавних действий и ярких достижений, так как уже завтра это может оказаться для них невозможным. Не рекомендуется долгий разговор или медленная раскачка ради минутного сотрудничества. Главное оружие дня - интуиция. Нежелательно планировать на сегодня новые дела или подключение дополнительного объема работ.

Стрелец

Стрельцов ждут остаточные хлопоты в их доме или бизнесе, связанные со сменой уклада, выходом на новые рубежи, завершением скитаний или испытаний. Очевидная благоприятность перемен может заслонить от них «подводные камни» момента, заставить слишком рано набрать темп и сменить запросы. Не стоит оставлять после себя ложь и хаос: к покидаемым местам и совершаемым действиям вам еще придется вернуться.

Козерог

Сегодня звезды одобряют насыщенную внутреннюю жизнь Козерогов - фантазии, воспоминания, эмоционально окрашенные думы - но не советуют им быть чересчур активными во внешнем мире. Оживлять связи и погружаться в старые дела лучше с конкретной сиюминутной целью. Инициативы с нуля в эти сутки нежелательны, взятый темп не подойдет к новым задачам. Возможны хлопоты в связи с домом, семьей или машиной.

Водолей

Водолеев звезды предостерегают от искушения бодро приступить к новому делу: в данные сутки это будет явной ошибкой. Не исключено, что она обернется не только эмоциональным разочарованием или упущенным шансом, но и материальным ущербом. Лучше отдать сегодня предпочтение насущным мелким делам, а выход на новый рубеж запланировать на завтра. Можно заняться тайной подготовкой или сбросом балласта.

Рыбы

Рыбы могут использовать этот день для доработки своих проектов или для короткого последнего рывка в значимом для себя деле. Браться за новые задачи с большой перспективой звезды не советуют: скорее всего, это будет невольная попытка вернуть прошлое или удержать настоящее, а не смело шагнуть вперед, как того требует момент. Возможна нервозность. Стоит поддерживать контакты с близким кругом людей.