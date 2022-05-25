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Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в июне

25 мая 2022ГороскопыНаш край

Астролог Павел Глоба уточнил, каким знакам зодиака повезет в июне.

Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в июне
Фото: kleo.ru

Рак

Ракам повезёт во всём. При этом им даже не придется выкладываться по полной, ведь все сложится хорошо само собой. Астролог рекомендует им не бояться новых знакомств и предложений, которые кажутся на первый взгляд выгодными.

Дева

Девам в июне вернут все старые долги и доходы начнут расти легко и непринужденно. Возможно получение премии или большой выигрыш в лотерее. Не бойтесь рисковать там, где это необходимо.

Рыбы

Рыбам Павел Глоба рекомендует хорошенько потрудиться, чтобы достичь финансовых высот. Стоит поверить в свои силы и большой куш не заставит себя ждать.

Наш край: последние новостиАстролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в июне
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