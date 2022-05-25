Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 26 мая

Сегодня стоит отрезать старые связи и наслаждаться новой любовью.

Овен

Сегодня в общении с представителями другого пола Овнов может подвести их неизжитая дурная привычка. Они могут стать более обидчивыми, капризными, ревнивыми, требовательными, злопамятными, а также выбрать для себя неудачный образ. Их растущие запросы могут войти в противоречие со вкусами партнера.

Телец

В любовных приключениях этого дня Тельцы не чувствуют полного спокойствия и желаемой защищенности. В глубине души они отлично понимают, что находятся в двойственной ситуации, играют с огнем или ходят по тонкому льду. В обстановке романтических интриг и авантюр им не помешает надежная точка опоры.

Близнецы

Сегодня романтическое свидание может вызвать у Близнецов много вопросов. Многих из них не обманет красивый фасад отношений и соблюдение всех необходимых формальностей. Их подозрительность и критичность часто будут вызваны памятью о прошлых проблемах и страхом вновь оказаться в неприятной ситуации.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что этот день не подходит для знакомства или важного свидания. Даже в рядовом общении с любимым человеком возможны те или иные проблемы. Негативный настрой или тайное психологическое давление часто будут прикрыты маской миролюбия, симпатии и искреннего поиска гармонии.

Лев

Сегодня Львы являются в любви баловнями судьбы, но даже в самой приятной и обнадеживающей истории их будут настораживать некоторые нюансы. Мелких вопросов будет в разы больше, если они завязали роман вдали от дома, влюбились в жителя другой страны или представителя экзотической для них культуры.

Дева

Сегодня влюбленные Девы рискуют столкнуться со знакомыми противоречиями в личной жизни в связи с новой фазой романа. «Камнем преткновения» при этом часто будут становиться внутренние сомнения, неуверенность в себе, а также неготовность к компромиссам.

Весы

Сегодня многим Весам в отношениях неспокойно. Психологический дискомфорт — не иллюзия: между партнерами часто действительно тлеют разногласия, явные или завулированные. В постоянных союзах важно не задевать «болевые точки», а в едва сложившихся не проецировать на нового партнера старые обиды.

Скорпион

Для Скорпионов этот день будет связан с досадными любовными разочарованиями. Стоит набраться терпения, если это происходит в счастливом союзе, иначе мелочи могут постепенно его разрушить или ослабить. Свободных Скорпионов сегодня не порадуют попытки нового знакомства или результаты ухаживаний.

Стрелец

Сегодня судьба готовит Стрельцам в любви не только приятные моменты, но и отдельные огорчения. Для быстрого продвижения задуманным курсом им может не хватать материальных, а не духовных ресурсов. Возможно, будет повторена одна из досадных ошибок прошлого. Важно не терять веру в любовь и успех.

Козерог

Сегодня у Козерогов велика вероятность любовных неудач. Они склонны смотреть на свой нынешний роман сквозь призму былых разочарований и остро реагировать на все ассоциации с прошлым. Если они не в духе, то противоречат сами себе, невольно действуя во вред своему обаянию и гармонии в отношениях.

Водолей

В этот день порыв любовного вдохновения будет для Водолеев чем-то подпорчен. Чистый источник надежд и симпатий может быть замутнен неприятной ассоциацией с прошлым. На вновь завязанном романе скажется имеющаяся у обоих партнеров история прежних отношений, в которых наверняка не все было гладко.

Рыбы

Сегодня вероятность подвижек в личной жизни у Рыб сомнительна. Даже если они найдут желаемое или продвинутся на пути к исполнению своих надежд, полученный результат может их разочаровать и обескуражить. Многие Рыбы обнаружат, что в их сознании и поведении еще прочны прежние любовные стереотипы.