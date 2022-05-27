«Накал страстей»: таролог дала прогноз на лето

Реализовывать планы и ждать перемен стоит после шестого июня.

При этом первый летний месяц будет эмоционально активным из-за возникших ограничений, рассказала корреспонденту Mir24.tv таролог Евгения Слабожанинова.

«С середины июня ситуация стабилизируется, появятся новые идеи и способы преодоления трудностей. С третьей декады июня начинается благоприятное время для новых знакомств и налаживания связей. Это время стоит провести с семьей, отдохнуть в уютной атмосфере. Поэтому можно совместить полезное с приятным и отправиться в путешествие, где будет много новых впечатлений и контактов. В первых числах июля стремительная активность в действиях сменится на более спокойный ритм. Зато повысится продуктивность и работоспособность. Вот только в личных отношениях может быть накал страстей», – прокомментировала она

Постарайтесь сдержать эмоции и не «рубить с плеча», советует Слабожанинова. В середине июля потребуется внести корректировки в планы.

«Обнаружится, что вы не учли какие-то значительные обстоятельства в прошлом, когда затевали перемены. Будет сложно все держать в зоне внимания, есть шанс упустить что-то важное. Воздержитесь от экстремальных развлечений и будьте внимательны на дорогах. С середины лета опять напомнит о себе новым ростом заболеваемости коронавирус. Придется вспомнить уже отработанные схемы действий. Эмоциональная включенность в то, чем вы будете заниматься в августе, будет способствовать быстрому достижению поставленной цели, хотя работать будет трудно», – отметила таролог.