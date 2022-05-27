Осторожнее с инициативой — финансовый гороскоп на 28 мая

Сегодня мы можем приманить к себе проблемы, работая и активно предлагая идеи.

Овен

Звезды советуют Овнам вступать в деловые контакты только с людьми своего круга, с теми, кого вы давно и хорошо знаете. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут появиться сомнительные личности с не вполне честными намерениями. Будьте осмотрительнее, не дайте себя обмануть. При работе в сфере торговли возрастает вероятность обманов при расчетах с клиентами.

Телец

У Тельцов сегодня может усилиться потребность в расходовании финансовых средств. Причем, это могут быть неэффективные расходы, которые не являются необходимостью. Вам могут предложить сделать инвестиции в некий коллективный проект, однако это может быть чревато серьезными финансовыми потерями. Перед принятием решения следует взять паузу и хорошенько подумать.

Близнецы

Близнецы сегодня могут почувствовать сильную потребность в самостоятельном принятии решений. При этом следует помнить, что если вы работаете в организации и подчиняетесь начальству, то ваши инициативы потребуется согласовывать с начальством. Иначе ваша репутация может пострадать. Начальство может обвинить вас в самоуправстве и выходе за пределы своей компетенции.

Рак

Ракам сегодня необходимо строго следовать нормам закона и не допускать нарушений служебных инструкций. Любое отклонение от правил может быть зафиксировано проверяющими структурами и может повлечь штрафные санкции. Хороший день для получения льгот и компенсаций от работодателя. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время с двойным тарифом оплаты.

Лев

У Львов хороший день для расширения и углубления своих профессиональных познаний. Никогда не помешает научиться чему-нибудь, особенно если это поможет вам стать более квалифицированным специалистом своего дела. Сегодня успешно пойдет учеба в неформальных контактах, в том числе и на специализированных форумах интернета.

Дева

Девам, работающим в сфере услуг, сегодня лучше не браться за индивидуальное обслуживание клиентов. Если без этого нельзя обойтись, то будьте предельно внимательны к пожеланиям клиентов. Не полагайтесь на свою память, записывайте самое важное, во избежание недоразумений. Несмотря на вероятные претензии клиентов, сохраняйте вежливое спокойствие и невозмутимость.

Весы

Нелегко сложится этот день у тех Весов, кто работает вдали от родного дома вахтовым методом или в длительной служебной командировке за границей. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В этот день может пострадать ваша деловая репутация. Также в этот день старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу — вашей квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения работы.

Скорпион

Скорпионам удастся преуспеть в текущих делах, поэтому лучше сосредоточиться на них. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы давно знаете и в которой имеете немалый опыт. Чем более предсказуемым будет результат, тем лучше. Сейчас важна стабильность и надежность в работе. Отношения с коллегами и подчиненными складываются доброжелательные и конструктивные.

Стрелец

У Стрельцов не лучший день для поддержания и развития делового партнерства. Возможно ухудшение условий работы при совместном использовании недвижимого имущества (помещений, складов, гаражей) и рост расходов по его содержанию. В сложных ситуациях ищите новые нестандартные решения. Традиционные методы работы могут оказаться неэффективными.

Козерог

Козерогам, которым приходится по роду работы часто контактировать с людьми и совершать поездки, следует быть особенно осмотрительными. Не доверяйте случайной информации и обязательно уточняйте те сведения, которые вам сообщают. Сейчас велик риск неправильно что-то понять или запутаться в полученной информации. Соответственно, это может привести к ошибкам в принятии решений.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется выстраивать деловые связи, совершать поездки, встречи. Вы сможете преуспеть в работе с документами, в сфере услуг и на транспорте. Однако сейчас велик риск понести убытки из-за неправильного управления своими финансовыми ресурсами. Старайтесь вести взвешенную финансовую политику и расходовать деньги на то, что действительно необходимо.

Рыбы

Рыбам звезды не советуют брать на себя инициативу в деловых начинаниях. Дело в том, что вы, возможно, сейчас недостаточно ясно представляете себе реальное положение вещей и поэтому рискуете допустить крупные ошибки. Сосредоточьтесь на той работе, которая ждет своего завершения. Также это благоприятный день для подготовки отчетной документации и анализа состояния своего бюджета.