Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в июне
Астролог Павел Глоба уточнил, каким знакам зодиака повезет в июне.
Фото: kleo.ru
Рак
Ракам повезёт во всём. При этом им даже не придется выкладываться по полной, ведь все сложится хорошо само собой. Астролог рекомендует им не бояться новых знакомств и предложений, которые кажутся на первый взгляд выгодными.
Дева
Девам в июне вернут все старые долги и доходы начнут расти легко и непринужденно. Возможно получение премии или большой выигрыш в лотерее. Не бойтесь рисковать там, где это необходимо.
Рыбы
Рыбам Павел Глоба рекомендует хорошенько потрудиться, чтобы достичь финансовых высот. Стоит поверить в свои силы и большой куш не заставит себя ждать.
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