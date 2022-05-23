Боремся с проблемами креативом — финансовый гороскоп на 24 мая

Творческие порывы в этот день помогут и нашей карьере.

Овен

Сегодня Овнам может быть нелегко удерживать себя в состоянии эмоционального равновесия. Слишком много раздражающих факторов извне будут воздействовать на вас сегодня. Тем не менее, негативные воздействия не затронут тех, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством и сделками с недвижимостью. Хорошее время для подготовки отчетной документации.

Телец

Типичные Тельцы сегодня могут некомфортно чувствовать себя в трудовом коллективе. Если у вас были до этого дня напряженные отношения с кем-то из коллег, то сегодня они могут привести к ссоре. А вот для развития делового партнерства и оказания услуг клиентам день вполне благополучный. Проявите гибкий подход к урегулированию сложных вопросов делового взаимодействия.

Близнецы

Близнецы, которые работают по найму в сфере обслуживания, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Значительно повышается работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Конструктивно складываются отношения с коллегами по трудовому коллективу. Однако это не лучший день для экспериментов и попыток что-либо усовершенствовать.

Рак

У Раков сегодня не лучший день для карьеры и контактов с начальством. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто имеет собственный бизнес и не зависит от мнения вышестоящего начальства. Хорошо пойдут дела у студентов и творческих работников. Можно публиковать резюме в интернете. Благодаря повышению квалификации вы сможете укрепить свою деловую репутацию.

Лев

Звезды не советуют Львам отправляться сегодня в дальние поездки и активизировать деловую переписку по электронной почте. Ваша ахиллесова пята сегодня – работа с информацией и деловые контакты. Возможны ложные сведения и ошибки в принятии решений. А вот в финансовых вопросах все выглядит потенциально перспективно, особенно если вы задумываетесь об оформлении кредитной карты и погашения долгов.

Дева

Девам в этот день рекомендуется осмотрительнее расходовать свои финансовые ресурсы. Старайтесь не брать на себя ответственность за сохранность чужих денег. В этом смысле могут быть неприятности у кассиров магазинов – вы не застрахованы от недостачи при подсчете баланса в конце рабочего дня. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает в сфере услуг.

Весы

Весам, работающим в партнерском бизнесе, следует воздерживаться от излишне прямолинейного поведения. Возможно, ваши партнеры будут вести себя не так надежно, как хотелось бы, но конфликтами вы только усугубите ситуацию. Ориентируйтесь на вышестоящее руководство. Старайтесь не нарушать служебных инструкций и строго придерживаться графика работ.

Скорпион

Основная сложность этого дня для Скорпионов состоит в весьма непростом психологическом климате в трудовом коллективе. Звезды советуют не нервничать из-за сложностей в работе и возможных трений с коллегами. От нервных перегрузок у вас может снизиться работоспособность и испортиться самочувствие. Вместе с тем в этот день вы можете усовершенствовать свои методы работы.

Стрелец

Стрельцы творческих профессий сегодня могут почувствовать неудержимую тягу к деятельности. Однако сегодня вы склонны будете вести себя спонтанно, и это не будет способствовать результативности. Прежде чем предпринять важные решения старайтесь предварительно просчитать последствия. Попытки привлечь дополнительные инвестиции в ваши проекты вряд ли увенчаются успехом.

Козерог

У Козерогов сегодня могут ослабнуть позиции в карьере. Это может произойти в том случае, если вы сорвете сроки выполнения плановых заданий. Начальство может держать на контроле соблюдение графика плановых работ. Возможны проверки контролирующих органов и наложение штрафных санкций. Опирайтесь на поддержку деловых партнеров.

Водолей

Деловые связи Водолеев сегодня могут подвергнуться испытанию на прочность. Это касается как контактов в непосредственной близости от вас, так и связей с другими регионами и заграницей. Новые знакомства и встречи сегодня лучше не планировать. Опирайтесь на коллег по трудовому коллективу. Сосредоточьтесь на текущих делах и той работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Рыбы

У Рыб в этот день вероятность понести убытки от финансовой деятельности гораздо выше шансов на преумножение денег. Вами может овладеть желание тратить деньги, не особенно задумываясь о последствиях. И это может привести к выходу за допустимые рамки бюджета. Хорошее время для учебы и рекламы. Приветствуется творческий подход к работе и любые инновации.