Проверяем отношения на прочность — любовный гороскоп на 25 мая

Сегодня стоит прислушиваться и присматриваться к партнеру. Возможно, отношения не такие и идеальные.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отбросить оставшиеся сомнения и сделать в своей личной жизни смелый важный шаг. Возможно, они при этом слегка перестараются, чем-то рискнут или поднимут планку запросов слишком высоко, зато их порыв не останется без внимания. Возможно стремление к параллельному флирту.

Телец

Сегодня у Тельцов появится мощный тайный стимул к действию. Возможно, так на них повлияет новая обстановка или новое лицо. Многие Тельцы окажутся на пороге неоднозначной и немного рискованной любовной авантюры. Если они уже стали ее инициаторами или участниками, их ждет новый резкий вираж событий.

Близнецы

События этого дня побуждают Близнецов удвоить активность в любовных делах и действовать более смело. Если обстоятельства мешают им играть в открытую, они будут искать оригинальные способы повлиять на положение дел, не покидая своего временного укрытия или не нарушая своего вынужденного распорядка.

Рак

События этого дня поставят Раков перед суровым фактом, гласящим, что личное счастье требует жертв. Борьба за любовь может представляться им увлекательным приключением, но им стоит осознавать, что она также способна превратиться сейчас в острое соперничество и нешуточную схватку за лидерство.

Лев

Сегодня у Львов появится энергия для нового решительного шага в любви. Ничто не покажется им невозможным. Их не смутит далекое расстояние, разница в воспитании или мировоззрении. Они на пути к убедительному и яркому реваншу за свои прежние страдания (или за поражения, если таковые имели место).

Дева

Любовные инициативы этого дня могут показаться Девам прыжком в пропасть или игрой в рулетку. День запомнится им благодаря нерядовым событиям и столь же нерядовым ощущениям. Им стоит учесть, что впереди у них энергозатратный период со взрывами страсти, всплесками ревности или мучительными колебаниями.

Весы

Сегодня миролюбивые Весы могут оказаться шокированы новыми запросами своих партнеров или их покровительственной манерой поведения. Весов-женщин восхитит обаяние, страсть или влиятельность любимого человека. Весы-мужчины рискуют оказаться «под каблуком» у своих партнерш-«амазонок».

Скорпион

Сегодня сами обстоятельства вынудят влюбленных Скорпионов сменить прежнюю линию поведения. Многие представители знака ощутят зависимость от любимого человека или сложившихся обстоятельств. Это особенно вероятно, если развивается служебный роман или у одного из партнеров резко добавилось забот.

Стрелец

Сегодня звезды дают влюбленным Стрельцам команду «на старт», благословляя их на новую или повторную инициативу в личной жизни. Если дела в этой сфере идут хорошо, пора придать им ускорение и масштаб, а если что-то не так, самое время отбросить тайные сомнения и открыто взять ситуацию в свои руки.

Козерог

Козероги вступают в сложный для себя период, в котором первым правилом успеха становится искусное управление своими страстями. Несмотря на взаимную тягу, что-то становится для пары классическим «яблоком раздора». Возможно, это семейные традиции, общая территория или болезненный вопрос лидерства.

Водолей

Сегодня развитие событий согласуется с любовными чаяниями Водолеев. Бурные страсти, кипящие вокруг них, резонируют с их пламенными чувствами, делают их смелее и создают нужную атмосферу для осуществления их остроумных замыслов. Звезды подсказывают, что словам сейчас стоит предпочесть активные шаги.

Рыбы

Влюбленных Рыб этот день заставляет быть смелее, обещая в награду тот или иной крупный приз. За ним готовы тут же устремиться Рыбы — искатели приключений, они будут рады новой возможности испытать себя. Скромным и пассивным Рыбам такая гонка за успехом может оказаться не по вкусу или не по силам.