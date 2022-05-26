Три знака зодиака, которые не любят никого, кроме себя

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют любить.

На первом месте оказались Козероги. Представители этого знака зодиака считаются холодными и осторожными в общении с людьми. Нужно приложить большие усилия, чтобы Козероги признались кому-то в своих чувствах. Как утверждают эксперты, признаться в любви они не могут даже самим себе.

На втором месте — Близнецы. Представители этого знака ветреные, легки на подъем и измену.

Третью строчку занимают Тельцы. Их принято считать эгоистами, а в отношениях они чаще всего «тянут одеяло на себя» и «пьют силы» у своего партнера. Предполагается также, что Тельцы гораздо больше хотят получать любовь, а не отдавать ее, пишет газета «Московский комсомолец».