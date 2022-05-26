Три знака зодиака, которые не любят никого, кроме себя
26 мая 2022ГороскопыВечерняя Москва
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют любить.
Фото: epilexpert.ru
Козерог
На первом месте оказались Козероги. Представители этого знака зодиака считаются холодными и осторожными в общении с людьми. Нужно приложить большие усилия, чтобы Козероги признались кому-то в своих чувствах. Как утверждают эксперты, признаться в любви они не могут даже самим себе.
Близнецы
На втором месте — Близнецы. Представители этого знака ветреные, легки на подъем и измену.
Телец
Третью строчку занимают Тельцы. Их принято считать эгоистами, а в отношениях они чаще всего «тянут одеяло на себя» и «пьют силы» у своего партнера. Предполагается также, что Тельцы гораздо больше хотят получать любовь, а не отдавать ее, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерняя Москва: последние новости«Один из них — незаконный»: экономист РАН назвал два сценария разморозки активов ЦБ РФИммунолог развеял миф о пользе витамина C при простудеПсихолог дала советы по организации летнего отпуска
Четыре китайских знака, которые могут разбогатеть в 2022 году
Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 26 мая