Время для старта — финансовый гороскоп на 30 мая-5 июня

Несмотря на обилие новостей и постоянно меняющийся информационный фон, эта неделя принесет отличные возможности тем, кто желает улучшить свое финансовое положение.

Новолуние в знаке Близнецов в понедельник и вторник позволит вплотную приблизиться к осуществлению новых планов. Только помните о ретроградном Меркурии и не рвитесь в бой там, где еще не совсем точно просчитали возможные риски. Подводные камни могут поджидать в официальных документах или устных договоренностях.

Среда — день, когда проблемы могут подтолкнуть вас к каким-то кардинальным действиям. Конечно, тут лучше не торопиться и не терять терпение, но все же именно в этот день может появиться понимание, что некоторые вещи в своей жизни лучше поменять.

Четверг — время оценивать результаты своей работы и если вы ими недовольны, то надо задуматься о смене работы или смене профессии. При этом, оповещать о своем недовольстве или о своих планах окружающих — совершенно не обязательно. Выиграет тот, кто умеет держать свои мысли и эмоции при себе.

Пятница и влияние Меркурия, разворачивающегося в прямое движение — лучший день на этой неделе для старта новых дел, особенно тех, на которые вы возлагаете большие финансовые ожидания. Вот только повремените со стартом рекламной кампании.

Стоит учесть влияние ретроградного Сатурна в выходные дни и в это время не влезть в новые кредиты. Также не рекомендуются крупные покупки, за исключением тех, которые были тщательно обдуманы и спланированы заранее.

Овен

Эта неделя характерна для типичных Овнов тем, что ваши инициативы могут приводить к ухудшению материального положения. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас может отсутствовать правильное понимание об экономической выгоде тех или иных шагов. Во избежание финансового ущерба, целесообразно заниматься выполнением текущих обязанностей по работе. Бизнесмены могут оказаться зажатыми в сложные жизненные обстоятельства. Прежде всего, вам может срочно потребоваться найти некоторую сумму денег. Это может быть связано с резким изменением внешних обстоятельств или финансовым ущербом. Воздержитесь от участия в коллективных проектах.

Телец

На этой неделе Тельцам, возможно, придется столкнуться с недовольством вышестоящего начальства. Поводом для этого может стать ваша нерасторопность и задержка сроков выполнения запланированных работ. Не исключено, что вам сделают замечание или выговор. Не пытайтесь никому доказывать свою правоту или предпринимать попытки урегулировать проблемы в приватной беседе – это приведет к еще большему нагнетанию напряженности. В целом, основной проблемой на этот период может стать невозможность поступать так, как вам хочется. Кроме внутренней неуверенности в целесообразности тех или иных инициатив, вы можете почувствовать, что ваше поведение кто-то или что-то пытается ограничить. Ваши инициативы будто бы наталкиваются на некое незримое препятствие.

Близнецы

Близнецам звезды советуют тщательнее следить за документацией. Дело в том, что в этот период на вас могут обратить пристальное внимание представители контроля над законностью деятельности. Не исключены проверки, контрольные закупки товара, ревизии и прочие малоприятные процедуры. Вполне возможно, что может активизироваться кто-то из ваших тайных недоброжелателей. Учитывая, что вам могут мешать некие обстоятельства, первопричины которых могут быть скрыты от вас, следует вести себя осмотрительнее. Берегите превыше всего свою деловую репутацию, ибо ее ни за какие деньги купить невозможно. В течение всей недели возрастает вероятность получения штрафных санкций.

Рак

Ракам не рекомендуется строить планы на эту неделю. Звезды советуют вам готовиться к тому, что внешние обстоятельства резко поменяются, и вам придется в срочном порядке реагировать на это. Это особенно относится к работникам кредитно-финансовых организаций, охранных предприятий. Руководителям и ведущим менеджерам также придется понервничать, поскольку возможно, потребуется оперативно вносить коррективы в свои планы. Это не лучшее время для проведения пусконаладочных работ, поскольку велика вероятность технических сбоев, поломок. Рекомендуется не проявлять излишнее рвение в достижении поставленных целей и умерить свои амбиции. Старайтесь не делать того, что повысило бы риск возникновения нештатных ситуаций.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности или имеющие собственный бизнес, на этой неделе могут почувствовать ухудшение общей ситуации на рынке. Конкуренты могут попытаться оттеснить вас с прежних позиций. Со стороны представителей властных структур вам могут чиниться всяческие препятствия. Крайне нежелательно в этих условиях вести переговоры о партнерском сотрудничестве и подписывать договора. Некоторые ваши прежние договоренности могут оказаться нарушены, поэтому старайтесь строго отслеживать выполнение договорных обязательств. В целом, вам, возможно, придется отстаивать свой профессиональный статус и подтверждать соответствие с занимаемой должностью. Постарайтесь уклониться от участия в публичных массовых мероприятиях – в противном случае вы можете оказаться в центре скандала.

Дева

У Дев вся эта неделя может быть отмечена сложностями при взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам не принимать близко к сердцу трудности, возникающие в ходе выполнения текущей работы. Чем спокойнее вы будете реагировать на свои ошибки и ошибки коллег, тем лучше для пользы делу. Особенно трудно придется тем, кто работает вахтовым методом или вдали от родного дома. Работодатель может усилить требования к соблюдению трудовой дисциплины и это может привести к штрафным санкциям. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Могут возникнуть проблемы в вопросах торговли.

Весы

Звезды советуют Весов на этой неделе с определенной долей недоверия отнестись к предложениям, поступающим от деловых партнеров. Бизнесмены могут почувствовать, насколько сильно активизировались ваши конкуренты на рынке услуг. Некоторые выгодные сделки они смогут перехватить на себя. Это время крайне неблагоприятно для любых финансовых спекуляций. Старайтесь свести к минимуму банковские переводы и обмен валюты. У вашего делового партнера ухудшится положение дел. Он может понести материальный ущерб, и это негативно отразится на вашем совместном бизнесе. Кроме того, в ваших партнерских отношениях может усилиться напряжение из-за условий раздела полученной от совместной деятельности прибыли или из-за нарушения договорных обязательств. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности и воздержитесь от рисков.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно не советуют заниматься оформлением и подписанием договора на аренду земли и недвижимой собственности. Если вы вместе с деловым партнером взялись за строительство или ремонт помещений, то с большой долей вероятности можно утверждать что добиться слаженной работы будет проблематично. Вы можете оказаться недовольны медлительностью и неуступчивостью партнера, отчего возникнут трения. То же самое относится и к семейному бизнесу, когда партнеры по браку являются одновременно деловыми партнерами. Также это сложное время для тех, кто находится в переговорном процессе на стадии согласования мелких юридических деталей договора. Вы можете упустить некий важный нюанс, от которого будет зависеть, насколько выгодным получится этот договор для вас. Не следует делегировать свои полномочия напарникам, партнерам. Старайтесь самостоятельно справляться со своими делами.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет непросто уйти от острых дискуссий с коллегами. Особенность момента в том, что может отсутствовать четкое распределение обязанностей между коллегами по трудовому коллективу. Много суеты и хлопот предстоит тем, чья работа связана с частыми поездками и общением с большим количеством людей. Крайне опрометчиво назначать на эту неделю деловые встречи и заводить новые знакомства. Общение может не сложиться и у вас останется от него неприятный осадок. Необходимо учитывать то, что ваша нервная система может оказаться уязвимой к стрессовым ситуациям. Нервные перегрузки могут негативно отразиться на вашем самочувствии и уровне работоспособности. Психологический фон в трудовом коллективе складывается достаточно напряженно.

Козерог

У Козерогов на этой неделе может ухудшиться финансовое положение. Из-за ошибок при принятии решений могут быть материальные потери. Звезды советуют без крайней необходимости не тратить деньги на покупки и не делать капиталовложений. Сделки с недвижимостью могут либо откладываться, либо срываются. Собственники площадей, сдаваемых в аренду, могут почувствовать снижение доходности. Возможно, кто-то из арендаторов расторгнет договор. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность, а владельцы игровых залов могут недосчитаться выручки. Игрокам на фондовой бирже акций звезды советуют воздерживаться от заключения рискованных сделок. От закупки оптовых партий товара лучше воздержаться. Отдавайте предпочтение реальному сектору экономики, связанному с производством товаров.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут почувствовать себя некомфортно, поскольку может отсутствовать ясное понимание, что именно сейчас следует делать. На вас могут оказывать постороннее влияние, что может еще больше вас дезориентировать. Если выведете семейный бизнес или работаете удаленно на дому, то условия вашей работы могут быть связаны с определенными трудностями и неудобствами. Старайтесь обходить стороной острые вопросы и людей, которые вызывают у вас неприязнь – сейчас высоки риски ссор. Не рекомендуется в этот неделю менять адрес фирмы, переезжать офисом на другое место. Трудно идет оформление документов на недвижимую собственность. С подготовкой отчетной документации пока лучше не торопиться, ибо возрастает вероятность допустить много ошибок.

Рыбы

Эта неделя может сложиться неблагоприятно для Рыб, вынужденных по роду своей деятельности обрабатывать информацию, заниматься деловой перепиской и решать вопросы, не подлежащие огласке на публике. Если вам требуется совершать частые поездки и контакты, то ваша нервная система может быть подвергнута большим перегрузкам. И это может негативно отразиться на вашем самочувствии и уровне работоспособности. Звезды советуют максимально сократить контакты и не знакомиться с новыми людьми. В поле вашего зрения чаще обычного могут появляться люди с нечестными намерениями. Не торопитесь обзаводиться новыми деловыми связями и лучше позаботьтесь о сохранении своих прежних деловых связей. Воздержитесь от приобретения транспортных средств.