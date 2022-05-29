Доверяем своим предчувствиям — любовный гороскоп на 30 мая-5 июня

На этой неделе любовью будет править Лилит.

Сильное влияние Лилит, разворачивающийся в прямое движение Меркурий и Сатурн, уходящий в ретроградность — все эти факторы, вкупе с Новолунием, обеспечат многим из нас эмоциональные качели и желание что-то кардинально поменять в значимых отношениях. Но суть в том, что от кардинальных шагов все же пока лучше отказаться, равно как и от громких слов и опрометчивых заявлений.

В понедельник и вторник сильное влияние Новолуния в Близнецах позволит многим из нас точно определить отношение к себе со стороны кого-то из окружающих. Доверяйте своей интуиции и предчувствиям.

Марс серьезно повздорит с Лилит в среду, и в это время лучше отказаться от споров и попыток выяснить отношения — особенно с помощью конфликтов и психологических манипуляций. Держитесь подальше и от любителей распускать руки — в эту среду есть шанс столкнуться с чьей-то агрессией.

В четверг Лилит уравновесит мягкое и гармонизирующее влияние Венеры, тактичность вкупе с комплиментами в этот день будет творить чудеса. Используйте четверг, если хотите с кем-то помириться или начать отношения.

Пятница и разворот Меркурия в прямое движение создадут отличную обстановку для важного разговора. Будет здорово, если он коснется какой-то совместной деятельности или общих целей.

А выходные и разворот Сатурна в ретродвижение — прекрасное время, чтобы заняться активным отдыхом, немного отойти от суетливой и насыщенной эмоциями недели.

Овен

На этой неделе Овны страстны и стремятся к лидерству. Многие из них станут более предприимчивыми и напористыми, менее мягкими и дипломатичными, будут чаще подвержены вспышкам ревности. Дамам-Овнам стоит помнить, что это может лишить их женского обаяния. Не рекомендуется свидание в среду и четверг.

Телец

Тельцам звезды советуют аккуратнее выбирать стиль поведения, начиная со среды: с этого момента обстоятельства начнут чаще обманывать их ожидания. Многие Тельцы рискуют действовать невпопад: невовремя проявлять нежные чувства, не к месту демонстрировать свою бытовую или творческую экстравагантность.

Близнецы

Для Близнецов это поворотная неделя: относительно своей личной жизни они придут к определенным выводам. Однако подвести черту под своими раздумьями им пока не удастся. Возможно, они попробуют завершить тот старый романтический сюжет, который втайне все еще не дает им покоя и требует их внимания.

Рак

На этой неделе звезды создают влюбленным Ракам более комфортные условия, но не всегда оберегают их от последствий эмоциональной неуравновешенности. Они способны сами добавить себе проблем, поддавшись порыву страсти или случайному капризу в среду или четверг. Это не самые удачные дни для свиданий.

Лев

Эта неделя расставляет для Львов акценты в их любовных делах чуть иначе, чем в последнее время. Возможно, для них получит особое значение материальная сторона их отношений. В выходные не исключена проблема с чувством меры, важно найти красивый баланс между экстравагантностью и хорошим вкусом.

Дева

События этой недели дадут Девам в любви новую точку опоры, благодаря которой они начнут чувствовать себя чуть увереннее. Возможно, наконец придет известие от любимого человека или состоится долгожданный разговор с ним. Несмотря на возможный стресс, взаимопонимания добавится уже в среду или четверг.

Весы

На этой неделе для Весов существует вероятность любовного кризиса. Хотя и есть надежда обойтись ростом приятных волнений, некоторые события могут обострить разногласия, подтолкнуть к вспышке ревности или к деструктивной психологической манипуляции. Наиболее критичны в этом плане среда и четверг.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам не стоит уходить от разговора с любимым человеком - особенно если тема знакома и однажды уже поднималась. Такая беседа пройдет в доброжелательном тоне и прояснит некоторые моменты отношений. Стоит уважать желание своего партнера сохранить дистанцию в некоторых ситуациях.

Стрелец

На этой неделе развитие событий в любви может показаться Стрельцам чуть менее романтичным и гармоничным. Им не стоит винить в этом себя или партнера: скорее всего, по-новому расставили акценты внешние обстоятельства и это ненадолго. Лучше воздержаться от упреков в мелочности или меркантильности.

Козерог

На этой неделе Козероги найдут в своем романе знакомые гармоничные признаки и это их успокоит. Но расслабляться окончательно звезды им не советуют: в любой момент есть риск потерять равновесие, поддавшись страстям, экстравагантным вкусам или негативному настрою. Особенно критичны среда и четверг.

Водолей

Для Водолеев неделя стартует с важного события или известия, которое уточнит им насущные первоочередные задачи в личной жизни. Дальнейшее приятное развитие отношений может требовать подведения черты под старым разговором или честного диалога с самим собой, о котором партнеру знать не обязательно.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам не упускать возможность поговорить с любимым человеком или узнать новые сведения о нем от общих друзей. Наиболее подходящий эмоциональный фон для свидания сложится в среду и четверг - однако помните, что в эти дни также возможны небольшой стресс или склонность к поспешным решениям.