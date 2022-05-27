Ожидания сбудутся — любовный гороскоп на 28 мая

Сегодня можно не волноваться сильно — наши желания станут реальностью.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня им лучше привлекать к себе внимание объекта симпатий не смелостью и азартом, а широтой души и изобретательностью в практических делах. Это подходящий момент для того, чтобы продемонстрировать пассии свой кулинарный талант или проявить материальную щедрость.

Телец

Тельцам этот день дарит дополнительную естественную привлекательность. Стоит им слегка ее подчеркнуть — и они уже неотразимы, особенно если были рождены в апреле. Тельцам, которые до этого момента пребывали в тайных колебаниях, судьба добавляет уверенности в себе. Дамы-Тельцы станут женственнее.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сейчас им не стоит афишировать свои тайные чувства. Любовное свидание пройдет лучше в интимной комфортной обстановке, навевающей воспоминания. Романтика любви сегодня требует некоторого «заземления». Можно приготовить необычное блюдо и устроить ужин при свечах.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что их любовные дела идут на лад. Позади период двойственности и связанного с ней беспокойства. Взаимные чувства становятся более теплыми и постоянными, отношения начинают развиваться более плавно и комфортно. Свободным Ракам могут напомнить о себе симпатии из прошлого.

Лев

События дня напомнят Львам, что любовная удача зависит не только от везения, вдохновения, расширения личных горизонтов и готовности искать свое счастье, если понадобится, во всех уголках мира. Красивый роман также может требовать материальных ресурсов, практических познаний и эстетического чутья.

Дева

Девы могут рассчитывать на благоприятные подвижки в своих любовных делах, которые сейчас могут заключаться и в прогрессе, и в неожиданно удачном возврате к собственному романтическому прошлому. Новую надежду или подарок получают Девы, влюбленные в иностранца или представителя другой культуры.

Весы

Весов звезды предупреждают, что они вступают в особый период своей личной жизни, который может оказаться связан для них с волнующими воспоминаниями или другими сильными необычными эмоциями. Не исключено, что новый поворот романтического сюжета пробудит тягу к риску или повышенную чувственность.

Скорпион

У Скорпионов становится все меньше шансов устоять против чужого обаяния. Они могут внезапно обнаружить новые привлекательные черты в своем постоянном партнере. На первом романтическом свидании или после долгой разлуки они будут очень чувствительны к необычным красивым деталям в облике своей пассии.

Стрелец

День дает влюбленным Стрельцам ценные подсказки относительно практических мелочей. Однако может пройти время прежде, чем энергичные Стрельцы обратят на них внимание, поскольку для этого нужна хотя бы одна минута покоя. Свободным Стрельцам может приглянуться их обаятельный коллега или ассистент.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит отказывать себе в удовольствии сходить на свидание или сделать любимому человеку что-то приятное. Если подарок делают вам, примите его: он поднимет вам настроение и вернет уверенность в своей привлекательности, если вы ее утратили. Отзовитесь на новое личное сообщение.

Водолей

Сегодня мысли о любви могут быть неразрывно связаны для Водолеев с мыслями о доме и семье. Многие представители знака будут смотреть на эту сторону жизни своеобразно, и не исключено, что полного понимания с любимым человеком по всем пунктам этой программы у них не будет — во всяком случае, пока.

Рыбы

Влюбленным Рыбам не стоит тревожиться по поводу неожиданных событий этого дня. Его единственный минус — ожидания сбудутся не полностью. Свидание или общение на дистанции будет приятным. Новый поворот романа порадует хорошей перспективой. Свободным Рыбам не стоит отказываться от посещения тусовок.