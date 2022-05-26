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Выключаем эмоции и включаем мудрость — любовный гороскоп на 27 мая

26 мая 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит попридержать свои чувства и посмотреть на реальность трезвыми глазами.

Выключаем эмоции и включаем мудрость — любовный гороскоп на 27 мая
Фото: laifhak.ru

Овен

День вынудит влюбленных Овнов стать реалистами и прагматиками. Возможно, к этому их подтолкнут партнеры, которые сейчас больше заботятся о «земной» стороне романа и стремятся вернуть Овнов к реальности. Если произошла заминка или размолвка, стоит поискать ее корни в материальной стороне отношений.

Телец

Влюбленные Тельцы сегодня на распутье и твердо уверены в одном: они нуждаются в настоящей любви, не хотят ее терять или надеются однажды ее встретить. Детали этой базовой потребности менее ясны и требуют пересмотра. Возможно, настала пора пересмотреть привычное соотношение романтики и дружбы.

Близнецы

Сегодня развитие событий мешает влюбленным Близнецам оставаться чистыми романтиками. Оно вынуждает их быть реалистами и иногда скептиками. В их оценке личной жизни будут равно важны моменты настоящего, прошлого и вероятного будущего. Вопросов у них в данный момент куда больше, чем точных ответов.

Рак

Этот день добавляет Ракам уверенности в делах сердечных, причем часто они сами не понимают, откуда она взялась - ведь многие ситуации сейчас временно закрыты или «подвешены». Возможно, дело в проснувшемся природном чутье, которое не позволяет им сбиться с пути и дает надежду даже в минуты путаницы.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут временно оказаться в тупике или на распутье. Их романтические отношения могут требовать перехода на следующий логический уровень или интеграции в другие жизненные планы - например, профессиональные. Звезды подсказывают, что на решение этой задачи уйдет некоторое время.

Дева

Сегодня звезды спешат к Девам с хорошей новостью: в их личной жизни назрели благоприятные перемены. Общая ситуация пока остается напряженной и отчасти рискованной, но в ней появляется что-то приятное или успокаивающее. Неожиданной опорой может стать любовное прошлое и подаренный им полезный опыт.

Весы

События этого дня подведут Весов к забытому сюжету их любовной биографии, с которым у них связаны яркие противоречивые воспоминания. В своем непростом прошлом они будут искать решение новой задачи - например, попытаются найти точку баланса или оригинальный рычаг влияния в нынешних отношениях.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам подстроиться под нужды или капризы своих партнеров. Этот несложный шаг доброй воли внесет в отношения дополнительную гармонию, позволит влюбленным услышать друг друга, а в случае радикальных трудностей или временного расставания поможет остаться хотя бы друзьями.

Стрелец

Стрельцам события этого дня напомнят, что в любви есть не только романтическая часть. Иногда развитие отношений зависит от повседневных мелочей, которые дают неплохое поле для творчества и стимулируют креативную мысль. Также не помешает подумать о заработке, чтобы иметь средства на личную жизнь.

Козерог

Козерогам день поможет реанимировать в отношениях романтику или восстановить дружелюбный тон. Звезды подсказывают им, что в их личной жизни грядет более ровный период, появляется надежда на гармонию и взаимопонимание - но для этого стоит найти отдельное место встреч, не связанное с делами и бытом.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что их приятные романтические отношения входят в новую фазу, в которой очень легко ступить на знакомую почву разногласий или нервирующих недоразумений. Чтобы история не повторялась, нужно уже сейчас думать о новом подходе к старым проблемам и об их мудрой профилактике.

Рыбы

Рыбам звезды намекают на улучшение их любовных позиций и близкий приятный сюрприз в личной жизни. Возможно, сегодня судьба ограничится лишь намеками и добрыми знаками, а хорошее событие случится чуть позже. Романтические планы благоприятны, если заранее учитывать в них объективные ограничения.

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