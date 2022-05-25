Откроем любые двери — финансовый гороскоп на 26 мая

Сегодня мы можем быстро и безболезненно добиться своего.

Овен

Овнам звезды советуют сегодня придерживаться гибкого графика работы и не давать себе жестких установок сделать определенные объемы работы. Наиболее эффективный на сегодня стиль работы – решать вопросы без лишнего шума и публичности. У работников гостиничного и ресторанного бизнеса могут вырасти доходы. Прекрасный день для выполнения частных заказов на фрилансе.

Телец

Тельцам сегодня следует больше внимания уделять новинкам научно-технического прогресса. Вы можете рассчитывать на успех в тех делах, которые связаны с электроникой, компьютерными, Интернет и IT-технологиями. Также это прекрасный день для коллективного творчества, работы над совместными проектами в составе группы единомышленников.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут установить с начальством своеобразный интуитивный контакт. Вы будете заранее чувствовать, что хочет начальство, а начальство, в свою очередь, будет делать то, что в ваших интересах. Это прекрасный день для работы секретарей-референтов и помощников руководителей. Старайтесь давать четкие и ясные команды своим подчиненным, чтобы не возникало разногласий.

Рак

Ракам в этот день, возможно, захочется расширить горизонты своего познания и лучший способ реализовать это – пойти учиться или начать самостоятельно изучать что-то. Очень полезными будут дальние поездки и контакты с иностранцами. Успешно решаются юридические вопросы. Можно подавать исковые заявления о возмещении имущества. Хорошо проходят командировки и работа на вахте.

Лев

Звезды ждут от Львов, занимающих руководящие должности, смелых и решительных действий. Возможно, вы будете в состоянии провести качественную оптимизацию расходных статей бюджета. При принятии решений обязательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции – она вас не обманет. Держите курс на обновление во всем, начиная с технической модернизации и заканчивая обновлением кадров.

Дева

У Дев, работающих в сфере услуг, прекрасный день для привлечения внимания клиентов. Хорошо проводить рекламные мероприятия. Клиенты останутся довольны качеством вашей работы и оставят положительные отзывы. Рекомендуется вести себя открыто, и проявлять к людям максимум доброжелательности. Также вы можете познакомиться с человеком, который может стать вашим деловым партнером.

Весы

У Весов хороший день для получения навыков практической работы с техникой, механизмами и инструментами. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и умение находить и исправлять скрытые технические дефекты. Преуспевают работники сервисов по обслуживанию бытовой техники и автомобилей. Вы сможете повысить уровень своего профессионального мастерства.

Скорпион

Отличный день для Скорпионов, работающих в сфере услуг. Особенно это касается представителей тех профессий, которые делают жизнь людей приятнее и красивее: парикмахеры, массажисты, визажисты. Сотрудники салонов красоты и модных домов могут почувствовать приток клиентов. Хорошо пробовать свои силы в новых видах деятельности — вы способны быстро обучаться в получении практических навыков.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно установить доброжелательный эмоциональный контакт с коллегами и подчиненными. Именно благодаря хорошим личным отношениям в трудовом коллективе вы сможете успешно урегулировать самые сложные текущие вопросы. Преуспевают строители и коммунальщики. Также немаловажно иметь хорошие условия труда на рабочем месте.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сосредоточить основные усилия на укреплении и развитии деловых связей. Процветает оптовая и розничная торговля. Можно делать закупки крупных партий товара на базах с целью реализации в розницу – приобретенный таким образом товар будет пользоваться высоким спросом. Консультанты сетевого маркетинга могут преуспеть в привлечении заказчиков и подписчиков.

Водолей

У Водолеев удачный день для получения дохода от использования ресурса недвижимости, находящегося в собственности или в аренде. Успешно пойдет работа в семейном бизнесе, в сфере строительства и сделок с недвижимостью. Старайтесь обязательно доводить до конца начатые дела. Также наиболее прибыльным может оказаться бизнес, так или иначе относящийся к сфере недвижимости.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся легко устанавливать контакт практически с любым человеком, в котором есть заинтересованность. Вы очень тонко сможете настроиться на психологическое состояние собеседника. Доброжелательность и внимание к людям помогут вам открыть любые двери и урегулировать любые проблемы. Привлекайте других людей для решения своих актуальных вопросов.