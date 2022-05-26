Чаще пересчитываем деньги — финансовый гороскоп на 27 мая

Сегодня мы можем приманить в свою жизнь еще больше денег.

Овен

Овнам сегодня необходимо вести крайне осмотрительную финансовую тактику. Чтобы не перерасходовать средства выше нормы вам нужно проанализировать степень эффективности своих расходов за предыдущий период. Анализ состояния бюджета позволит вам составить правильное представление относительно расходования финансовых ресурсов. Хороший день для составления финансовых отчетов и инвентаризации.

Телец

Тельцы добьются успеха в делах, если будут активно идти на контакты с людьми и заниматься поиском необходимой информации. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, и вы в состоянии с легкостью освоить новые знания и повысить тем самым свой профессиональный уровень. Также вы сможете хорошо ориентироваться в меняющейся конъюнктуре рынка.

Близнецы

Близнецы смогут справиться с текущими делами без особых проблем. Главное, к чему следует стремиться, это к росту доходов. Смело беритесь за наиболее высокооплачиваемую работу и будьте уверены в том, что справитесь с ней. Вашей квалификации окажется достаточно, чтобы выполнить работу с высоким качеством. Избегайте интриг и тайных разбирательств.

Рак

Инициатива в делах и уверенность в успехе – вот что является позитивной движущей силой для Раков. Можно браться за новые дела и проекты, инициатором которых выступаете вы сами. Хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Бизнесмены могут давать старт новым проектам, к которым давно готовились.

Лев

Львам сегодня подойдет роль «серого кардинала» - человека, который находится за кулисами событий и при этом руководит всем процессом. Для того, чтобы иметь влияние, не обязательно выступать с публичными заявлениями. Это особенно касается руководящих работников. Также вам может начать оказывать поддержку некий влиятельный покровитель.

Дева

Этот день может оказаться наполнен приятными сюрпризами для Дев. Например, вам могут выдать премию в размере гораздо большем, чем вы ожидали. Кроме того, вас могут избавить от необходимости совершать долгую рутинную работу, потому что будет найдено более короткое и эффективное решение. Старайтесь активнее использовать новинки компьютерной техники и программного обеспечения.

Весы

Весам в этот день удастся серьезно укрепить свои позиции в карьере. Старайтесь держаться ближе к вышестоящему начальству и беспрекословно выполнять все приказы и распоряжения. Ваши собственные управленческие решения будут отличаться дальновидностью и финансовой эффективностью. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с представителями властей.

Скорпион

У Скорпионов прекрасное время для расширения личного авторитета и влияния. Многие из вас успешно добьются этого за счет повышения уровня профессионального образования – сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Удачно проходят рекламные акции. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на вопросах расширения географии бизнеса.

Стрелец

У Стрельцов сегодня в трудовом коллективе могут произойти кадровые перестановки и разного рода пертурбации. Старайтесь действовать активно, смело отстаивая свои интересы. В этом случае перемены пойдут вам на пользу, и вы еще больше укрепите свое положение. Ориентируйте себя на перемены и обновление - в этом случае перед вами могут открыться новые возможности.

Козерог

Козероги в этот день могут выйти на очень выгодные договоренности о деловом партнерском сотрудничестве. Ваши партнеры на данный момент являются вашими главными союзниками и помощниками – можете смело доверять им самые ответственные участки работы, если сами не справляетесь. Кроме делегирования своих полномочий вы сможете преуспеть в переговорном процессе.

Водолей

Работоспособности Водолеев в этот день могут позавидовать многие. Интенсификация труда – ключ к успеху всего дня. Вместе с тем вы еще больше преуспеете в делах, если сосредоточите усилия на плотном сотрудничестве с коллегами и подчиненными. Не бойтесь ответственности, взваливайте на свои плечи большой объем работы. Особенно это относится к тем, кто занят физическим трудом.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется столкнуться с некоторыми сложностями в деловых контактах. Вам будет труднее договариваться с людьми о сотрудничестве и взаимодействии, возможны отказы от сотрудничества и срывы уже достигнутых договоренностей. Вместе с тем это благоприятный день для тех, кто имеет свободный график работы и может сам решать, когда и что ему следует делать.