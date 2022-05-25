Смелостью и напором будем сворачивать горы — гороскоп на 26 мая

25-26 лунные сутки. Сегодня смелость, напор и предприимчивость, даруемые Луны в Овне, не всегда гармонируют с требованиями момента.

День не обещает полного комфорта, мешает принимать сбалансированные решения в сфере финансов, права и эстетики. Могут обостриться старые обиды или вредные наклонности. Возможна одержимость капризом. При попытке быстро и легко получить желаемое ждет разочарование. Отношения может портить скрытое недоверие, недостаток истинной деликатности и дипломатичности, психологическое давление, попытка навязать старые вещи или невыгодные условия. Нежелательны косметические процедуры и шоппинг.

Овен

Сегодня энтузиазм Овнов натолкнется на «подводные рифы» прошлого. Это могут быть старые обиды в семье или профессиональной среде, неразрешенные любовные или финансовые противоречия, укоренившиеся вредные привычки. Не лучший день для шоппинга, романтических свиданий и косметических процедур. Поддержку можно почерпнуть в долгосрочном плане, а также получить от сообщества своих друзей или коллег.

Телец

Сегодня Тельцы увлечены своим занятием или поглощены охватившим их чувством - но в душе ощущают всю неоднозначность ситуации, не уверены в стабильности своих доходов или в прочности своего положения. Многих представителей знака начнет смущать этическая или правовая сторона развернувшихся событий. Спасительным якорем в море сомнений для них может неожиданно стать внешняя нелюбимая система правил.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не столько активно участвовать в событиях, сколько наблюдать за ними со стороны и делать свои выводы. Особый интерес при этом может представить материальная часть дела, но внимание могут привлечь и другие аспекты ситуации. Не стоит закрывать глаза на возможный скрытый негатив - например, на вероятные риски групповых начинаний или на нечестность некоторых друзей.

Рак

События этого дня подчеркнут Ракам наиболее неприятные стороны ситуации. Не всегда очевидные для других людей, для самих Раков они будут как на ладони благодаря прежнему опыту и природной проницательности. Это не лучшее время для инициативы, попытки начать разговор или объединить ресурсы: за усиленно демонстрируемой симпатией будет крыться недоверие, неприязнь или навязывание чуждых ценностей.

Лев

Сегодня положительные грани ситуации для Львов сильнее отрицательных - но отдельные детали все же могут вызвать у них подозрение и желание разобраться в подоплеке событий. Возможно, им покажут лишь парадную красивую сторону дела, за которой скрываются те или иные критичные недостатки. Это особенно вероятно вдали от дома, в общении с иностранцами или гостями. Важно следовать базовому договору.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам быть настороже: вплоть до ночи держать наготове нужные по ситуации вещи и инструменты, проявлять поменьше доверчивости в материальных вопросах и в романтических ситуациях. Не стоит успокаиваться, заключив желаемую сделку или добившись компромисса: в любую минуту в истории вопроса могут вскрыться неприятные критичные детали, грозящие новыми поводами для беспокойства.

Весы

Весам стоит учесть, что сегодня у них может не заладиться общение с партнерами или близкими людьми. Внешняя гармония в этот день не всегда является отражением гармонии внутренней. Звезды напоминают о важности встречных жестов доброй воли и не советуют идти на поспешные односторонние уступки даже самым дорогим людям. Любые встречи в этот день желательно вести по утвержденному строгому регламенту.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит столкнуться с разочарованием или дискомфортом в мелочах. Могут подвести помощники, сервисы. Двойственный или отрицательный первый эффект даст новый метод работы или лечения. День укажет на недостатки, над которыми в ближайшее время предстоит поработать. Корень проблем стоит поискать в недочетах прошлого. Желательно держать в порядке свои инструменты и рабочее место.

Стрелец

Стрельцам этот день сулит огорчения там, где они заведомо имеют отличные шансы и уже рассчитывали на быстрый блестящий результат. Возможны осечки в играх, бизнесе, любовных делах. Не исключены проблемы с финансированием начинаний. Терять оптимизм нет причин, но на стремительный и беспрепятственный рывок в желаемом направлении рассчитывать явно не приходится и с этим лучше уже сейчас смириться.

Козерог

Сегодня Козерогов может ждать бытовой или психологический дискомфорт в связи с переменой в их владениях, в семье или на родине. Может появиться желание сделать ремонт, построить дом или гараж, обустроить или расширить территорию. Нежелательны покупки в дом, свидания, косметические процедуры и прием гостей. Не помешает усилить общие меры против авралов, травм по неопытности и несчастных случаев.

Водолей

Сегодня Водолеи вынуждены замечать в своем окружении не только приятные, но и негативные моменты. Может временно снизиться доверие к новым тенденциям или к отдельным симпатичным людям. Это не повод терять вдохновение и веру в успех, но доля осторожности не будет лишней. Не пропустить в удачном новом проекте подозрительные детали вам помогут наблюдательность, чутье и опыт, подаренный прошлым.

Рыбы

Сегодня звезды предупреждают Рыб о высокой вероятности финансовых неудач, а также о риске неудовлетворительного разрешения любого вопроса. Успеху новых маневров, нацеленных на прибыль, могут мешать не устраненные до конца прошлые проблемы. По возможности, стоит воздержаться от шоппинга и от операций с материальными ресурсами. При вынужденных сделках и покупках не будет лишним контроль качества.