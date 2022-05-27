Один из лучших дней мая — гороскоп на 28 мая

27-28 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Тельца подкрепляется ингрессией Венеры.

Она улучшает настроение, обещает мелкую выгоду в текущих делах и смягчает реакцию на возможные ограничения в исполнении желаний. Возрастает потребность в истинной красоте, любви, бытовом и душевном комфорте. Может усилиться внимание к домашнему уюту, ландшафтному дизайну, кулинарии, художественному творчеству, женскому рукоделию и мирным оригинальным хобби. Вероятен интерес к применению старых вещей, к не пригодившимся когда-то новинкам и «хитам продаж». Подходящий момент для вылазки на природу вместе со старыми друзьями.

Овен

Овнам день сулит финансовые сюрпризы или внеплановые покупки. Материальные дела требуют все больше внимания. Может усилиться интерес к бюджету, питанию, имеющимся запасам. Возможны обсуждения денежных дел и кулинарных рецептов с друзьями. Не стоит планировать на сегодня рутинное меню: в течение дня могут измениться вкусы или внезапно вспомниться оригинальные гастрономические пристрастия прошлого.

Телец

Этот день откроет новую приятную страничку в жизни Тельцов. Они могут внезапно проникнуться романтическим настроением, начать проявлять усиленное внимание к своему здоровью и внешности. Может возрасти их тяга к красоте, моде, комфорту, искусству, интерес к пассивным личным доходам. Для многих Тельцов закончится период колебаний и настанет время непосредственного исполнения отложенных желаний.

Близнецы

Сегодня природная коммуникабельность Близнецов соседствует с практичностью и хозяйственностью. Может возрасти их интерес к кулинарному искусству, целевому шоппингу, экономии. С друзьями они предпочтут обсудить вполне конкретные материальные темы. Особый интерес могут вызвать старые вещи, незавершенные покупки, повторные сделки, прошлые транзакции и взаиморасчеты, резервные счета или накопления.

Рак

День привносит в жизнь Раков больше гармонии. Приятные подвижки наметятся в их финансовых делах, отношениях с друзьями или в сфере, связанной с шоппингом. Ракам, занятым поиском редких, но нужных вещей, стоит обратить внимание на распродажи и старые объявления. Возможны положительные перемены в личной жизни. Подходящий момент для совместных трапез и совещаний с друзьями, для вечера воспоминаний.

Лев

Львам этот день напомнит о важности финансового благополучия. Что бы под ним ни понималось - достаток, доходный бизнес или выгодное сотрудничество - сейчас лучше сделать его одной из главных целей и поискать пути к нему в прошлом. Возможно, вам пора вновь связаться с прежним другом или щедрым заказчиком, довести до конца сделку или покупку, оформить документ на получение доплаты или компенсации.

Дева

Сегодня звезды дарят Девам дополнительный комфорт или еще одну точку опоры. Благодаря ей они начнут увереннее чувствовать себя в любой ситуации, в том числе в гостях и в напряженных непредсказуемых обстоятельствах. Возрастают надежды встретить или вернуть свою любовь, получить материальную выгоду, восстановить дружескую симпатию на родине или за рубежом, поладить с нужными людьми на расстоянии.

Весы

Весам стоит удвоить внимание к материальной части своих дел, особенно если они ведут их вместе с другими людьми и имеют свою долю в партнерском бюджете. Не исключено, что от них потребуется личное участие в ситуации - например, визит в банк или налоговую инспекцию для восстановления или подтверждения документов. Сюрпризы этого дня не несут прямой опасности, но бдительность все же не повредит.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов появляется еще один повод стремиться к диалогу и быть дипломатичнее. Возможно, так на них повлияет обаяние интересующего их человека или надежда восстановить взаимовыгодные дружелюбные отношения. Звезды подсказывают, что в такой ситуации лучше не увлекаться инициативой и подождать, пока вторая сторона не окажется в настроении пообщаться и не выйдет на связь по своей воле.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают, что полезное часто можно совместить с приятным. Например, может быть вкусным лекарство или удобным рабочее место. Стрельцам, которые держат у себя дома питомцев, стоит подумать о том, чтобы побаловать их и добавить им комфорта (возможно, пригодится остроумный лайфхак из прошлого). Влюбчивые Стрельцы сегодня могут отреагировать на симпатичного коллегу или помощника.

Козерог

Козерогам день дает надежду на творческую удачу, на новый приятный поворот в дружеских отношениях, любовных делах или контактах с детьми. Общая тенденция к гармонии появится и в других сферах - например, семейном или деловом общении. Неожиданные полезные стороны могут найтись в забытых креативных идеях. Пора подумать о любимом хобби, отложенных покупках, об отдыхе, питании, красоте или комфорте.

Водолей

В этот день на первом плане для Водолеев остается их дом или место жительства. Многим Водолеям придется вернуться к давнему разговору с родителями или друзьями. Возрастет потребность в мире и комфорте, может усилиться внимание к кулинарному творчеству. Возможен интерес к дачному хозяйству, недвижимости, старым вещам и запасам, незавершенным обновлениям в доме и на прилегающей к нему территории.

Рыбы

Рыбы могут использовать этот день для восстановления дружеских и родственных связей. Не исключено, что нужные люди найдут их сами - например, оставят им сообщение после долгого перерыва. Возможны удачные находки в магазинах. Отправляясь в поездку или на прогулку с определенной целью, стоит приготовиться к ряду сюрпризов и объективных ограничений, которые не позволят осуществить планы полностью.