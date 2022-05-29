Получится все задуманное – гороскоп на 30 мая-5 июня

В отличие от предыдущих недель с большим количеством планетных аспектов, на этой неделе не формируется ни одного значимого планетного аспекта.

Наиболее значительным событием этой недели является разворот направления движения Меркурия из ретро-фазы в директную фазу 3 июня. Это означает, что намечается возврат к поступательному движению во многих событиях, связанных с информационным обменом, контактами, поездками, учебой. Однако необходимо понимать, что, несмотря на разворот в директное движение, скорость Меркурия будет оставаться пока минимальной, и такое положение называется стационарным Меркурием. При стационарности до разворота, т.е. до 3 июня, принимаемые решения могут быть отменены и пересмотрены впоследствии. Также не следует ожидать быстрой динамики событий. Все информационные процессы могут происходить медленнее, чем хотелось бы. В дальнейшем темп событий будет ускоряться по мере ускорения движения Меркурия.

Овен

Овны на этой неделе комфортнее всего будет ощущать себя в своем доме, в своей семье, в окружении родных и близких людей. Это удачное время для восстановления отношений с родственниками, родителями – ничто не будет омрачать ваши чувства к членам семьи. Наиболее проблемные темы недели связаны с финансами и движимым имуществом. Не следует тратить деньги на увеселительные мероприятия с друзьями – сейчас эта тематика может привести к напряжению. Возможно, вы будете получать много приглашений на увеселительные мероприятия, в клубы, на дискотеки и дружеские вечеринки. Это будет весьма увлекательным занятием. Единственное реальное ограничение, которое может затормозить вас в желании развлечься, связано с финансами. Если вы настолько увлечетесь веселым и беззаботным времяпрепровождением, что забудете о контроле своих бюджетных возможностей, то в какой-то прекрасный момент можете обнаружить, что деньги кончились, а до зарплаты еще далеко.

Телец

У типичных Тельцов на этой неделе могут усилиться амбиции, стремление выделиться, сделать что-то по-своему и вопреки сложившимся обстоятельствам. Потенциально конфликтное поведение, направленное на личное самоутверждение и действия без учета мнений окружающих – это непродуктивное направление, не сулящее вам ничего кроме напряжений и волнений. Прежде всего, напряжение может затронуть профессиональную деятельность и карьеру. Возможно ваше личное мнение по тем или иным вопросам, войдет в противоречие с мнением вышестоящего начальства. Вам не захочется идти на уступки, и из-за этого может получиться конфликт. Однако следует помнить, что даже если вы трижды правы, но спорить с начальством все равно бесполезно. Нежелание соблюдать субординацию и быть послушным исполнителем может закончиться печально для вашей карьеры там, где вы пока работаете. Ориентировав себя на поиск союзников.

Близнецы

Материальные и финансовые ценности – вот что будет радовать в течение этой недели. Возможно, вам удастся увеличить уровень доходов или вы получите премию. Также вам могут предложить дополнительный источник доходов. Однако чем бы вы ни занимались, старайтесь не допускать нарушений закона. Дело в том, что на этой неделе для вас возрастает вероятность столкнуться с представителями власти и правопорядка. Например, это актуально для водителей личного автомобиля – ваши нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными патрульно-постовой службой. Это достаточно проблемное время для учебы и путешествий. Вы можете столкнуться с осложнениями и бюрократическими проволочками при оформлении документов в государственных инстанциях. Берегите превыше всего свою репутацию и не давайте повода усомниться в своей честности.

Рак

Внешние обстоятельства для Раков на этой неделе могут сложиться неблагоприятно. Возможно, вы не сможете реализовать свои инициативы, поскольку обстоятельства будут сильнее вас. Более того, чтобы минимизировать вероятный ущерб, вам, возможно, придется подстраиваться под обстоятельства. Потому что добиться выполнения своего плана можно будет ценой огромных усилий. Гораздо проще просто переждать это неблагоприятное время с тем, чтобы потом сделать все спокойно и легко. Наибольшие проблемы могут быть связаны с карьерой и партнерскими отношениями. Возможно, придется часто менять свои планы из-за постоянных изменений в обстоятельствах. Каждый новый день недели будет не похож на предыдущий день. Будьте готовы, насколько это возможно, к неожиданностям. Например, у вас может часто ломаться бытовая техника, компьютер, и это создаст определенные неудобства, придется заниматься вопросами ремонта, замены и прочими делами, которые не были в ваших планах.

Лев

Львам звезды советуют на этой неделе сосредоточиться на духовном самосовершенствовании. Наиболее успешно у вас пойдут духовные практики, направленные на развитие способностей регулировать свое внутреннее эмоциональное и физическое состояние. Сюда относятся восточные практики типа йоги, цигуна, с чтением мантр, особыми позами и состояниями. Также это хорошее время для пребывания в уединении, приведения своего состояния в душевное равновесие. Тем, кто состоит в супружеских отношениях, возможно, придется пережить некоторое напряжение. Во всяком случае, со стороны партнера могут быть поступки, вызывающие у вас чувство дискомфорта. Не исключено, что придется сталкиваться с ограничениями со стороны внешних обстоятельств. Ваши желания и намерения могут встретить серьезное сопротивление со стороны людей, от которых зависит их исполнение. Звезды советуют вам не спешить и не пытаться чрезмерно настаивать на своем.

Дева

У типичных Дев на этой неделе может усиливаться потребность в общении с теми людьми, которые придерживаются схожих с вами взглядов. Если вы не очень активно ведете себя в социуме, то это может быть компенсировано благодаря общению в интернете на форумах, в социальных сетях и сообществах. Ваши виртуальные друзья на этой неделе вполне могут перейти в категорию реальных друзей, поскольку не будет существенных препятствий для личной встречи в реале. Предметом особого внимания на этих днях должно стать ваше самочувствие. Возрастает вероятность мелкого травматизма. Особенно будьте осторожны при использовании электротехники. В течение всей этой недели на вас может свалиться много дел, забот и хлопот, так, что вы будете едва успевать справляться. Возможно, вам придется много времени тратить на выполнение домашних и бытовых дел, а также заниматься уходом за больными родственниками и членами семьи. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и четко планировать свои действия.

Весы

У Весов на этой неделе могут повыситься шансы для карьерного продвижения. Возможно, вам предложат занять более высокую должность, и это положительно отразится на вашем финансовом положении. Вместе с тем на этой неделе у вас складываются нестабильные отношения в любви. Возможны частые ссоры и примирения, сопровождающиеся крайностями в проявлении чувств. Конфликтные ситуации могут быть спровоцированы неудовлетворенностью в интимных отношениях. Звезды не советуют вам поддаваться азартному желанию получить «все и сразу». Несмотря на усиление авантюристических наклонностей и склонности к рискованным поступкам, вряд ли стоит рассчитывать на то, фортуна вам улыбнется. Сейчас как никогда вам требуется проявить способность к стратегическому мышлению и двигаться к своей цели, не отвлекаясь на посторонние темы. Воспользуйтесь поддержкой со стороны близких родственников и влиятельных людей.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, захочется получить как можно больше впечатлений и новых знаний. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сможете достаточно легко усвоить большой объем информации. Возрастает положительное влияние на вас со стороны людей, живущих в других городах и регионах. Вместе с тем это достаточно напряженное время для семейной жизни и супружеских отношений. Нежелательно играть свадьбы и посещать торжественные мероприятия. Могут произойти крупные перемены в семейной жизни. Если вы искали жилье для аренды, чтобы начать жить отдельно от родителей, то события последних дней могут ускорить этот процесс. Возможно, отношения в вашей семье станут достаточно напряженными с тем, чтобы возникло желание жить отдельно. Это особенно актуально для одиноких молодых людей и для молодых семей, живущих под одной крышей с родителями. Классический конфликт поколений может достаточно четко проиграться на этой неделе.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут почувствовать в себе усиление магических способностей. Возможно, вы поймаете себя на том, что иногда вам удается предвидеть ход некоторых событий, заранее знать, что скажет и как поведет себя тот или иной человек. Некоторые из вас смогут проявить свои целительские способности – к примеру, у вас может получиться силой мысли и молитвы исцелить больного. А вот в общении с окружающими, приятелями, соседями и знакомыми могут возникнуть недоразумения. Это не лучшее время для установления новых знакомств. На этой неделе у вас может быть много дел и забот, связанных с бумажной волокитой, оформлением документов, сбором справок и прохождением бюрократических процедур. Возможно, вы вынуждены будете всем этим заниматься в силу необходимости, однако это может отнять у вас много сил и нервов, поскольку это будет по большей части нерационально расходуемое время. Примерно та же потеря времени может достаточно часто с вами происходить в автомобильных пробках, в которые вы можете попадать с завидной регулярностью.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут гармонизировать свои партнерские отношения, связанные как с супружеством, так и с деловым сотрудничеством. Если вы давно встречаетесь с партнером в личной жизни, то на этой неделе может произойти качественный сдвиг в понимании роли партнерства в вашей жизни. Возможно, на данном этапе вам самим будет сложно разобраться в текущей ситуации и предпринять правильные решения. Доверьтесь своему партнеру – он будет готов действовать достаточно логично и энергично. Поэтому сейчас вам выгоднее быть в роли ведомого. Наиболее напряженная и волнующая тема недели – деньги, вернее их недостаточное количество для удовлетворения ваших потребностей. Старайтесь упорядочить свои расходы, и тогда это напряжение ослабнет. Другие напряженные темы недели могут быть связаны с детьми и романтическими отношениями. Это не лучшее время для покупки дорогих подарков детям и возлюбленным. Деньги для этого могут быть потрачены большие, но радости это может не принести – ваш подарок может не понравиться.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут почувствовать стремление держать под личным контролем ситуацию в семье. Также может усилиться стремление к свободе поведения, независимо от ограничивающих обстоятельств. Особенно это характерно для молодых людей, живущих в родительском доме. Возможно, вам захочется освободиться от опеки родителей и сделать что-то вопреки их мнению. Это может быть похоже на некое бунтарство, попытку вырваться из родного гнезда в свободный полет. Однако это чревато осложнениями в отношениях. Наиболее позитивное направление, куда бы вы могли направить свои энергию с большей пользой, связано с упорядочиванием своего жизненного ритма. Если вы что-то не успеваете и хотели бы проводить дни более продуктивно, то не следует винить в этом окружающих. Все дело в вас самих и в том, как вы организуете свое время внутри каждого дня. Жизнь по режиму, по расписанию, с детальным распределением времени по приоритетам, позволит вам добиться желаемого.

Рыбы

У типичных Рыб на этой неделе могут достаточно часто возникать напряженные ситуации в отношениях с окружающими людьми. Возможно, поводом для этого станут какие-то слухи или сплетни, которые дойдут до ваших ушей. Кроме того, вы и сами можете быть склонны к недипломатичному общению и тем самым можете провоцировать напряженность в контактах. Не исключены разрывы отношений и ссоры с окружающими, родственниками, соседями. Вам может поступать много самой разной информации. Однако несмотря на большое количество желающих пообщаться с вами, отнеситесь к ним с осторожностью. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность попасть в неприятную историю. Попытка разобраться в причинах недоразумений в контактах может не дать ответа. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Также эта неделя неблагоприятна для коротких поездок.