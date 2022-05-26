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Три знака зодиака, которые не любят никого, кроме себя

26 мая 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют любить.

Три знака зодиака, которые не любят никого, кроме себя
Фото: epilexpert.ru

Козерог

На первом месте оказались Козероги. Представители этого знака зодиака считаются холодными и осторожными в общении с людьми. Нужно приложить большие усилия, чтобы Козероги признались кому-то в своих чувствах. Как утверждают эксперты, признаться в любви они не могут даже самим себе.

Близнецы

На втором месте — Близнецы. Представители этого знака ветреные, легки на подъем и измену.

Телец

Третью строчку занимают Тельцы. Их принято считать эгоистами, а в отношениях они чаще всего «тянут одеяло на себя» и «пьют силы» у своего партнера. Предполагается также, что Тельцы гораздо больше хотят получать любовь, а не отдавать ее, пишет газета «Московский комсомолец».

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